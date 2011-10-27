Главное на 27 октября (вечер)

ТЭК

Кабмин утвердил изменения в Уставе «Нафтогаза» в связи с увеличением капитала компании

Кабинет министров Украины своим постановлением утвердил изменения в Уставе НАК «Нафтогаз Украины» в связи с увеличением уставного капитала компании на 3,5 млрд. грн. – до 45 млрд. 840,905 млн. грн.

Соответствующее постановление Кабмина (№1081 от 26 октября) обнародовано на Правительственном портале.

Согласно документу, Министерству энергетики и угольной промышленности поручено принять меры для государственной регистрации изменений в Устав НАК «Нафтогаз Украины».

Напомним, 23 мая Кабинет министров Украины своим постановлением увеличил уставный фонд НАК «Нафтогаз Украины» на 3,5 млрд. грн. – до 45 млрд. 840,905 млн. грн.

Согласно документу, акции будут оплачены облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ) сроком обращения 5-7 лет. Процентная ставка по облигациям не должна превышать 9% годовых.

Напомним, капитализировать «Нафтогаз Украины» за счет выпуска ОВГЗ правительство начало еще летом 2009 г.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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Острожский горсовет поменял свое мнение и разрешил достройку новых энергоблоков на ХАЭС

Сегодня депутаты Острожсого районного совета Ривненской области согласовали строительство двух дополнительных ядерных энергоблоков на соседней Хмельницкой АЭС за счет российского кредита.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Украинской народной партии, за согласие размещения двух новых ядерных энергоблоков недалеко от Острога проголосовали 27 депутатов из фракций БЮТ, Партии регионов, «Фронта Змін», Народной партии и «Сильной Украины».

Против проголосовали депутаты из фракций УНП, ВО «Свобода» и «Нашей Украины».

По убеждению председателя Ривненской УНП Светланы НИКОЛИНОЙ, такое решение свидетельствует о свертывании демократических процессов в стране. Она рассказала, что еще «4 августа этот вопрос тоже выносился на рассмотрение сессии. Однако тогда для принятия решения не хватило одного голоса».

«Сегодня же депутаты Острожского районного совета, которые два месяца назад не разрешали размещать возле своего района дополнительные ядерные блоки, вдруг поменяли свое мнение и под давлением председателя райгосадминистрации Василия ДУМЫ первыми в области приняли позорное решение о достраивании Хмельницкой АЭС».

Она также назвала позорным тот факт, что «за принятие этого решения голосовали такие псевдооппозиционные фракции, как «Фронт Змін» и БЮТ, которые в Острожском районном совете стали активными сателлитами власти и Партии регионов и полностью им подчинены».

«Непонятной остается позиция областной организации «Батькивщина», представители которой, как известно, являются активными противниками достройки ХАЭС, а в Острожском районном совете члены БЮТ, напротив, активно лоббируют этот вопрос, несмотря на противоположную точку зрения своих избирателей», – подытожил член Центрального провода УНП Александр ДЖИГИРЕЙ.

Как сообщал УНИАН, в этом году в прилегающих к ХАЭС населенных пунктах Ривненщины был проведен ряд общественных слушаний о целесообразности достройки новых энергоблоков на ХАЭС. Однако ни на одном из этих слушаний жители территорий и представители общественности не давали положительного ответа о достройке новых блоков на ХАЭС.

Верховная Рада Украины, согласно действующему законодательству, во время принятия решения о наращивании мощностей на ХАЭС должна учесть и мнение населения прилегающих территорий.

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Экс-руководителей «Днепрогаза» снова взяли под стражу

Прокуратурой Днепропетровской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного по факту взрыва в 9-этажном жилом доме по ул. Мандриковской 127, в Днепропетровске 13 октября 2007 года, который унес жизни 23 человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры, 21 октября предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, что привело к гибели людей, экс-руководителям ОАО «Днепрогаз».

