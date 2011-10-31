ДАЙДЖЕСТ СМИ за 31 октября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Защитник Тимошенко считает принятую Европарламентом резолюцию неоправданно жесткой», в котором пишет: по мнению Сергея Власенко, выданная резолюция Европарламента для Украины уникально жестокая…

http://delo.ua/ukraine/zaschitnik-timoshenko-schitaet-prinjatuju-evroparlamentom-rezoljuciju-ne-166987/

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Также «Дело» в публикации «В Киеве прошел первый благотворительный Пушкинский бал» пишет: Национальная опера 29 октября принимала званых гостей двух стран – России и Украины. Компания «Венский бал Москва» в след за крупнейшими городами Европы привезла и в Киев благотворительный Пушкинский бал, где собрала всех любителей искусства…

http://delo.ua/lifestyle/v-kieve-proshel-pervyj-blagotvoritelnyj-pushkinskij-bal-foto-166982/

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«Дело» в публикации «Отключать аналоговое ТВ в стране нужно с 2012 на 2013 год» пишет: отключение аналогового телевизионного сигнала и переход на цифровое вещание в стране логично было бы провести в ночь Нового 2013 года, считает генеральный директор каналов «М1» и "М2" Валентин Коваль…

http://delo.ua/business/mnenie-otkljuchat-analogovoe-tv-v-strane-nuzhno-s-2012-na-2013-go-166999/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Пишите письма», в котором пишет: Украина может до конца года получить альтернативный источник финансирования. В межгосударственном Евразийском банке развития (ЕАБР) заявили, что ждут лишь заявки правительства на вхождение в банк, чтобы начать отбор проектов для кредитования. Эксперты отмечают, что присоединение к ЕАБР позволит получить дешевое финансирование предприятиям, торгующим со странами СНГ, и откроет возможности для кредитования новых проектов…

http://www.kommersant.ua/doc/1807218

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Протест против общества», в котором пишет: инициатива Госфинуслуг по перерегистрации страховых компаний в акционерные общества наткнулась на сопротивление Госкомпредпринимательства. Несмотря на то, что аналогичная реформа на банковском рынке уже состоялась, комитет счел нововведение "ограничивающим права" страховой компании. Сами страховщики уверены, что рынок сделают более прозрачным уже принятые законы о надзоре над страховой компанией и о публикации отчетности по международным стандартам…

http://www.kommersant.ua/doc/1807269

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Издание «Экономические известия» публикует материал «Контейнеры пойдут мимо», в котором пишет: самый востребованный и эффективный в мире вид транспортировки грузов - интермодальная перевозка - в Украине находится на зачаточном уровне развития. Эксперты уверены, что создание сети интермодальных маршрутов способно принести нашей стране ежегодно $180 млн. прямых поступлений в госбюджет…

http://markets.eizvestia.com/full/kontejnery-pojdut-mimo

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Триллион озеленил площадки», в котором пишут: украинский рынок акций в конце прошлой недели уверенно рос на волне эйфории, охватившей мировые рынки после саммита ЕС. Индекс Украинской биржи пробил психологический уровень 1500 пунктов и закрылся в пятницу на отметке 1514,54 пункта, а индекс ПФТС вырос до 562,47 пункта. Польский индекс акций украинских компаний WIG-Ukrain закончил неделю на уровне 777,36 пункта…

http://finance.eizvestia.com/full/trillion-ozelenil-ploshhadki

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«Экономические известия» публикуют материал «Ипотека стала нон грата», в котором пишут: банки под разными предлогами отказывают клиентам в выдаче ипотечных кредитов. Дефицит ликвидности заставляет финучреждения говорить «нет» буквально даже в момент подписания кредитного договора…

http://state.eizvestia.com/full/ipoteka-stala-non-grata

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Газета «Сегодня» в публикации «Кабмин ждет большая чистка» пишет: кресла, якобы, могут освободить министр образования Дмитрий Табачник, культуры Михаил Кулиняк, обороны Михаил Ежель, финансов Федор Ярошенко и здравоохранения Александр Анищенко…

http://www.segodnya.ua/news/14304542.html

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Также «Сегодня» в публикации «Экономика-2012: взрывного кредитования не будет, а по гривне могут ударить скачки рубля» пишет: мировое рейтинговое агентство Fitch вместе с украинскими чиновниками, банкирами и бизнесменами пыталось спрогнозировать будущее украинской экономики в 2012 году…

http://www.segodnya.ua/news/14304558.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Земля под застройку в России значительно подешевела» пишет: кризис сыграл на руку застройщикам, располагающим свободными средствами. Они могут купить участки под застройку гораздо дешевле, чем три года назад. Распродажи устраивают лендлорды, слишком много покупавшие до кризиса, и банки, получившие земли от плохих заемщиков…

http://www.vedomosti.ru/realty/news/1407452/zemlya_dlya_izbrannyh

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Также «Ведомости» в публикации «Дворкович: Россия вступит в ВТО к 15 декабря» пишут: решение о вступлении России в ВТО может быть принято 15 декабря на министерской встрече, надеется помощник президента РФ Аркадий Дворкович. Он уточнил, что если все необходимые процедуры будут завершены вовремя, заседание рабочей группы по этому вопросу состоится уже 11 ноября…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1407711/dvo

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Издание «Известия» в публикации «От Жванецкого хотят денег за газ и за свет» пишет: в понедельник в Тверском районном суде пройдет первое слушание по иску строительной компании «Санраш», выступавшей проектировщиком и строителем ЖСК «Дом писателей», к одному из жильцов - известному сатирику Михаилу Жванецкому. Строители собираются взыскать с писателя 378 тыс. рублей с формулировкой «неосновательное обогащение»…

http://izvestia.ru/news/505254

(УНИАН)