Янукович 2 ноября планирует принять участие в расширенном заседании Кабмина
15:36, 29 октября 2011Разное
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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ 2 ноября планирует принять участие в расширенном заседании Кабинета министров.
Об этом УНИАН сообщил источник в Администрации Президента.
«Президент Украины планирует принять участие в расширенном заседании Кабмина 2 ноября», - сказал собеседник агентства, однако не уточнил причины такого решения.
Тем временем, по сообщениям ряда СМИ, по результатам заседания Кабмина 2 ноября В.ЯНУКОВИЧ может принять ряд кадровых решений в отношении некоторых членов правительства.
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