В частности, обвинение предъявлено бывшим генеральному директору Игорю ИВАНКОВУ, его первому заместителю Максиму СОРОКИНУ, главному инженеру Сергею БАЧУРИНУ и мастеру службы ВЭС-1 Максиму МУРЗИНУ по ч.2 ст.272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, что привело к гибели людей).

В тот же день по представлению прокурора Днепропетровской области Октябрьский районный суд Днепропетровска избрал им меру пресечения в виде взятия под стражу. 25 октября 2011 года апелляция обвиняемых на указанное постановление была оставлена без удовлетворения.

В настоящее время по делу выполнены все необходимые следственные действия. После ознакомления потерпевших и обвиняемых с материалами уголовного дела оно будет направлено в суд.

Как сообщал УНИАН, 8 декабря Заводской районный суд Запорожья амнистировал трех сотрудников ОАО «Днепрогаз», которые обвинялись в служебной халатности, приведшей к взрыву газа в доме по ул. Мандриковской в Днепропетровске.

Позже Запорожский городской районный суд отменил решение о применении амнистии и дело было направлено на дополнительное расследование в Днепропетровскую прокуратуру.

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Транспорт/Связь

Железные дороги Украины планируют разместить трехлетние облигации на 1,8 млрд. грн.

Железные дороги Украины планируют разместить трехлетние облигации с ежеквартальной выплатой процентов на общую сумму в 1,8 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании "Спарта капитал", которая выступает андеррайтером выпуска.

Ставка доходности по бумагам оставляет 14,5% годовых.

Размещение облигаций планируется в четвертом квартале этого года.

При этом в компании не уточнили, какие именно предприятия, входящие в состав железных дорог Украины, планируют размещать облигации.

Напомним, органом управления железнодорожным транспортом общего пользования является Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), которая была создана в декабре 1991 г. В сферу управления "Укрзализныци" входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги.

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Турецкая авиакомпания Onur Air начинает выполнять регулярные рейсы Одесса-Стамбул

Крупнейшая частная турецкая авиакомпания Onur Air с 31 октября начинает выполнение регулярных рейсов по маршруту Одесса-Стамбул.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе международного аэропорта "Одесса".

Перелеты будут осуществляться трижды в неделю - по понедельникам, средам и пятницам на самолете А320.

Вылет из Стамбула в 11:40, прибытие в Одессу в 13:10. Отправление из Одессы в 14:10, возвращение в Стамбул – в 15:40.

Презентация первого рейса по маршруту Одесса-Стамбул состоится 31 октября в 15:00 в конференц-зале Одесского аэропорта.

В пресс-службе аэропорта напомнили, что Onur Air была создана в 1992 году, выполняет регулярные и чартерные рейсы во многие города Европы. Является членом IATA, первой и единственной авиакомпанией, которая получила EN9110: 2005 - сертификат стандартизации качества в Турции.

Авиаперевозчик оперирует флотом из 33 самолетов Airbus различных моделей. Базируется в международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле.

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30 октября УЗ на час приостановит работу автоматизированных систем по работе с клиентами

30 октября с 4 часов по летнему времени до 4 часов по зимнему времени доступ к автоматизированным системам «Укрзализныци», таким как АС «Клиент», АС МЕСПЛАН и АС «Обращение грузоотправителей» будет приостановлен в связи с работами по переводу автоматизированных технологических систем железнодорожного транспорта на зимнее время.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Напомним, в связи с принятым Верховной Радой Украины решением о переходе на зимнее время, график движения поездов «Укрзализныци» в дальнем, международном и транзитном сообщении требует корректировки в сжатые сроки.

В связи с этим, «Укрзализныця» рекомендует пассажирам уточнять время отправки поездов на станции отправки из-за перехода на зимнее время, сообщает пресс-служба ведомства.

Впервые разница во времени с Россией, Беларусью и Молдовой составит 2 часа.

Поезда из Украины будут приходить на границу со странами СНГ с опозданием на час позже, а из стран СНГ – на час раньше. Соответственно, график движения требует согласования не только пассажирского движения (включая пригородное), но и грузового в единую систему.

