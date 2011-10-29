Против Тимошенко расследуется три уголовных дела - Кузьмин

Против экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО расследуется три уголовных дела.

Об этом заявил первый заместитель генерального прокурора Ренат КУЗЬМИН в эфире телеканала "Интер", сообщают «Подробности».

"На сегодняшний день таких дел три", - сказал он.

"Одно дело расследует Служба безопасности, другое дело расследует Налоговая милиция и третье - Генпрокуратура", - уточнил заместитель генпрокурора.

Р.КУЗЬМИН подтвердил, что СБУ расследует дело по долгам корпорации "Единые энергетические системы Украины" перед Министерством обороны России.

Налоговая милиция, по его словам, расследует дело "по факту уклонения от уплаты налогов как директором фирмы "ЕЭСУ" ТИМОШЕНКО, так и гражданки ТИМОШЕНКО".

"Третье дело расследует Генпрокуратура… Кроме того, есть дело уголовное по факту покушения на дачу взяток членам Верховного Суда со стороны Юлии Владимировны ТИМОШЕНКО, есть дело по факту нападения на Черниговский следственный изолятор", - сообщил Р.КУЗЬМИН, отметив, что некоторые дела объединены в "общие папки".

"В одном уголовном деле или в одной папке, могут быть материалы по десяти преступлениям", - добавил он.

По словам Р.КУЗЬМИНА, уголовные дела об использовании "киотских денег" и приобретении автомобилей скорой помощи находятся на изучении Ю.ТИМОШЕНКО и ее защиты.

"Эти дела никак не развалились. Эти дела закончены, и с ними сегодня идет ознакомление. С этими делами знакомятся Юлия Владимировна и ее адвокаты. Кстати, адвокат ВЛАСЕНКО ни разу не явился для ознакомления", - сказал он.

"Эти дела находятся в следственном Главке, после ознакомления с материалами этих дел обвиняемой и ее защитниками они будут направлены в суд для рассмотрения по существу", - уточнил заместитель генпрокурора.

"Я надеюсь, что мы получим приговор и по этим делам тоже", - добавил Р.КУЗЬМИН.