Грузия согласилась на вступление России в ВТО - СМИ

В четверг Грузия согласилась на вступление России в ВТО после того, как ЕС выдвинул свой ультиматум. Грузия дала свое согласие при условии, что Москва примет компромиссное предложение, разработанное швейцарскими посредниками – электронный обмен данными между Грузией и Россией на абхазском и южноосетинском участках госграницы. Вопрос контроля за перемещением товаров на границе России с Южной Осетией и Абхазией был главным разногласием России и Грузии.

Ранее The Wall Street Journal писала, что ЕС оказывает давление на Грузию, требуя пустить Россию в ВТО. По данным источников газеты глава управления Еврокомиссии по Восточной Европе, Кавказу и Центральной Азии Гуннар Виганд поставил Тбилиси ультиматум, заявив, что, если Грузия вновь помешает принять Россию в ВТО, ЕС будет голосовать за вступление страны в организацию без участия Тбилиси.

Генеральный совет ВТО может одобрить присоединение России к организации уже в декабре. Москва добивается вступления в ВТО уже 18 лет, передает «Газета.Ru».