Госагентство по инвестициям и управлению нацпроектами 31 октября начнет проведение роуд-шоу

Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами 31 октября начнет проведение роуд-шоу – презентации национальных проектов Украины в 16 финансовых центрах мира.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель Госагентства Владислав КАСЬКИВ.

Открытие роуд-шоу произойдет в Лондоне при поддержке ЕБРР, представителей европейских деловых кругов. На мероприятии, как сообщил В.КАСЬКИВ, на открытии будет присутствовать президент ЕБРР Томас МИРОВ.

В ходе роуд-шоу будут презентованы следующие проекты: LNG-терминал, “Олимпийская надежда – 2022”, “Чистый город”, “Открытый мир”, “Энергия природы», а также несколько других приоритетных региональных и отраслевых проектов.

“Во время роуд-шоу мы презентуем 4 безусловных инвестиционных преимущества Украины. Во-первых, удачное географическое положение – доступ к трем стратегическим рынкам: ЕС, Россия, Азия. Во-вторых, наличие высококвалифицированной и доступной рабочей силы. В-третьих, наличие огромного рынка, учитывая, что в Украине 5 городов-милионников. В-четвертых, это введение новых эффективных инструментов для инвесторов – единое окно, низкие налоги, маркетинговые исследования”, - сказал В.КАСЬКИВ.

По информации Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами, роуд-шоу пройдет в следующих городах. Турне-1: 31 октября – Лондон, 2 ноября – Вена, 3 ноября – Франкфурт-на-Майне, 4 ноября – Мадрид. Турне-2: 7 ноября – Нью-Йорк, 8 ноября – Хьюстон, 9 – Чикаго, 10 – Вашингтон. Турне- 3: 14 ноября – Эль-Кувейт, 22 – Стамбул, 24 – Абу-Даби. Турне-4: 12 декабря – Токио, 13 декабря – Осока, 14 – Сеул, 15 – Гонконг, 19 – Шанхай.