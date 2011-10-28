ДАЙДЖЕСТ СМИ за 28 октября

Экономические материалы Украинские СМИ Издание «Дело» в публикации «С сегодняшнего дня сдать валюту станет немного проще», в котором пишет: с 28 октября сдать валюту в обменник или кассу банка станет проще – для этого достаточно предъявить любой документ, удостоверяющий личность. При этом «ксерить» документ кассиры не будут. А вот приобрести валюту, как и ранее, можно будет только по паспорту…

http://delo.ua/finance/s-segodnjashnego-dnja-sdat-valjutu-stanet-nemnogo-prosche-166878/

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Также «Дело» в публикации «Крупного производителя соды в Украине признали банкротом» пишет: Хозяйственный суд Луганской области 25 октября прекратил досрочно процедуру санации и признал банкротом второго по величине производителя соды компанию "Лисичанская сода" (Луганская область), начав ликвидационную процедуру сроком на 12 месяцев до 25 октября 2012 года…

http://delo.ua/business/krupnogo-proizvoditelja-sody-v-ukraine-priznali-bankrotom-166905/

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«Дело» в публикации «В Европе готовят Януковичу последнее предупреждение» пишет: на фоне заявления Европарламента об избирательности в решениях судов Украины и очередном переносе слушания дела Юрия Луценко новость об амнистии экс-чиновника Черновецкого вызвала бурную реакцию в рядах оппозиции…

http://delo.ua/ukraine/itogi-dnja-v-evrope-gotovjat-janukovichu-poslednee-preduprezhdenie-166900/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Газпром» снова уступил в Германии», в котором пишет: снижения цен на газ добился очередной клиент российского "Газпрома" в Европе — Verbundnetz Gas (VNG AG), один из крупнейших поставщиков газа в Восточной Германии. Эксперты отмечают, что снижения цен сейчас добиваются практически все потребители "Газпрома" в Европе, включая Украину…

http://www.kommersant.ua/doc/1804926

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Рынок заправят нефтью Brent», в котором пишет: уже до конца года украинские инвесторы получат возможность торговать фьючерсом на нефть марки Brent. Но это будет рынок для крупных игроков, поскольку минимальная цена контракта на 1 баррель составит не менее 1300 грн. Несмотря на высокий порог входа на рынок, торговцы уверены в успехе нового инструмента, который позволит им хеджировать крупные инвестиционные риски…

http://kommersant.ua/doc/1804825

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Издание «Экономические известия» публикует материал «Америка поможет Украине», в котором пишет: аргентинские порты остановили отгрузку кукурузы и сои на экспорт. Украина готова покрыть недостающие объемы зерновых в любой момент, уменьшив затоваренность кукурузой отечественных элеваторов…

http://markets.eizvestia.com/full/amerika-pomozhet-ukraine

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Вокруг «Запорожстали» может возникнуть новый конфликт», в котором пишут: «Метинвест» может увеличить свое участие в капитале «Запорожстали». Помешать этим планам могут российские акционеры предприятия…

http://markets.eizvestia.com/full/vokrug-zaporozhstali-mozhet-vozniknut-novyj-konflikt

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«Экономические известия» публикуют материал «Точка невозврата близится», в котором пишут: если в ближайшие годы страна не привлечет миллиардные инвестиции в сектор генерации, в отрасли наступит точка невозврата, после которой дефицит электричества превратится из угрозы в реальность…

http://markets.eizvestia.com/full/tochka-nevozvrata-blizitsya

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Газета «Сегодня» в публикации «Последний перевод стрелок: поезда опоздают, а с Россией будет разница 2 часа» пишет: в ночь с субботы на воскресенье (в 04.00) Украина переведет стрелки часов на час назад, возможно, в последний раз…

http://www.segodnya.ua/news/14303888.html

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Также «Сегодня» в публикации «Украина получит дешевый газ и ежегодные контракты с Россией» пишет: суд в Стокгольме и реформирование "Нафтогаза" больше не нужны…

http://www.segodnya.ua/news/14303894.html

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Российские СМИ Издание «Ведомости» в публикации «Новости из Европы обрадовали инвесторов» пишет: обнародованный вчера утром план спасения Европы привел к резкому росту курса евро, а следом за ним и рубля к доллару. За день российская валюта подорожала к американской на 2,5% до 29,95 руб./$

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1405657/rubl_vyehal_na_evro

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Также «Ведомости» в публикации «Норникель» решил выбиться в мировые лидеры по капитализации» пишут: российский «Норникель» решил выбиться в мировые лидеры по капитализации за счет зарубежной экспансии и сдержанной дивидендной политики. Эксперты считают эту стратегию компании чересчур амбициозной…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1405655/konkistadory_iz_norilska

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Издание «Известия» в публикации «Газпром» просит у правительства помощи в переговорах с Exxon» пишет: российский концерн никак не может договориться с американцами о том, куда должен идти сахалинский газ…

http://izvestia.ru/news/505259

(УНИАН)