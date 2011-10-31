Главное на 31 октября (день)

Финансы

Рост валового внутреннего продукта Украины в III квартале 2011 года против аналогичного периода 2010 года (в постоянных ценах 2007 года) составил 6,6%.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

При этом сообщается, что рост ВВП в III квартале против III квартала 2010 года с учетом сезонного фактора составил 2,2%.

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) в июне следующего года планирует ввести электронную систему «Налоговый блок» для упрощения работы с предпринимателями.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, об этом заявил председатель ГНСУ Виталий ЗАХАРЧЕНКО.

"Внедрение системы «Налоговый блок» планируется уже в июне 2012 года. Эта система - очередной шаг преобразования налоговой службы из фискального органа в сервисную службу, которая ориентирована на налогоплательщика. Убежден, что это нововведение станет для каждого предпринимателя эффективным инструментом ведения собственного, а главное успешного бизнеса", - отметил В.ЗАХАРЧЕНКО.

По его словам, новая система будет состоять из четырех сегментов операционной деятельности налоговой службы: регистрации налогоплательщиков, обработки налоговой отчетности и платежей, учета платежей и налогового аудита в виде модернизированных процедур (форм).

Так, электронная подсистема "Регистрация налогоплательщиков" должна упростить процедуру регистрации налогоплательщиков на базе электронного обмена информацией с другими органами государственной исполнительной власти. Эта подсистема позволит унифицировать данные как об субъектах налогообложения (налогоплательщиков), так и объектах налогообложения.

Подсистема "Обработка налоговой отчетности и платежей" (при использовании технологии сканирования) должна обеспечить оперативность и точность ввода и обработки данных налоговой отчетности в режиме реального времени. Эта подсистема сделает невозможным допущение ошибок налогоплательщиком. Кроме того, плательщик сможет просматривать информацию о состоянии его расчетов с бюджетом и осуществлять уплату налогов и сборов. Кроме того, этот сервис позволит отправлять в ГНСУ жалобы, письма, заявления (на регистрацию плательщиком отдельных видов налогов, на получение справок, оригиналов документов и т.д.).

Что касается подсистемы учета платежей, то налоговая служба планирует внедрить систему уплаты налогов - единого счета. Так, все свои денежные обязательства плательщики будут платить на один счет. Это позволит налогоплательщику одним платежным поручением уплатить денежные обязательства по всем налогам и сборам, которые обязательны к уплате, и стопроцентно сделают невозможным ошибки при перечислении средств.

Четвертая подсистема, "Налоговый аудит", даст возможность налоговикам выявлять тех, кто минимизирует свои налоговые обязательства. В частности, для функционирования данной подсистемы была разработана рискоориентированная система администрирования налогов. Предполагается невмешательство налоговой службы в предпринимательскую деятельность добросовестных налогоплательщиков. Они будут избавлены от выездных проверок.

Украина 27 октября исключена из "контрольного списка" FATF.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила первый заместитель главы Администрации Президента Ирина АКИМОВА сегодня на брифинге.

«27 числа (октября – УНИАН) на пленарном заседании FATF было принято решение об остановке мониторинга Украины и исключении ее из списка», - сказала И.АКИМОВА.

Она подчеркнула, что такой шаг со стороны FATF подтверждает, что Украина не несет никаких рисков для мировой финансовой системы.

Россия рассчитывает завершить процесс вступления во Всемирную торговую организацию 15 декабря на министерской встрече организации.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сообщил помощник Президента РФ Аркадий ДВОРКОВИЧ.

«Рабочая группа, если мы завершим все необходимые процедуры, состоится уже 11 ноября, и если решение рабочей группы будет положительным, то 15 декабря на министерской встрече может завершиться процесс вступления России в ВТО, еще после этого понадобится ратификация», - сказал А.ДВОРКОВИЧ.

