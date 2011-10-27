Киевская власть внедрит электронное управление

Киевский городской совет принял за основу проект решения «Об утверждении Городской целевой программы развития электронного управления в Киеве на 2012-2014 гг.».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевсовета, в Программе отмечено, что внедрение е-управления в столице сделает работу, городской власти более публичной и прозрачной; сократит срок проработки документов, в частности обращений жителей города; сократит административные расходы; упростит обмен информацией между государственными структурами, бизнесом, гражданами и государственными служащими; обеспечит оперативный доступ к публичной информации о деятельности местных органов исполнительной власти и местного самоуправления.

Среди направлений деятельности Программы предусмотрены такие как:

- размещение в городе информационных киосков, через которые можно будет узнать обо всех городских новостях, социально-экономическом развитии региона, посмотреть, как прорабатывается обращение гражданина, подать новое обращение или жалобу, оплатить услуги ЖХХ и пр.;

- создание «Электронной карточки больного» для быстрого оперативного реагирования с любого места при предоставлении неотложной медицинской помощи;

- создание информационного ресурса для туристов.

Заместитель городского председателя – секретарь Киевсовета Галина ГЕРЕГА отметила важное значение Программы, напомнив, что «электронное управление» является одним из ключевых направлений Стратегии развития Киева до 2025 года.

«Внедрив Программу, город начнет процесс перехода от бумажного к электронному документообороту. На сегодняшний день успешный опыт реализации электронного управления уже имеют много государственных организаций, городские администрации и советы разных областей Украины. Путем внедрения европейских стандартов качества электронных административных услуг должна двигаться и городская власть Киева. Это значительно упростит документооборот как в Киевсовете, так и между советом и его исполнительным органом – КГГА, что сделает нашу работу еще более эффективной. Но главное, что после внедрения Программы киевляне будут иметь возможность оперативно взаимодействовать с властью, упростится много процедур и вместе с тем исчезнет необходимость прямого контакта с государственными служащими», - отметила Г.ГЕРЕГА.

В этом же контексте Киевсоветом была принята за основу и Городская целевая программа по технической защите информации в Киеве на 2012-2014 гг., главная цель которой - защита информационных ресурсов территориального общества города Киева.

На протяжении 10 дней депутаты предоставят предложения по указанным проектам решений, после чего программы будут вынесены на пленарное заседание для рассмотрения в целом.