Главное на 28 октября (день)

Финансы

Fitch: рост ВВП Украины в т.г. составит 4,7%

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует замедление роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2012 г. до 4%. Рост ВВП в текущем году ожидается на уровне 4,7%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в материалах ежегодной конференции Fitch.

При этом, по прогнозам рейтингового агентства, номинальный ВВП Украины в 2011 году составит 160,3 млрд. долл., в 2012 г. - 178,6 млрд. долл.

Также Fitch прогнозирует среднегодовую инфляции в Украине в 2011 году на уровне 9,5%, в 2012 году - 9%.

По оценкам Fitch, среднегодовой курс гривни в 2011 году составит 8,1 грн./долл., в 2012 г. - 8,3 грн./долл.

Также, по прогнозам рейтингового агентства, золотовалютные резервы Национального банка Украины к концу текущего года составят 30,2 млрд. долл., а к концу 2012 года - 27,8 млрд. долл.

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НБУ: для ослабления гривни нет оснований

Национальный банк Украины отмечает отсутствие оснований для ослабления курса гривни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор генерального экономического департамента НБУ Игорь ШУМИЛО в Киеве в ходе ежегодной конференции Fitch.

«Оснований для ослабления национальной валюты, а тем более существенного ослабления, нет», - сказал он.

По словам И.ШУМИЛО, на сегодняшний день спрос и предложение на валютном рынке являются относительно сбалансированными, а давление на курс существует только в части негативных ожиданий и существенного спроса на валюту на наличном рынке.

«В Украину больше заходит валюты, чем выходит, хотя есть давление (на курс - УНИАН) на наличном рынке», - сказал И.ШУМИЛО.

При этом он подчеркнул, что Нацбанк считает приемлемыми незначительные колебания курса гривни.

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НБУ прогнозирует рост ВВП в 2011 году 4,8-5%, инфляцию — 8,5%

Национальный банк Украины прогнозирует рост валового внутреннего продукта Украины в текущем году на уровне 4,8-5%, инфляцию 8,5%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе ежегодной конференции Fitch сообщил директор генерального экономического департамента НБУ Игорь ШУМИЛО.

При этом он сообщил, что на 2012 год Нацбанк прогнозирует рост ВВП не менее 4% и инфляцию 7,6%.

Также он отметил, что по оценкам НБУ рост ВВП по итогам января-сентября текущего года составил 5,4%.

При этом он сообщил, что по оценкам Нацбанка, в III квартале 2011 года по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, рост ВВП составил 6,8%, а по сравнению со II кварталом 2011 года - 3%.

Как сообщал УНИАН, по оценкам Fitch, рост ВВП Украины в текущем году ожидается на уровне 4,7%, среднегодовая инфляция – на уровне 9,5%.

Справка УНИАН. Национальный банк Украины (НБУ), в своем Макроэкономическом обзоре (август 2011 года) улучшил прогноз показателя инфляции в 2011 г.

«По оценкам Департамента экономического анализа и прогнозирования, в 2011 году потребительская инфляция может уменьшиться до уровня ниже, чем 10% (интервал - 9±1%)...», - говорится в документе, обнародованном на сайте Нацбанка.

Предыдущий прогноз инфляции НБУ обнародовал в Макроэкономическом обзоре (май 2011 года). Тогда регулятор прогнозировал инфляцию по итогам 2011 года на уровне 10±1%.

Государственный бюджет Украины на 2011 год был рассчитан, исходя из роста ВВП на уровне 4,5%, инфляции – 8,9% (декабрь к декабрю предыдущего года).

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ТЭК

НКРЭ увеличила «зеленые» тарифы на ноябрь в среднем на 1,4%

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) увеличила тарифы на электроэнергию, производимую из альтернативных источников, на ноябрь 2011 года в среднем на 1,44% по сравнению с установленными для октября.

Как сообщили УНИАН в комиссии, соответствующее решение регулятор принял на заседании 27 октября.

В частности, тариф на электроэнергию, производимую на ветроустановках, в ноябре вырастет с 122,77 коп. до 124,54 коп. за кВт/ч, электростанциями на биотопливе – с 134,46 коп. до 136,40 коп. за кВт/ч., на малых гидроэлектростанциях (мощностью до 10 МВт) – с 84,18 коп. до 85,39 коп за кВт/ч, на солнечную энергию, производимую установками, расположенными на земле, – с 505,09 коп. до 512,38 коп. за кВт/ч.

