Генпрокуратура не намерена закрывать дело в отношении Кучмы

Генеральная прокуратура не намерена закрывать уголовное дело в отношении экс-президента Украины Леонида КУЧМЫ.

Об этом заявил заместитель генпрокурора Ренат КУЗЬМИН в эфире телеканала "Интер" в пятницу вечером, сообщают «Подробности».

"Уголовное дело по обвинению экс-президента КУЧМЫ окончено. Сейчас проходит стадия ознакомления обвиняемого и его защитников с материалами дела", - сказал заместитель генпрокурора.

"Мы планируем после ознакомления направить это дело в суд, для рассмотрения дела по существу", - уточнил Р.КУЗЬМИН.

При этом он напомнил, что к материалам дела, в качестве доказательств приобщены «пленки Мельниченко».

"Окончательную оценку допустимости доказательств даст суд, который будет рассматривать это уголовное дело. То есть, на стадии следствия дело в отношении КУЧМЫ прекращено не будет", - подчеркнул Р.КУЗЬМИН.

При этом он уточнил, что "доказательством вины КУЧМЫ являются не одни лишь пленки".

"Суд имеет право не признать доказательствами любые данные представленные следствием. Обосновано это мотивировав", - заявил Р.КУЗЬМИН.

"Поэтому, независимо от того, какое было решение Конституционного Суда, суд, рассматривавший бы дело КУЧМЫ, мог отвергнуть любые доказательства, представленные прокурором. Любые. Правильно это мотивировав", - добавил Р.КУЗЬМИН.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура в марте этого года возбудила уголовное дело в отношении Л.КУЧМЫ. Он обвиняется в превышении власти и служебных полномочий, которые привели впоследствии к убийству журналиста Георгия Гонгадзе (ч.3 ст.166 Уголовного кодекса в редакции 1960 года).

Л.КУЧМЕ была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В конце апреля Генпрокуратура завершила расследование этого дела.

2 сентября генеральный прокурор Виктор ПШОНКА заявил, что ведомство имеет право сократить для Л.КУЧМЫ ознакомительный период с уголовным делом и направить дело в суд.