Он напомнил, что вчера на встрече Президент Швейцарии Мишлин КАЛЬМИ-РЕ и Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ обсудили все разногласия России и Грузии.

По его словам, сейчас Президент Швейцарии находится в Тбилиси, где обсудит этот вопрос с руководством Грузии.

«Надеемся услышать результаты этих консультаций в самое ближайшее время… Если не будет никаких серьезных изменений в позициях, думаю, есть серьезные шансы завершить этот процесс в самое ближайшее время», - сказал он.

При этом помощник Президента РФ подчеркнул, что вопрос об установлении грузинского таможенного контроля на границах России с Абхазией и Южной Осетией как условие вступления России в ВТО не рассматривается. По его словам, речь идет о внешнем мониторинге.

«В проектных документах, которые рассматривались на встрече Президентов Швейцарии и России не было ни одного упоминания таможенного контроля на границах (Южной Осетии, Абхазии)», - сказал А.ДВОРКОВИЧ.

Он подчеркнул, что Россия согласовывает все позиции по ВТО с партнерами по Таможенному союзу. По словам А.ДВОРКОВИЧА, Россия рассчитывает, что они также в скором времени присоединятся к ВТО, причем синхронного принятия в один день не требуется.

«У Казахстана процесс идет чуть быстрее, у Белоруссии чуть медленнее», - отметил он.

Три ведущих американских рейтинговых агентства – Standard & Poor`s, Moody`s и Fitch – подтвердили высший рейтинг Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF) на уровне AAA, сообщает Deutsche Welle.

Как говорится в заявлениях агентств, принимая это решение, они учли тот факт, что 18 октября вступила в силу договоренность об увеличении объема EFSF до ?440 млрд под гарантии на сумму ?780 млрд. Ранее на этой неделе страны зоны евро в ходе экстренного саммита в Брюсселе договорились де-факто довести объем EFSF до ?1 трлн.

Также в субботу глава Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF) Клаус Реглинг, находящийся в Пекине с целью убедить Китай инвестировать в стабфонд, заявил, что EFSF может выпускать долговые облигации в любой валюте и даже в юанях.

Реглинг отметил, что Китай уже покупал облигации EFSF, но отказался уточнить, в каком объеме. Глава стабфонда призвал не ждать каких-либо конкретных результатов от его визита, подчеркнув, что речь в данном случае идет лишь о «консультациях на ранней стадии», передает «Газета.Ru».

Энергетика Экспортная пошлина на нефть из РФ с 1 ноября 2011 года снизится на 18,4 долл. - до 393 долл. за тонну с 411,4 доллара за тонну в октябре.

Соответствующее постановление правительства РФ размещено в «Российской газете» от 31 октября.

Льготная экспортная пошлина на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири и Северного Каспия с 1 ноября снижается на 13,8 долл. - до 190,7 долл. за тонну с 204,5 долл. за тонну в октябре.

Унифицированная ставка экспортной пошлины на нефтепродукты в ноябре составит 259,3 долл. против 271,5 долл. за тонну в октябре, повышенная экспортная пошлина на бензин - 353,7 долл. против октябрьских 370,2 долл. за тонну.

Строительство и ЖКХ

Жители Украины в январе-сентябре 2011 года уплатили за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) 26,8 млрд. грн., что составляет 105,2% от начисленных за этот период сумм.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению, среди регионов самый высокий уровень расчетов за ЖКУ наблюдался в Закарпатской, Кировоградской, Львовской, Сумской и Киевской областях (114,4-110,3%), самый низкий – в Севастополе, Киеве и Крыму (98,6-99,7%).

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги на одного владельца лицевого счета в сентябре т.г. увеличились на 13,2% по сравнению с сентябрем 2010 года и с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт/ч) составили 231,6 грн.

В Госстате отметили, что задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг в сентябре 2011 года уменьшилась на 2,3% по сравнению с августом и на конец сентября 2011 года составила 9 млрд. 878,9 млн. грн.

