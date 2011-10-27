АМКУ требует прозрачности формирования цен на лекарства

Антимонопольный комитет Украины требует прозрачности при формировании цен на лекарственные средства.

Как сообщила УНИАН пресс-служба ведомства, об этом в четверг, 27 октября, заявил первый заместитель председателя комитета Рафаэль КУЗЬМИН во время круглого стола «Предотвращение нарушений законодательства о защите экономической конкуренции на рынках лекарственных средств».

В частности, первый зампредседателя комитета призывал участников мероприятия к сотрудничеству и обмену информацией с целью избежания безосновательного повышения цен на фармацевтическом рынке.

Свои предложения относительно совершенствования методики оценки Комитетом составляющих себестоимости лекарств выразили представители органов власти, бизнеса и юридических фирм.

Большую заинтересованность у собравшихся также вызывали аспекты борьбы с фальсификацией лекарственных средств и недобросовестной конкуренцией в виде распространения обманчивой рекламы.

Р.КУЗЬМИН также отметил, что Комитет и в дальнейшем будет отслеживать ситуацию на фармацевтическом рынке и, в случае выявления нарушений конкурентного законодательства, будет принимать соответствующие меры.

Как сообщал УНИАН, 13 октября АМКУ обязал 10 крупнейших отечественных производителей и 10 основных оптовых дистрибьюторов лекарственных средств воздержаться от действий, которые могут привести к экономически необоснованному повышению цен или возникновению искусственного дефицита фармацевтической продукции.