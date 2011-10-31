Анонс на 31 октября

* Киевский городской центр занятости проведет информационно-массовое мероприятие для незанятой молодежи и работодателей «Молодежь Киева - будущее столицы». Цель мероприятия - популяризация среди населения услуг службы занятости, предоставление незанятому населению и молодежи практической помощи в поиске работы, содействие в укомплектовании предприятий рабочей силой.

*10-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Туристический сезон в Закарпатье под угрозой. Попытка рейдерского захвата крупнейшего тур-оператора Закарпатья, гостиничного комплекса «Интурист-Закарпатье». Участники: Денис Копылов, президент Инвестиционной группы ИНЭКО, собственник 70% пакета акций ПАТ «Интурист-Закарпатье»; Станислав Людкевич, ген.директор Инвестиционной группы ИНЭКО; Екатерина Ступак, главный юрист Инвестиционной группы ИНЭКО; Андрей Семидидько, директор Антирейдерского союза предпринимателей Украины (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Состоится заседание Согласительного совета Верховной Рады Украины.

* При участии главы Киевской городской государственной администрации состоится торжественное открытие Единого разрешительного центра.

* 12-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Текущее состояние, проблемы и перспективы ферросплавной отрасли Украины». Участники: Павел Кравченко – председатель Совета директоров Украинской ассоциации производителей ферросплава (УкрФА); Владимир Куцин, председатель правления, ген.директор ПАО «Никопольский завод ферросплавов»; Сергей Грищенко, в течение 1997-2000, 2005 и 2007-2010 гг. зам.министра промышленной политики Украины; Вячеслав Бутко, вице-президент Центра исследований корпоративных отношений; Никита Новиков, ген.директор ОАО "Побужский ферроникелевый комбинат" (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

Пресс-конференция председателя Государственного агентства земельных ресурсов Украины Сергея Тимченко на тему: «Результаты первого этапа обсуждения земельной реформы во всех регионах Украины».

* Состоится пресс-конференция Председателя Правления АО «Сбербанк России» Игоря Юшко и директора Госфонда содействия молодежному жилищному строительству Леонида Рысухина. Тема пресс-конференции: «АО «Сбербанк России» и Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству начинают сотрудничество по реализации государственной программы «Доступное жилье».

* Круглый стол на тему: “Зеленая книга малого бизнеса Украины: оценка и перспективы путей развития”. Организатор: Комитет ВРУ по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства совместно с Институтом собственности и свободы.

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