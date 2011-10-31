Евросоюз не намерен вводить санкции в отношении Украины - Лайчак

Евросоюз не намерен вводить санкции в отношении Украины.

Как сообщает «Украинская правда», об этом заявил руководитель переговорной группы Евросоюза, управляющий директор европейской дипломатической службы по России, восточным соседям ЕС и Западным Балканам Мирослав ЛАЙЧАК в интервью «5 каналу».

«Я даже не хочу задумываться об этом. У нас качество отношений с Украиной выше, мы о санкциях не говорим и не хотим о них думать», - подчеркнул М.ЛАЙЧАК.

«Для нас Украина – очень важный партнер в рамках европейского партнерства, государство, с которым мы продвинулись в подготовке Договора об ассоциации и зоне свободной торговли», - добавил он.

В то же время М.ЛАЙЧАК отметил, что судебный процесс над экс-премьером Юлией ТИМОШЕНКО повлиял на атмосферу отношений между Украиной и ЕС.

«У большой части членов Евросоюза и депутатов Европарламента создалось впечатление, что этот процесс не выполнил европейских стандартов. Это повлияло и в целом на атмосферу сегодняшних отношений между Евросоюзом и Украиной», - сказал он.

М.ЛАЙЧАК подчеркнул, что после завершения экспертных переговоров по тексту Соглашения по поводу ассоциации с Украиной начинается политическая фаза - ратификация соглашения в парламентах стран-членов ЕС и в Европарламенте. Он выразил надежду, что к переходу к этой фазе в ЕС не будут сомневаться в независимости судебной системы Украины.

М.ЛАЙЧАК не стал прогнозировать, когда может быть подписано Соглашение об ассоциации с Украиной, однако подчеркнул, что ЕС готов очень быстро завершить этот процесс и не хочет его задерживать.

Комментируя желание Украины включить в соглашение пункт о перспективе членства в Евросоюзе, М.ЛАЙЧАК отметил: «Договор об ассоциации не гарантирует будущего членства, но он его и не исключает». По его словам, будущее членство в ЕС в руках, прежде всего, самой Украины.

Он подчеркнул, что Соглашение об ассоциации открывает огромные возможности для приближения к ЕС.

«Давайте пользоваться этим и не терять время на спекуляции «а что будет дальше». Потому что мы сами даем ответ, что будет дальше, тем, как будем выполнять данный договор», - сказал М.ЛАЙЧАК

Как сообщал УНИАН, 19 октября заместитель председателя партии «Батьківщина», экс-вице-премьер Григорий НЕМЫРЯ заявил, что в Европейском Союзе и США обсуждается возможность введения персональных санкций в отношении лиц, причастных к преследованию экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, включая членов семей представителей нынешней украинской власти.