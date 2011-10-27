Европарламент: приговор Тимошенко содержит риски для соглашения об ассоциации

Брюссель. Европарламент считает, что сохранение приговора бывшему премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО в нынешнем виде содержит риски для заключения соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в резолюции Европарламента, одобренной сегодня на пленарной сессии в Страсбурге большинством голосов.

“(Европарламент – УНИАН) придерживается мнения, что невозможность пересмотра приговора Ю.ТИМОШЕНКО будет иметь риски для заключения соглашения об ассоциации и его ратификациях, отталкивая страну от реализации европейской перспективы; выражает обеспокоенность определенными признаками уменьшения демократических свобод и возможной инструментализации институтов с предвзятой целью требования политического реванша”, - написано в 7-м пункте резолютивной части документа.

Депутаты выразили сожаление по поводу того, что осуждение бывшего премьер-министра Украины стало нарушением прав человека и злоупотреблением судебной властью с целью политического подавления лидирующего оппозиционного политика в Украине. При этом депутаты подчеркнули, что к Ю.ТИМОШЕНКО “было избирательно применены” с политической целью положения Уголовного кодекса, одобренные еще в советское время, которые не отвечают европейским и международным стандартам.

В резолюции выражается обеспокоенность по поводу того, что судебный процесс против Ю.ТИМОШЕНКО противоречит провозглашенным украинским правительством обязательствам придерживаться демократии и европейских ценностей.

В связи с этим депутаты призвали украинскую власть обеспечить честный, прозрачный и беспристрастен апелляционный процесс для Ю.ТИМОШЕНКО, и отметили, что экс-премьеру должно быть разрешено принимать полноценное участие в политической жизни Украины сейчас и во время следующих выборов.

Депутаты Европарламента также выразили обеспокоенность относительно продолжающегося содержания под стражей бывшего министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО, несмотря на то, что никакого приговора в отношении него, и в отношении ряда других бывших правительственных чиновников пока не провозглашено.

“(Европарламент – УНИАН) настаивает, что все судебные процедуры против бывших и нынешних высокопоставленных должностных лиц должны были бы проводиться в соответствии с европейскими стандартами честности, беспристрастия, прозрачности и независимости”, - отмечается в шестом пункте резолюции.

Депутаты подчеркнули, что усиление принципа верховенства права и внутренние реформы, включая борьбу с коррупцией, необходимы не только для заключения соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, однако и для консолидации демократии в Украине.

В то же время депутаты Европарламента призвали все политические силы Украины провести честные и прозрачные дебаты относительно политического процесса одобрения решений и выразили настояния относительно того, что возможные ошибки в этом процессе должны были бы рассматриваться следственными парламентскими комитетами.

В документе выражается тревога относительно сообщений об ухудшении состояния свободы средств массовой информации в Украине и содержится призыв к власти обеспечить защиту СМИ от любых – прямых или опосредствованных – попыток контролировать их.

Депутаты также поддержали рекомендации Венецианской комиссии относительно проекта нового закона о выборах депутатов в Украине и выразили мнение относительно того, что эти рекомендации надо было бы одобрить украинскому парламенту, и не только парламентскому большинству, а в результате консультаций с оппозицией и представителями гражданского общества.

В своей резолюции Европарламент отметил признание европейской перспективы Украины.

“(Европарламент – УНИАН) придерживается мнения, что углубление отношений между ЕС и Украиной и факт предоставления Украине европейской перспективы имеют большое значение и в интересах обеих сторон; признает стремление Украины в соответствии со статьей 49 Соглашения ЕС, при условии выполнения всех критериев, в том числе уважения к принципам демократии, прав человека, фундаментальных свобод и верховенства права”, - написано в первом пункте резолютивной части документа.

Депутаты также приветствуют достижение согласия относительно создания зоны свободной торговли между Украиной и ЕС, отметив, что это может стать солидной базой для “возможного завершения” переговоров о соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС.

Европарламент также выразил мнение, что недавнее решение лидеров ЕС отложить визит украинского Президента Виктора ЯНУКОВИЧА в Брюсселю, запланированный на 20 октября, предоставило “прекрасную возможность обратить внимание на серьезную обеспокоенность, переданную украинскому правительству, и возобновить конструктивный диалог, который может привести к парафированию соглашения об ассоциации, при условии значительного прогресса в оставшихся технических вопросах и ключевых политических препятствиях”.

При этом в документе содержится призыв к Совету ЕС и Еврокомиссии запланировать новую встречу с украинским Президентом еще до саммита ЕС-Украина, запланированного на декабрь этого года

Депутаты также призвали Еврокомиссию поддержать судебную реформу в Украине за счет лучшего использования программы ЕС относительно повышения компетенции, а также рассмотреть возможность создания Консультативной группы высокого уровня для помощи Украине в ее усилиях добиться соответствия с европейским законодательством, в частности, в сфере юстиции.