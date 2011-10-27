Анонс на 28 октября

* Круглый стол на тему: «От легкой промышленности к украинской индустрии моды: пути выхода из кризиса». Организатор: Комитет по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства.

* Состоится очередное открытое заседание Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере коммунальных услуг. Вопросы: О корректировке действующих тарифов на тепловую энергию для субъектов ведения хозяйства в сфере теплоснабжения для потребностей бюджетных учреждений и других потребителей, кроме населения. Об установлении тарифов на тепловую энергию, ее производство, транспортировку, снабжение для потребностей бюджетных учреждений и других потребителей, кроме населения и др. Участники: Валерий Саратов, глава Комиссии; члены Комиссии: Дмитрий Григорьев, Сергей Дунайло, Валерий Кальченко, Юрий Хиврич.

* В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "10 000 000 гривен в подарок". 16 октября 2011 житель г. Киева сорвал рекордный джек-пот «Лото-Забава» в 10 000 000 гривен. Рекордный для «Лото - Забава» джек-пот в 10 миллионов заявлен на игру оператором государственной лотереи «М.С.Л.» 2.10.2011г. За всю историю лотереи обладателями лотерейных миллионов стали - 95 игроков. Следующий джек-пот «Лото-Забава» будет составлять 5 000 000 гривен. Участники: Евгений Власенко, гендиректор «М.С.Л.», Виктория Цомая, директор по маркетингу «М.С.Л.», Валерий Р., победитель, Юлия Р., дочь победителя, Владимир Р., зять победителя.

* Состоится подписание Соглашения между Правительствами Украины, Беларуси и Польши о создании трансграничного биосферного резервата «Западное Полесье». С украинской стороны Соглашение уполномочен подписать министр экологии и природных ресурсов Украины Николай Злочевский. Делегацию от Беларуси возглавит Владимир Цалко, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, а делегацию от Польши - Януш Залески, замминистра окружающей среды Республики Польша.

* Состоится круглый стол на тему: “Прогнозируемые объемы производства сои до 2016 года”. Организатор - ассоциация «Укрсоя». Участники: Николай Безуглый, первый замминистра агрополитики и Александр Сень, замминистра и др.

* Пресс-конференция на тему: «II Ежегодный экономический форум стран СНГ и Ближнего Востока: итоги 2011 и стратегия 2012». II Ежегодный экономический форум стран СНГ и Ближнего Востока пройдет 2-3 ноября в Киеве. Участники: управляющий партнер международной инвестиционной компании AFON CAPITAL Юлия Федорович; управляющий партнер юридической компании LeoPartners Елена Дегрик; представитель оргкомитета экономического форума стран СНГ и Ближнего Востока, Александр Жарков.

* Круглый стол на тему: “Рухнет ли гривня?”. Организатор - еженедельник «Аргументы и факты». Вопросы: Девальвационные ожидания. Насколько оправданы опасения по поводу резкого обесценивания национальной валюты? Долларовый дефицит. Правда и мифы. Валюта и политика. Приглашены: Петр Порошенко, глава Совета НБУ; Валерий Литвицкий, руководитель группы советников главы НБУ; Александр Сугоняко, президент АУБ; Василий Юрчишин, директор экономических программ Центра Разумкова; Владимир Лановой, президент центра рыночных реформ; Виктор Пинзеник, экс-министр финансов Украины; Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра; Олег Соскин, директор Института трансформации общества; Николай Ивченко, руководитель информационно-аналитического центра FOREXCLUB в Украине.

* Янукович завтра посетит с рабочей поездкой Львовскую область

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