Как сообщал УНИАН, НКРЭ ранее снизила тарифы на электроэнергию, производимую из альтернативных источников, на октябрь 2011 года в среднем на 5,3% по сравнению с установленными для сентября.

Напомним, «зеленые» тарифы определяются по формуле, в которой для каждого субъекта определен коэффициент, размеры которого зависят от типа альтернативного источника электроэнергии и характеристик энергогенерирующего оборудования.

Тарифы корректируются комиссией в зависимости от курса гривни к евро на дату их расчета на следующий месяц.

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Компромисс по газу зафиксируют в пакете, определяющем весь спектр отношений Украины и РФ

Москва. Компромисс относительно цены на газу будет зафиксирован в большом пакете, определяющем весь спектр отношений Украины и РФ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в России, об это премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Это будет большой пакет документов, определяющих весь спектр наших взаимоотношений», - сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам, наконец-то стороны приближаются к взаимовыгодному компромиссу.

При этом премьер отказался называть детали этих договоренностей, отметив, что говорить о них будет только после того, как появятся подписи под документом. Он также высказал надежду, что результат переговоров вскоре будет известен.

Отвечая на вопрос, увязывает ли Украина снижение цены на газ со вступлением в Таможенный союз, Н.АЗАРОВ заявил: «Нет, не увязываем».

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе Н.АЗАРОВ заявлял, что Украина готова пойти на компромиссы в переговорах с Российской Федерацией о пересмотре цены на газ.

При этом он отметил, что во время переговоров Украина пытается найти баланс интересов, однако переговоры достаточно непростые.

25 октября Н.АЗАРОВ заявил, что Украина рассчитывает, что договоренность с РФ по цене на газ будет достигнута максимум через месяц.

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РФ никогда не идет на уступки в переговорах с партнерами – Азаров

Москва. Россия не пошла на уступки Украине, подписав Харьковские соглашения.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об это премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Спрашивается, на какие уступки пошла Россия нам? Сейчас, без Харьковского соглашения цена газа в четвертом квартале (для Украины) – 540 долл. за тыс. кубометров. Позвольте, таких цен в Европе вообще нет. Отбросим 100 долл. по Харьковскому соглашению – и получим 440 долл.», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что по 440 долл. за тыс. куб. м. покупает газ Германия, которая на 2000 км. дальше от Украины.

«Позвольте спросить, на какие нам уступки пошли?», – риторически спросил украинский премьер.

Он также подчеркнул, что руководство РФ никогда не идет на уступки на переговорах со своими партнерами.

«За время работы с российским руководством – достаточно продолжительное, начиная с 2002 года, когда я начал работать в правительстве, – я твердо для себя уяснил: руководство России не идет на уступки, оно идет на компромиссы, это – да. Но на уступки, тем более односторонние, – я такого не припомню», – заявил Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля 2010 года в Харькове президенты Украины и РФ Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписали соглашение по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины, которым предусмотрено базирование российской военной базы в Севастополе до 2042 года. В обмен на это Украина получила снижение цены на российский газ на 30%, но не более чем на 100 долл. за тысячу кубометров.

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Транспорт/Связь

Кабмин создал Морскую поисково-спасательную службу

Кабинет министров Украины создал Морскую поисково-спасательную службу - единое предприятие, на которое возложены все функции по обеспечению поиска и спасения на море.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, соответствующее решение одобрено постановлением КМУ № 1544 от 20 октября 2011 года.

Как отмечают в ведомстве, до сих пор функции по обеспечению поиска и спасения на море выполнялись различными предприятиями, которые принадлежат к сфере управления Мининфраструктуры. Подобная разветвленность приводила к отсутствию единой политики, достаточных объемов финансирования, невозможности осуществлять качественное управление и обеспечивать эффективное функционирование системы поиска и спасания на море. Таким образом, новосозданная Морская поисково-спасательная служба станет единственным предприятием, на которое возлагаются все функции по обеспечению поиска и спасания на море.

