Янукович посетит Брюссель после завершения переговоров о ЗСТ с Евросоюзом - МИД

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ посетит Брюссель после завершения основной части переговоров относительно зоны свободной торговли с Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель Департамента информационной политики Министерства иностранных дел Украины Олег ВОЛОШИН.

«Тогда (В.ЯНУКОВИЧ посетит Брюссель – УНИАН), когда основная часть переговоров будет завершена и он будет готов выйти с господином БАРРОЗУ и заявить, что основная часть переговоров завершена и соглашение отсылается на технических подготовку», - сказал О.ВОЛОШИН.

Он отметил, что МИД надеется, что визит В.ЯНУКОВИЧА состоится до саммита, на котором будет рассматриваться подписание договора о ЗСТ с ЕС (саммит Украина - ЕС ориентировочно должен состояться в середине декабря 2011 года – УНИАН). «Мы пока еще работаем над этим. Вопрос не в конкретной дате визита, вопрос в том, что продолжаются переговоры», - отметил О.ВОЛОШИН.

В то же время он подчеркнул, что последний визит первого вице-премьер-министра Украины Андрея КЛЮЕВА в Брюссель очень продвинул переговоры по ЗСТ.

Как сообщал УНИАН, 20 октября комиссар ЕС по вопросам торговли Карел де ГУХТ и первый вице-премьер-министр Украины А.КЛЮЕВ заявили в Брюсселе о том, что сторонам удалось согласовать все ключевые положения Соглашения о Зоне свободной торговли, которое станет частью Соглашения об ассоциации с ЕС.

18 октября лидеры ЕС приняли решение отложить визит Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА в Брюссель, запланированный ранее на 20 октября, на неопределенное время.

Такое решение стало следствием завершения судебного процесса над Юлией ТИМОШЕНКО, который ЕС не признает честным и открытым.