В РФ возбуждено уголовное дело против сына президента Приднестровья

Москва. В России возбуждено уголовное дело в отношении Олега СМИРНОВА – младшего сына президента Приднестровья Игоря СМИРНОВА, подозреваемого в хищении около 160 млн. руб. (около 5,3 млн. долл.), выделенных Российской Федерацией в качестве гуманитарной помощи.

Об этом УНИАН сообщили в Следственном комитете России.

«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении заместителя председателя Приднестровского республиканского банка Олега БРИЗИЦКОГО, Олега СМИРНОВА и других лиц, подозреваемых в совершении тяжкого преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества путем присвоения и растраты, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере)», - говорится в сообщении.

По данным следствия, с ноября 2008 по ноябрь 2009 года О.БРИЗИЦКИЙ по предварительному сговору со О.СМИРНОВЫМ и другими лицами из корыстных побуждений совершили хищение путем присвоения и растраты денежных средств, выделенных Российской Федерацией Приднестровской Молдавской Республике в виде гуманитарной помощи для выплат надбавок пенсионерам и поддержки сельского хозяйства республики. В результате их противоправных действий интересам Российской Федерации причинен имущественный вред в сумме около 160 млн. рублей, то есть в особо крупном размере. Фигурантам направлены повестки о вызове к следователю на допрос в качестве подозреваемых.

По имеющейся в распоряжении следствия информации, О.СМИРНОВ зарегистрирован в Москве и имеет российское гражданство. По данным следствия, на похищенные у России средства О.СМИРНОВ приобрел несколько квартир в Москве, а также дом в элитном коттеджном поселке в Одинцовской районе Московской области.

13 октября в Санкт-Петербурге глава Администрации Президента России Сергей НАРЫШКИН заявил, что в Кремле считают ошибочным выдвижение нынешнего президента Приднестровья И.СМИРНОВА в кандидаты на новых выборах главы государства.

Однако И.СМИРНОВ заявил, что будет в очередной раз участвовать в выборах, которые запланированы на 11 декабря.