Украина не будет отказываться от перспективы членства в ЕС – Богатырева

Варшава. Украинская власть пока не намерена отказываться от включения в соглашение об ассоциации с Евросоюзом положения о перспективе членства Украины в объединении.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЕВА сообщила украинским журналистам в четверг в Варшаве, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

Она не исключила такой возможности, отметив, что украинские должностные лица, которые ведут переговоры с ЕС, будут искать дополнительные аргументы, чтобы убедить европейских политиков согласиться на включение в соглашение такой перспективы.

„Я думаю, что пока этот диалог продолжается, пока этот тезис, которому положено начало не сегодня и не вчера, а намного раньше, как позиция Украины... Ее нужно аргументировать, пытаться отстаивать и пытаться объяснить, и пока именно над этим работаем”, - сказала Р.БОГАТЫРЕВА.

„Как будет развиваться дальше переговорный процесс - будем видеть”, - добавила она.

Секретарь СНБО также назвала возможным парафирование соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом на декабрьском саммите, несмотря на недостаточно результативный 20-й раунд переговоров о политической части документа, который состоялся 26 октября.

Она напомнила, что Украина завершила технические переговоры об экономической части соглашения, которой предусмотрено создание зоны свободной торговли с ЕС, отметив, что украинская власть планирует согласовать нерешенные вопросы до декабрьского саммита.

Среди них Р.БОГАТЫРЕВА назвала вопрос о соблюдении прав человека, который, по ее словам, в контексте дела экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО обсуждала в четверг на встрече с Президентом Польши Брониславом КОМОРОВСКИМ, и предоставление Украине перспективы членства в ЕС.

„Украина, без сомнения, за время, оставшееся до саммита, будет искать достойный ответ на вопрос, который возникает у ЕС к Украинскому государству”, - сказала секретарь СНБО.

Р.БОГАТЫРЕВА не уточнила, пообещал ли Б.КОМОРОВСКИЙ поддержать требование Украины включить в соглашение об ассоциации перспективу членства в ЕС. В то же время, по словам секретаря СНБО, Президент заверил ее в готовности Польши способствовать европейской интеграции Украины.

Р.БОГАТЫРЕВА также отметила, что Б.КОМОРОВСКИЙ обсуждал с ней вопрос о соблюдении прав человека в Украине, а не осуждение к семилетнему заключению Ю.ТИМОШЕНКО.

„Это не дело ТИМОШЕНКО, речь шла о том, что сегодня ЕС выражает обеспокоенность по поводу ситуации, которая возникла, на их взгляд, из-за того, что в Украине есть определенные несогласованности, касающиеся прав человека”, - заявила секретарь СНБО.

Она выразила мнение, что Евросоюз, так же, как и Украина, заинтересован в скорейшем заключении соглашения об ассоциации, и „дело Ю.ТИМОШЕНКО” не должно помешать этому.

„Мы говорили (с Б.КОМОРОВСКИМ) о том, что дело одного человека, даже бывшего премьера, и стратегический выбор 48-миллионной страны сопоставлять и сравнивать очень трудно, позиция Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА - нельзя рассматривать эти вопросы вместе”, - напомнила секретарь СНБО.

Как сообщал УНИАН, в начале октября министр иностранных дел председательствующей в Евросоюзе Польши Радослав СИКОРСКИЙ назвал нереальным включение в соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС „перспективы членства” для Украины.

Он отметил, что Польша, которая вступила в ЕС в 2004 году, во время подписания в 1992 году соглашения об ассоциации, также не имела в этом документе такой перспективы, заявив, что проект соглашения с Украиной "содержит больше, чем имели поляки".

О намерении украинской власти настаивать на включении в документ такого пункта в который раз заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ на саммите „Восточного партнерства” в Варшаве в конце сентября.