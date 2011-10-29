Янукович 2 ноября планирует принять участие в расширенном заседании Кабмина

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ 2 ноября планирует принять участие в расширенном заседании Кабинета министров.

Об этом УНИАН сообщил источник в Администрации Президента.

«Президент Украины планирует принять участие в расширенном заседании Кабмина 2 ноября», - сказал собеседник агентства, однако не уточнил причины такого решения.

Тем временем, по сообщениям ряда СМИ, по результатам заседания Кабмина 2 ноября В.ЯНУКОВИЧ может принять ряд кадровых решений в отношении некоторых членов правительства.