Основная задача службы - организационно-техническое обеспечение устойчивого функционирования и дальнейшего развития национальной системы поиска и спасения в морском поисково-спасательном районе Украины. Площадь последнего составляет около 137 тыс. 258 квадратных километров - это около 1/3 всей площади территории государства.

Служба создается в форме казенного предприятия, будет принадлежать к сфере управления Мининфраструктуры и удерживаться за счет перераспределения поступлений от портовых сборов, в частности, корабельного сбора.

Согласно сообщению, функционирование в Украине Морской поисково-спасательной службы значительно повысит эффективность проведения операций по постоянному несению аварийно-спасательной готовности для оказания помощи людям и объектам, которые потерпели бедствие на море; поиску и спасению людей, оказанию им первой неотложной помощи и эвакуации на берег и пр.

Справка УНИАН. Украина является стороной Международной конвенции о поиске и спасении на море 1979 года, Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года, Соглашения о сотрудничестве причерноморских государств по поиску и спасению на Черном море 1998 года. В соответствии со взятыми на себя международными обязательствами, Украина должна в полном объеме обеспечивать соответствующие меры в своем поисково-спасательном районе.

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Соцполитика

ООН прогнозирует 31 октября рождение семимиллиардного жителя планеты

Директор представительства Фонда народонаселения Организации Объединенных Наций в Украине Нузхат ЭХСАН заявляет, что, по расчетам специалистов ООН, 31 октября должен родиться семимиллиардный житель планеты.

Об этом Н.ЭХСАН сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Таким образом, население Земли до 31 октября текущего года пересечет исторический рубеж - 7 миллиардов человек", - сказала Н.ЭХСАН.

По ее словам, с момента рождения шестимиллиардного жителя планеты в 1998 году прошло около 12 лет.

"Население планеты будет продолжать расти до конца этого века, но темпы роста будут замедляться. По прогнозам ООН, восьмимиллиардный житель планеты родится в 2025 году. До 2050 года население Земли вырастет до 9 миллиардов, а десятимиллиардный житель планеты родится около 2100 года", - отметила она.

Однако, по словам Н.ЭХСАН, методики прогнозирования пока не позволяют определить континент или страну, в которых родится 7-миллиардный житель, и какого он будет пола.

"ООН имеет определенные методики и расчеты, они очень надежны. Однако мы не можем сказать, где родится этот ребенок, какой именно ребенок, в каком селе - это невозможно сделать", - объяснила Н.ЭХСАН.

При этом директор представительства Фонда народонаселения ООН в Украине обратила внимание на тот факт, что в Украине количество населения не увеличивается, а наоборот - уменьшается.

"В этой тенденции Украина не отстает от большинства стран Европы. Это может разочаровать, потому что страна, которая стареет, имеет очень большие трудности с выполнением своих социальных обязательств, со сбором налогов, обеспечением пенсий на будущее. И также уменьшается база для развития предпринимательства, потому что меньше людей смогут участвовать экономическом развитии собственной страны", - отметила Н.ЭХСАН.

В свою очередь, заместитель председателя Государственной службы статистики Украины Наталия ВЛАСЕНКО отметила, что наиболее стремительно население растет в странах Азии и Африки, в частности, в Китае, Индии, Индонезии, Бангладеш, Афганистане и др.

"В Украине демографическая ситуация остается достаточно сложной. У нас продолжается ежегодное уменьшение населения. Хотя, следует отметить, что уменьшение населения в 1999-2003 годах достигало 350 тысяч человек, а в последние годы уменьшение численности все же сократилось - в 2010 году мы потеряли 200 тысяч человек", - сообщила Н.ВЛАСЕНКО.

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Завтра в Украине сохранится сухая погода, днем 5-10° тепла

Завтра в Украине осадки не ожидаются. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в Крыму и Приазовье северо-восточный, 5-10 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью от 4° мороза до 1° тепла, на побережье морей до 5° тепла, в Карпатском регионе 3-7° мороза; днем 5-10° тепла, в западных областях, на юге Одесской области и Крыму 8-13° тепла, на Закарпатье до 15°.

В Киевской области в субботу осадки не ожидаются. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем 5-10° тепла.

В Киеве температура ночью около 0°, днем 7-9° тепла.

УНИАН