Главное на 27 октября (день)

Финансы

Лидеры стран-членов зоны евро согласовали основные меры по выходу из кризиса суверенных долгов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщили по завершению заседания утром 27 октября Президент Европейского Совета Херман Ван РОМПЕЙ и Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ.

«Мы не хотим повторения некоторых ошибок из недавнего прошлого. Принимая сегодня решения, мы закладываем фундамент на будущее», - заявил Президент Европейского Совета.

«Пакет, который мы одобрили этой ночью, – является всесторонним пакетом, который подтверждает, что Европа будет делать все от нее зависящее для сохранения финансовой стабильности», - отметил Президент Еврокомиссии.

По результатам заседания, которое в целом продолжалось около 9 часов – с 19.00 26 октября до 04.00 27 октября, лидерам стран-членов зоны евро удалось согласовать свои действия по нескольким основным направлениям.

Во-первых, странам-членам зоны евро удалось договориться с частными кредиторами Греции о списании 50% ее долговых обязательств путем обмена облигаций, начиная с декабря следующего года. При этом неизменной остается поставленная перед Грецией задача о снижении ее государственного долга до 120% ВВП до 2020 года. По словам Президента Еврокомиссии, эта договоренность дает возможность начать вторую программу помощи Греции на общую сумму до 100 млрд. евро до конца этого года.

Во-вторых, страны-члены зоны евро договорились о новых возможностях использования Европейского механизма финансовой стабильности – специального антикризисного фонда, созданного для помощи странам, имеющим проблемы с долговыми обязательствами, - что позволит в целом увеличить ресурсы этого фонда в 4-5 раз, или до приблизительно 1 трлн. евро.

В-третьих, лидеры стран-членов еврозоны договорились об усилении экономического управления и роли Европейской комиссии в фискальной координации и надзоре. При этом определены 10 мер по усилению экономического управления в зоне евро.

В-четвертых, Президенту Европейского Совета вместе с Президентами Еврокомиссии и Еврогруппы поручено определить меры по дальнейшему укреплению экономического союза, включая возможность внесения ограниченных изменений в соглашение ЕС.

По словам Президента Европейского Совета, предварительный доклад об усилении экономического союза будет представлен на рассмотрение саммита лидеров всех 27-ми стран-членов ЕС в декабре с финализацией работы над ним – в марте 2012 года.

Кроме того, вечером 26 октября лидеры стран-членов ЕС на заседании Европейского Совета согласовали меры по рекапитализации банков, которые, в частности, предполагают увеличение доли уставного капитала системных банков к активам, взвешенным на риски, до 9% к июню 2012 года.

По предварительным оценкам Европейской банковской администрации, системным банкам предстоит увеличить свой уставный капитал на 106 млрд. евро путем привлечения частного капитала, а в случае невозможности – путем участия стран-членов ЕС в рекапитализации в обмен на долю в этих банках.

В целом технические детали достигнутых минувшей ночью соглашений планируется доработать в ближайшие недели на экспертном уровне.

«По сравнению с ситуацией 8 или 10 лет назад, давление, которое оказывают лидеры друг на друга, стало гораздо более эффективным, как показали события последних дней. Сегодня ни одно правительство не может позволить себе недооценивать возможных последствий, например, госдолга или «пузыря» на рынке недвижимости в другой стране-члене зоны евро на собственную экономику – они будут наказаны избирателями и рынками. Двойное давление стало более эффективным, поскольку на кону – деньги налогоплательщиков», - подытожил ночное заседание лидеров стран-членов зоны евро Х. Ван РОМПЕЙ.

Лидеры стран-членов Европейского Союза договорились об условиях рекапитализации банков в рамках преодоления финансового кризиса.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил на пресс-конференции по завершению заседания Европейского Совета премьер-министр председательствующей в ЕС Польши Дональд ТУСК.

«После коротких, но горячих дебатов мы добавили наши элементы, и теперь рекапитализация станет возможной», - сказал он.

«Было важно принять это решение сначала среди 27-ми стран - членов ЕС. Все действия еврогруппы не должны подрывать единства ЕС», - добавил польский премьер.

В свою очередь министр финансов Польши Яцек РОСТОВСКИ отметил, что в соответствии с достигнутым решением, системные банки, проходящие процедуру стресс-тестов, должны до 30 июня 2012 года довести часть капитала высокого качества в своем капитале до уровня в 9%.

«Это будет частный капитал. Будет возможность конвертировать капитал более низкого качества в капитал высокого качества, либо брать его на рынке», - отметил Я.РОСТОВСКИ.

При этом, по его словам, в случае, если тот или иной банк будет не в состоянии найти такой капитал на рынке, тогда соответствующее государство должно вложить часть средств в обмен на участие в этом банке. «Это не будет подарком банкам», - подчеркнул министр.

При этом, как отметил Д.ТУСК, такой подход к рекапитализации банков будет действовать лишь в том случае, если лидерам стран еврозоны, встреча которых началась сразу после завершения заседания Европейского Совета, удастся достичь согласия по остальным пунктам пакета срочных мер для преодоления финансового кризиса.

Индекс реальной заработной платы в Украине в январе-сентябре 2011 года вырос на 8%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным Госстата, в сентябре т.г. индекс реальной зарплаты вырос на 1,5% по сравнению августом и на 9,9% по сравнению с сентябрем 2010 года.

