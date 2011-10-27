Суд освободил из-под стражи активиста Налогового майдана Грузинова

Сегодня в 12.30 судья Голосеевского районного суда Киева Наталия ЧЕРЕДНИЧЕНКО вынесла решение об освобождении из-под стражи активиста Налогового майдана Виталия ГРУЗИНОВА и определила ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе гражданского движения «Общее дело».

Заседание суда длилось 5 минут.

Как сообщалось, 20 октября судья Н.ЧЕРЕДНІЧЕНКО приняла решение оставить под стражей до 27 октября В.ГРУЗИНОВА, задержанного накануне работниками ГУ МВД Киева.

В.ГРУЗИНОВ является одним из обвиняемых по делу о повреждении гранитного покрытия на Майдане Незалежности во время протеста предпринимателей в ноябре-декабре 2010 года.