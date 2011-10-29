Власти Китая возьмут отпечатки пальцев у всех жителей страны
16:10, 29 октября 2011Разное
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Власти Китая возьмут отпечатки пальцев у всех жителей страны, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».
Одобрены соответствующие поправки к закону об удостоверении личности жителя КНР. Власти считают, что включение информации об отпечатках пальцев в паспорт позволит более оперативно и точно устанавливать личность человека, а также препятствовать изготовлению фальшивых удостоверений.
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