Курс НБУ на 31.10.11

Официальный курс НБУ на 31.10.11100 USD – 797.7000 (28 октября – 797.6200)100 EUR – 1129.5432 (28 октября – 1119.8113)10 RUR – 2.6681 (28 октября – 2.6377)Учетные курсы банковских металлов на 31.10.11 за 10 тройских унций (грн.)959XAU10Золото-138400.95 (28 октября-136247.16)961 XAG 10 Серебро-2825.45 (28 октября-2676.28)962XPT10Платина-131221.65(28 октября-127871.31)964XPD10Палладий-53206.59 (28 октября-52089.81)

Официальный курс НБУ на 31.10.11 100 USD – 797.7000 (28 октября – 797.6200) 100 EUR – 1129.5432 (28 октября – 1119.8113) 10 RUR – 2.6681 (28 октября – 2.6377) Учетные курсы банковских металлов на 31.10.11 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-138400.95 (28 октября-136247.16) 961 XAG 10 Серебро-2825.45 (28 октября-2676.28) 962XPT10Платина-131221.65(28 октября-127871.31) 964XPD10Палладий-53206.59 (28 октября-52089.81)

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