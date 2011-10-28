В 2012 году в Украине заработает система электронного документооборота
13:30, 28 октября 2011Разное
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До 1 января 2012 года будет настроен обмен базами данных между всеми министерствами и ведомствами, а в следующем году заработает система электронного документооборота (СЭД).
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Госкоминформнауки со ссылкой на слова главы комитета Владимира СЕМИНОЖЕНКО.
В.СЕМИНОЖЕНКО отметил, что использовать в полной мере потенциал СЭД мешают консервативные традиции, распространенные в чиновнической среде. Некоторые руководители, по его словам, «не спешат отказаться» от обычных форм работы и перейти на электронный формат.
«Но делать это нас вынуждает именно жизнь.., и на протяжении следующего года СЭД уже начнет полноценно работать», - подчеркнул В.СЕМИНОЖЕНКО.
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