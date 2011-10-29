На выборах Президента Ирландии победил поэт Майкл Ди Хиггинс

70-летний поэт, бывший министр культуры и член Лейбористской партии Майкл Ди ХИГГИНС победил на выборах Президента Ирландии, хотя окончательные подсчеты еще не закончены.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, его победу уже признали все шесть кандидатов, участвовавших с ним в гонке за пост главы государства. По предварительным данным государственной телерадиокомпании РТЕ, М. Ди ХИГГИНСУ удастся набрать более 40% голосов. Независимый кандидат Шон ГАЛЛАХЕР, занимающий второе место с показателем 30%, открыто признал свое поражение.

"Я позвонил Майклу Ди ХИГГИНСУ, чтобы поздравить его с великолепными результатами и победой в гонке, - заявил Ш.ГАЛЛАХЕР. – Я выражаю искреннюю поддержку его кандидатуре, и благодарю за великолепную президентскую кампанию".

Ранее М. Ди ХИГГИНСА с победой поздравили остальные кандидаты - Дэвид НОРИС, Дана Розмари СКАЛОН, Мартин МАКГИННЕС, Гэй МИТЧАЛЛ и Мэри ДЭВИС.

Президентские выборы проходили в Ирландии в четверг. Точные результаты голосования будут объявлены сегодня.