Железнодорожники обещают разработать и согласовать новый график со странами СНГ до 3 декабря т.г. С 30 октября по 3 декабря пассажирам, которые взяли билеты на международные и транзитные поезда рекомендуется уточнять время отправки своего поезда на станции отправления.

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Финансы

«Плюс Банк» переименован в «Идея Банк»

ПАО «Плюс Банк» переименован в ПАО «Идея Банк».

Об этом говорится в сообщении банка, переданном агентству УНИАН.

«С новым названием «Идея Банк» планирует сохранить стремительные темпы развития и войти в ТОП-40 крупнейших банков Украины до 2013 года», - отмечается в сообщении.

Справка УНИАН. ПАО «Плюс Банк» зарегистрировано в августе 1989 года. Входит в состав холдинга «Getin Holding» (Польша).

Активы банка на 1 октября 2011 года составили 1,313 млрд. грн., обязательства - 1,108 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 1,067 млрд. грн., собственный капитал - 204,58 млн. грн., уставный капитал - 147 млн. грн.

«Плюс Банк» в январе-сентябре 2011 года увеличил чистую прибыль против показателя аналогичного периода 2010 года на 59% - до 6,09 млн. грн.

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Фондовый рынок

Индекс Украинской биржи показал сегодня рекордный рост - на 8,64%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 27 октября, показал рекордный рост, выросши на 8,64% – до 1500,04 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Общий объем торгов на бирже составил 226 млн. 215 тыс. грн., из них на срочном рынке – 111 млн. 114 тыс. грн.

Индекс ПФТС по итогам сегодняшних торгов вырос на 4,93% – до 556,82 пункта.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 193 млн. 414 тыс. грн.

Напомним, европейские рынки акций открылись сегодня резким ростом после того, как лидеры еврозоны ночью договорились усилить Европейский фонд спасения (EFSF) и достигли соглашения с частными кредиторами о списании половины долгов Греции.

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Международные отношения

Европарламент: приговор Тимошенко содержит риски для соглашения об ассоциации

Брюссель. Европарламент считает, что сохранение приговора бывшему премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО в нынешнем виде содержит риски для заключения соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в резолюции Европарламента, одобренной сегодня на пленарной сессии в Страсбурге большинством голосов.

“(Европарламент – УНИАН) придерживается мнения, что невозможность пересмотра приговора Ю.ТИМОШЕНКО будет иметь риски для заключения соглашения об ассоциации и его ратификациях, отталкивая страну от реализации европейской перспективы; выражает обеспокоенность определенными признаками уменьшения демократических свобод и возможной инструментализации институтов с предвзятой целью требования политического реванша”, - написано в 7-м пункте резолютивной части документа.

Депутаты выразили сожаление по поводу того, что осуждение бывшего премьер-министра Украины стало нарушением прав человека и злоупотреблением судебной властью с целью политического подавления лидирующего оппозиционного политика в Украине. При этом депутаты подчеркнули, что к Ю.ТИМОШЕНКО “было избирательно применены” с политической целью положения Уголовного кодекса, одобренные еще в советское время, которые не отвечают европейским и международным стандартам.

В резолюции выражается обеспокоенность по поводу того, что судебный процесс против Ю.ТИМОШЕНКО противоречит провозглашенным украинским правительством обязательствам придерживаться демократии и европейских ценностей.

В связи с этим депутаты призвали украинскую власть обеспечить честный, прозрачный и беспристрастен апелляционный процесс для Ю.ТИМОШЕНКО, и отметили, что экс-премьеру должно быть разрешено принимать полноценное участие в политической жизни Украины сейчас и во время следующих выборов.

Депутаты Европарламента также выразили обеспокоенность относительно продолжающегося содержания под стражей бывшего министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО, несмотря на то, что никакого приговора в отношении него, и в отношении ряда других бывших правительственных чиновников пока не провозглашено.

“(Европарламент – УНИАН) настаивает, что все судебные процедуры против бывших и нынешних высокопоставленных должностных лиц должны были бы проводиться в соответствии с европейскими стандартами честности, беспристрастия, прозрачности и независимости”, - отмечается в шестом пункте резолюции.

