МИД: Украина не хочет заключать бессрочное Соглашение об ассоциации
17:04, 27 октября 2011Разное
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В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что Украина не хочет заключать бессрочное Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге директор департамента информационной политики МИД Олег ВОЛОШИН.
«Мы не хотим заключать бессрочное соглашение. Это значит, что Украина и 20, и 30 лет может оставаться в таких же отношениях ассоциации с Европейским Союзом», – сказал он.
По мнению О.ВОЛОШИНА, закрепление конечной даты действия соглашения будет побуждать ЕС перейти на другой уровень отношений с Украиной в будущем.
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