Сикорский: Янукович пытается «торговаться с Европой» по поводу соглашения об ассоциации

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ пытается "торговаться с Европой", которая требует пересмотра приговора экс-премьеру Юлии ТИМОШЕНКО, считает министр иностранных дел председательствующей в ЕС Польши Радослав СИКОРСКИЙ.

Об этом он заявил в интервью программе "Горизонт" телеканала TVN24 в воскресенье.

Глава польского внешнеполитического ведомства сказал, что "текст соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС согласован, и это успех польского председательства в ЕС", однако, окончательных решений по ассоциации не принято. И, по его словам, «об этом должен знать президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ».

"Когда торгуешься, то можно переоценить свои силы", - подчеркнул польский министр

Р.СИКОРСКИЙ также сказал, что в случае подписания соглашения об ассоциации с ЕС, контакты между Украиной и Евросоюзом строились бы по принципам отношений с Норвегией или Швейцарией.

Как сообщал УНИАН, Европарламент в четверг принял резолюцию по внутриполитической ситуации в Украине. Евродепутаты назвали приговор Ю.ТИМОШЕНКО "судебным злоупотреблением с целью политического подавления ведущего оппозиционного политика". Европарламент призвал украинское руководство обеспечить справедливое апелляционное рассмотрение по делу экс-премьера.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЕВА после встречи в Варшаве с Президентом Польши Брониславом КОМОРОВСКИМ назвала возможным парафирование соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом на декабрьском саммите, то есть до конца 2011 года.

Документ предусматривает также создание зоны свободной торговли.