Главное на 28 октября (вечер)

Энергетика

Сегодня Шевченковский районный суд г. Киева удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины о восстановлении сроков на кассационное обжалование постановлений этого же суда о закрытии уголовных дел в отношении нескольких соучастников бывшего президента корпорации «Единые энергетическая системы Украины» Юлии ТИМОШЕНКО.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины, после вступления в законную силу указанного решения уголовное дело вместе с кассационными жалобами Генеральной прокуратуры будет направлено в Высший специализированный суд по рассмотрению уголовных и гражданских дел для рассмотрения по существу.

С 21 по 28 октября средние по Украине розничные цены на нефтепродукты не изменились.

Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 21 по 28 октября средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

на бензин А-80 – сохранились на уровне 9,64 грн./литр; на бензин А-92 – сохранились на уровне 10,06 грн./литр; на бензин А-95 – сохранились на уровне 10,30 грн./литр; на дизельное топливо – сохранились на уровне 9,61 грн./литр.

Финансы

Налоговая служба создаст рабочие группы для проверки финансово-хозяйственной деятельности государственных предприятий-монополистов.

Как заявил заместитель председателя Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) Александр КЛИМЕНКО, соответствующий проект распоряжения уже подготовлен, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

По его словам, налоговые аудиторы проанализируют полноту начисления и уплаты налогов и других платежей в бюджет.

Необходимость создания отдельных групп для наблюдения за государственными активами в ГНСУ объясняют тем, что именно эти предприятия на сегодня имеют значительный налоговый долг и явно нуждаются в эффективных мерах по улучшению администрирования налоговых обязательств.

"При работе с госсектором наши специалисты намерены разработать комплексный план по погашению задолженности перед бюджетом, а также подготовить предложения о совершенствовании системы взаимодействия ГНС и других органов власти, осуществляющих управление государственным имуществом или корпоративными правами государства", - отметил А.КЛИМЕНКО.

Заместитель председателя налогового ведомства также добавил, что ГНСУ намерена привлечь государственные предприятия к экспериментальному сервису «горизонтального мониторинга» - онлайн-аудита текущей деятельности с предоставлением налогоплательщику сведения о сомнительных контрагентах.

Рост ВВП за январь-сентябрь 2011 года по предварительным подсчетам составляет 5,3%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли, ссылаясь на информацию первого заместителя министра экономразвития Вадима КОПЫЛОВА.

За 9 месяцев 2011 года общий объем кредитных ресурсов, сообщил В.КОПЫЛОВ, предоставленных банками в экономику Украины, увеличился на 9,3%, или на 67,6 млрд. грн., составив 791,6 млрд. грн.

По его словам, возобновление кредитования способствовало росту деловой активности.

За 9 месяцев с начала года увеличение производства отечественной продукции в агропромышленном комплексе составляет 13,7%, увеличение объемов промышленного производства составило 8,6%, а прибыль предприятий выросла на 30,9% и составила 65 млрд. грн.

Рост прибылей способствовал активизации инвестиционной деятельности - инвестиции в основной капитал увеличились на 15,9%, подчеркнул В.КОПЫЛОВ.

Кроме того, он отметил, что за 9 месяцев текущего года индекс потребительских цен увеличился лишь на 4,2% (за соответствующий период 2010 года – 7,4%, в 2009 году – 9,1%, в 2008 году – 16,1%).

При этом в январе-августе среднемесячная заработная плата штатного работника выросла на 18,1% (сравнительно с январем-августом 2010 года) и составляла 2550 грн.

Рост реальной среднемесячной заработной платы составлял 7,7%, минимальная заработная плата повышена на 8,4%.

Евразийский банк развития (ЕАБР) ожидает от правительства Украины письма-заявки на участие, как в капитале банка, так и в Антикризисном фонде ЕврАзЭс, средствами которого управляет ЕАБР.

Об этом заявил журналистам председатель правления ЕАБР Игорь ФИНОГЕНОВ в ходе Фестиваля «Евразийского банка развития», который проходит сегодня в Астане (Казахстан).

«Мы ожидаем письма. Я не вижу никаких препятствий с нашей стороны, чтобы принять Украину в участники банка и фонда», - сказал он.

Касательно размера вклада, который Украина может сделать, банкир отметил, что это дело Украины, но он должен соотноситься с размером ее экономики.

«Мне кажется, что вклад должен быть достойным, на уровне десятков миллионов долларов», - сказал он.

По словам И.ФИНОГЕНОВА, ЕАБР уже предоставил Киеву список из около 20 проектов на общую сумму около 2 млрд. долл., которые банк может принять к изучению на предмет финансирования.

Председатель правления конкретизировал, что в первую очередь речь идет о проектах связанных с судостроением, авиастроением и логистикой продуктов сельскохозяйственного производства.

Сельское хозяйство

Украина по данным на 27 октября текущего года экспортировала 4,4 млн. тонн зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам директор департамента земледелия Министерства агарной политики и продовольствия Александр ДЕМИДОВ.

Из указанного объема зерна на внешние рынки поставлено 1,699 млн. тонн пшеницы, 1,822 млн. тонн ячменя и 0,847 млн. тонн кукурузы.

Кроме того, экспорт масличных составил 0,68 млн. тонн, в том числе 0,59 млн. тонн рапса и 0,094 млн. тонн сои.

А.ДЕМИДОВ уточнил, что экспорт в октябре составит 1,13 млн. тонн.

Он добавил, что Украина наращивает темпы экспорта и сегодня на внешние рынки поставляется около 70 тыс. тонн зерна в сутки, тогда как в начале сезона этот показатель составлял 10-20 тыс. тонн. Он отметил, что цель - выйти на суточные объемы экспорта в 100 тыс. тонн и на месячные - 2,5-3 млн. тонн зерна.

Разные темы

Апелляционный хозяйственный суд Киева перенес на 3 ноября рассмотрение жалобы трудового коллектива книжного магазина "Сяйва" относительно продления срока действия договора аренды помещения.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь (на общественных началах) книжного магазина Юлия ВАЛОВА.

"Представитель КП "Киевжилспецэксплуатация" принес дополнительные документы, которые, на наш взгляд, не актуальны для этого дела и для решения суда, но именно по этой причине заседание было перенесено на 3 ноября", - сказала Ю.ВАЛОВА.

Однако пресс-секретарь не смогла уточнить, какие именно документы были переданы в суд стороной-оппонентом по жалобе. "Таким образом, наш оппонент затягивает судебный процесс по этому вопросу", - сказала она.

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