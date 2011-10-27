Все решения Киевсовета подписывает Черновецкий, заверяет Герега

Секретарь Киевсовета Галина ГЕРЕГА заявляет, что постоянно общается с мэром Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ в телефонном режиме и что никаких задержек с подписанием решений Киевсовета нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на брифинге перед началом заседания Киевсовета.

«Я вам говорила, что три недели назад общалась с мэром. И каждую неделю общаюсь с мэром – обсуждаем повестку дня. Решения, которые выпускаются, он подписывает...», - сказала секретарь Киевсовета.

На вопрос, где Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ был на протяжении последней недели, Г.ГЕРЕГА ответила, что не знает. «Я с ним общалась в телефонном режиме, по внутренней связи», - объяснила секретарь Киевсовета.

По поводу того, кто подписывает решения Киевсовета, Г.ГЕРЕГА сказала: «Я вам хочу сказать, все документы, включая последнее пленарное заседание, подписаны, выпущены. Подписаны мной и также мэром». «У нас задержки в этом вопросе нет. Я вам говорю это честно и откровенно», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, Г.ГЕРЕГА 6 октября информировала, что Киевский городской председатель Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ вышел на работу.

«Я общалась с ним вчера по внутренней связи», - сказала секретарь Киевсовета.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ практически не появляется на рабочем месте с ноября прошлого года, когда председателем КГГА был назначен Александр ПОПОВ.

Некоторое время назад в СМИ появилась информация, что мэр Киева является гражданином Израиля. Официально мэр Киева опроверг эту информацию.