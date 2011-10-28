Янукович сегодня посетит Львовскую область. Оппозиция встретит акциями протеста

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня осуществит рабочую поездку во Львовскую область.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщили УНИАН проинформированные источники, В.ЯНУКОВИЧ намерен осмотреть новые образцы продукции Львовского автобусного завода, а также посетить Львовский стадион до Евро-2012, официальное открытие которого запланировано на 29 октября.

Представители политических сил, которые входят в Комитет сопротивления диктатуре Львовщины (КСД), 27 октября на пресс-конференции во Львове заявили, что намерены встретить В.ЯНУКОВИЧА акциями протеста под лозунгом «Янукович – красная карточка Украины».

Как подчеркнули представители КСД, они будут ожидать прибытия Президента на Львовский автобусный завод массовым пикетом оппозиционных сил.

Председатель фракции ВО «Свобода» во Львовском городском совете Руслан КОШУЛИНСКИЙ сообщил УНИАН, что «Свобода» встретит протестами приезд Президента во Львов и присоединится также ко всем акциям, организованным Комитетом сопротивления диктатуре».

Он также подчеркнул, что окончательные формы и места проведения протестных акций сейчас согласовываются.

По информации источников, прибытие главы государства на львовский аэродром ожидается в 12.30-12.45. В этот же день около 18.00 планируется отлет Президента из Львова.