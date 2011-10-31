Янукович надеется на успешное завершение переговоров с ЕС об ассоциации в декабре

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ надеется на успешное завершение переговоров с Европейским Союзом относительно соглашения об ассоциации в декабре этого года.

Об этом говорится в его поздравлении Президенту Европейского Совета Герману Ван РОМПЕЮ по случаю дня рождения, текст которого размещен на официальном сайте главы государства.

«Надеюсь, что результаты саммита «Украина - Европейский Союз», запланированного на 19 декабря 2011 года в Киеве, засвидетельствуют успешное завершение переговоров относительно Соглашения об ассоциации», - подчеркивается в поздравлении.

В.ЯНУКОВИЧ искренне поздравляет Г.РОМПЕЯ с днем рождения и желает ему семейного благополучия, крепкого здоровья и неисчерпаемой энергии.

«Пусть постоянный успех сопровождает Вашу настойчивую деятельность, направленную на укрепление объединенной Европы и повышение роли Европейского Союза в мире», - подчеркивает Президент Украины.

В.ЯНУКОВИЧ отмечает, что высоко ценит их диалог, имеющий большое значение для углубления европейской интеграции Украины.

«Верю, что благодаря Вашей активной и конструктивной позиции, а также умению находить компромиссы мы сможем обеспечить дальнейший прогресс в отношениях между Украиной и Европейским Союзом», - подчеркивается в поздравлении.