Депутаты подчеркнули, что усиление принципа верховенства права и внутренние реформы, включая борьбу с коррупцией, необходимы не только для заключения соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, однако и для консолидации демократии в Украине.

В то же время депутаты Европарламента призвали все политические силы Украины провести честные и прозрачные дебаты относительно политического процесса одобрения решений и выразили настояния относительно того, что возможные ошибки в этом процессе должны были бы рассматриваться следственными парламентскими комитетами.

В документе выражается тревога относительно сообщений об ухудшении состояния свободы средств массовой информации в Украине и содержится призыв к власти обеспечить защиту СМИ от любых – прямых или опосредствованных – попыток контролировать их.

Депутаты также поддержали рекомендации Венецианской комиссии относительно проекта нового закона о выборах депутатов в Украине и выразили мнение относительно того, что эти рекомендации надо было бы одобрить украинскому парламенту, и не только парламентскому большинству, а в результате консультаций с оппозицией и представителями гражданского общества.

В своей резолюции Европарламент отметил признание европейской перспективы Украины.

“(Европарламент – УНИАН) придерживается мнения, что углубление отношений между ЕС и Украиной и факт предоставления Украине европейской перспективы имеют большое значение и в интересах обеих сторон; признает стремление Украины в соответствии со статьей 49 Соглашения ЕС, при условии выполнения всех критериев, в том числе уважения к принципам демократии, прав человека, фундаментальных свобод и верховенства права”, - написано в первом пункте резолютивной части документа.

Депутаты также приветствуют достижение согласия относительно создания зоны свободной торговли между Украиной и ЕС, отметив, что это может стать солидной базой для “возможного завершения” переговоров о соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС.

Европарламент также выразил мнение, что недавнее решение лидеров ЕС отложить визит украинского Президента Виктора ЯНУКОВИЧА в Брюсселю, запланированный на 20 октября, предоставило “прекрасную возможность обратить внимание на серьезную обеспокоенность, переданную украинскому правительству, и возобновить конструктивный диалог, который может привести к парафированию соглашения об ассоциации, при условии значительного прогресса в оставшихся технических вопросах и ключевых политических препятствиях”.

При этом в документе содержится призыв к Совету ЕС и Еврокомиссии запланировать новую встречу с украинским Президентом еще до саммита ЕС-Украина, запланированного на декабрь этого года

Депутаты также призвали Еврокомиссию поддержать судебную реформу в Украине за счет лучшего использования программы ЕС относительно повышения компетенции, а также рассмотреть возможность создания Консультативной группы высокого уровня для помощи Украине в ее усилиях добиться соответствия с европейским законодательством, в частности, в сфере юстиции.

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Украина не хочет заключать бессрочное Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом – МИД

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что Украина не хочет заключать бессрочное Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге директор департамента информационной политики МИД Олег ВОЛОШИН.

«Мы не хотим заключать бессрочное соглашение. Это значит, что Украина и 20, и 30 лет может оставаться в таких же отношениях ассоциации с Европейским Союзом», – сказал он.

По мнению О.ВОЛОШИНА, закрепление конечной даты действия соглашения будет побуждать ЕС перейти на другой уровень отношений с Украиной в будущем.

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Завтра в Украине без осадков, днем - 10-15° тепла

В пятницу, 28 октября, в Украине будет малооблачно, без осадков. Ночью и утром в западных областях местами туман, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер юго-восточный, на юге и востоке северо-восточный, 5-10 м/с, в Крыму отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью – 6-1° мороза, на побережье морей - от 2° мороза до 3° тепла; днем - 5-10° тепла, в западных, Одесской областях и Крыму - 8-13° тепла; на Закарпатье ночью - 0-5° тепла, днем - 10-15°.

По Киевской области без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-1° мороза, днем - 5-10° тепла.

В Киеве без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью – 3-1° мороза, днем - 8-10° тепла.

УНИАН