Самый высокий рост индекса зарплаты в Украине в январе-сентябре т.г. зафиксирован в Киевской (12,7%), Донецкой (10,7%), Запорожской и Волынской областях (по 9,5%), самый низкий - в Севастополе (2,2%), Херсонской (3,1%) и Ривненской областях (3,6%).

Социальная политика

Кабинет министров упростил порядок регистрации безработных в центрах занятости, разрешив им вставать на учет в центрах, независимо от места регистрации проживания.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства социальной политики, размещенном на официальном правительственном сайте.

Согласно сообщению, Кабмин 26 октября внес изменения в порядок регистрации, перерегистрации и ведения учета граждан, которые ищут работу, и безработных.

Принятым решением, в частности, предусмотрено, что гражданин может обратиться с заявлением о помощи в трудоустройстве или предоставлении (возобновлении) статуса безработного в центр занятости не по месту регистрации проживания, если такой гражданин не зарегистрирован в других центрах занятости.

Предусматривается, что это решение даст гражданам право выбора местности и места работы, а также будет способствовать улучшению поиска работы.

Энергетика

25 октября в Государственной службе геологии и недр Украины прошла первая встреча между руководством НАК «Надра Украины» и представителями компаний Hutton Energy (Англия) и Kuwait Energy (Кувейт).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАК «Надра Украины».

В сообщении отмечается, что основной целью встречи было обсуждение дальнейшего сотрудничества в области добычи традиционного и нетрадиционного газа в Украине.

Во время встречи стороны договорились о подписании Меморандумов о сотрудничестве.

Разные темы

Украина настаивает на передаче объектов навигационно-гидрографического обеспечения, которые использует в Крыму Черноморский флот России, в свое управление.

Об этом УНИАН сообщил высокопоставленный дипломат.

«Украина занимает очень понятную позицию, и тут нет никаких изменений – гидрографические объекты должны быть переданы украинской стороне», - сказал он.

Собеседник агентства отметил, что высказывания посла РФ в Украине Михаила ЗУРАБОВА по этой теме были сделаны после визита министра обороны РФ Анатолия СЕРДЮКОВА в Киев.

«Я знаю, что никаких решений не было принято. Можно говорить о предварительных договоренностях. Этот вопрос стоит на порядке дня соответствующей подкомиссии, которую возглавляют заместитель министра иностранных дел Украины Руслан ДЕМЧЕНКО и заместитель министра иностранных дел – статс-секретарь России Григорий КАРАСИН. Решения по этому вопросу может принять только эта подкомиссия, и далее вынести на утверждение на более высокий уровень», - отметил он.

По словам дипломата, решение этого вопроса будет зависеть от сроков проведения следующего заседания Межгосударственной украинско-российской комиссии на уровне Президентов, но сроки ее проведения еще не определены.

Он не исключил, что, возможно, произошло сближения позиций, но вопрос очень не простой и будет требовать еще какого-то времени для обсуждения.

Кроме этого, дипломат отметил, что когда подписывались первые соглашения по функционированию ЧФ РФ на территории Украины, некоторые вопросы не были до конца продуманы.

«Россия считает, что маяки должны находится в ее оперативном управлении для обслуживания ЧФ РФ, в то же время все понимают, что это оборудование не может служить только военным кораблям. Маяки должны служить всем - и торговым, и рыболовецким, и другим судам», - сказал он.

При этом дипломат отметил, что никто не оспаривает того, что гидрографические объекты принадлежат Украине. «Другой вопрос, кто ими пользуется и на каких условиях. Именно вокруг этого происходит дискуссия», - сказал дипломат.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ посетит Брюссель после завершения основной части переговоров относительно зоны свободной торговли с Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель Департамента информационной политики Министерства иностранных дел Украины Олег ВОЛОШИН.

«Тогда (В.ЯНУКОВИЧ посетит Брюссель – УНИАН), когда основная часть переговоров будет завершена и он будет готов выйти с господином БАРРОЗУ и заявить, что основная часть переговоров завершена и соглашение отсылается на технических подготовку», - сказал О.ВОЛОШИН.

Он отметил, что МИД надеется, что визит В.ЯНУКОВИЧА состоится до саммита, на котором будет рассматриваться подписание договора о ЗСТ с ЕС (саммит Украина - ЕС ориентировочно должен состояться в середине декабря 2011 года – УНИАН). «Мы пока еще работаем над этим. Вопрос не в конкретной дате визита, вопрос в том, что продолжаются переговоры», - отметил О.ВОЛОШИН.

В то же время он подчеркнул, что последний визит первого вице-премьер-министра Украины Андрея КЛЮЕВА в Брюссель очень продвинул переговоры по ЗСТ.

30 октября в 04.00 по киевскому времени в Украине отменяется действие “летнего времени” переводом часовой стрелки на один час назад.

Об этом напоминает Государственный комитет Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики в сообщении, переданном УНИАН.

Переход на “зимнее время” в последнее воскресенье октября осуществляется в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года №509 «О порядке исчисления времени на территории Украины», отмечают в Госпотребстандарте.

***

Больше информации по подписке в УНИАН-бизнес-онлайн. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63