Средний срок задолженности населения за все услуги составил 3,5 месяцев. Уменьшение задолженности произошло во всех регионах страны.

В частности, в сентябре т.г. задолженность за три и более месяцев имели: за централизованное отопление и горячее водоснабжение – 26,3% владельцев лицевых счетов, за содержание домов и сооружений и придомовых территорий – 22,8%, за вывоз бытовых отходов – 19,3%, за централизованное водоснабжение и водоотвод – 18,2%, за газоснабжение – 19,8%.

В январе-сентябре 2011 года население уплатило за электроэнергию 6 млрд. 462,1 млн. грн., что составляет 114,4% от начисленных за этот период сумм.

Среди регионов наивысший уровень оплаты за электроснабжение с учетом погашения долгов за предыдущие периоды наблюдался в Закарпатской, Херсонской и Одесской областях (192,3-166,4%), самый низкий – в Черниговской, Сумской и Житомирской областях (68,7-75,7%). Задолженность населения по оплате электроэнергии на начало сентября 2011 года составила 2 млрд. 833,4 млн. грн.

В январе-сентябре 2011 года население Украины заключило 62,3 тыс. договоров по погашению реструктуризированной задолженности на общую сумму 144,9 млн. грн., а сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 143,2 млн. грн.

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства планирует предусмотреть в государственном бюджете 2012 года 2 млрд. грн. на поддержку объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

«ОСМД - новый эффективный собственник домов, который поможет государству содержать и сохранять жилищное хозяйство. Обязанность государства выделять средства на создание объединений нужно закрепить законодательно. Например, необходим закон о первом капитальном ремонте предыдущим владельцем после создания в доме ОСМД. Для ремонта и замены внутридомовых сетей, термомодернизации старых домов, а таких у нас большинство, государство должно выработать кредитно-финансовые механизмы, выгодные для людей», - сказал первый заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Александр АЛИПОВ.

По его словам, сегодня в Украине создано более 14 тыс. ОСМД, что составляет 15% от жилого фонда страны, однако этого недостаточно для качественных изменений в деятельности систем жизнеобеспечения.

«Поэтому Минрегион создает все возможные условия для того, чтобы максимально распространить положительный опыт. В бюджетном запросе министерства на 2012 год заложено 2 миллиарда гривен на поддержку ОСМД», - отметил А.АЛИПОВ.

Транспорт По результатам аудита железнодорожники провели усовершенствование графика движения поездов, в результате чего сократили или изменили периодичность курсирования поездов, которые ездят полупустыми.

Как сообщила УНИАН пресс-служба «Укрзализныци», в частности, до конца 2011 года предусмотрено отменить 23 поезда и изменить периодичность курсирования 13 поездов.

Согласно сообщению, на тех направлениях, где наблюдается устойчивый спрос на перевозки, будут введены новые маршруты, добавлены дополнительные вагоны.

Как отмечают в ведомстве, полный аудит пассажиропотока, который в полной мере отражает заполненность каждого поезда, количество пассажиров, осуществляющих посадку-высадку на конкретной остановке и пр., был осуществлен на основе специальной автоматизированной системы анализа.

«Пересмотр системы маршрутов пассажирских перевозок назрел давно. И еще раз удостовериться в этом помогла компьютерная система анализа пассажиропотока, которую мы ввели в эксплуатацию с мая 2011 года. Благодаря анализу, стало наглядно видно, какие поезда курсируют пустыми, используются как пригородные, где, наоборот, не хватает вагонов и т.п. Такой полный анализ передвижения пассажиров делается впервые за 20 лет, и он должен помочь нам увидеть «узкие» места и улучшить экономику пассажирских перевозок», - отметил генеральный директор «Укрзализныци» Владимир КОЗАК.

Как отметил начальник Главного пассажирского управления «Укрзализныци» Александр ИВАНЬКО, график и маршруты движения поездов дальнего сообщения не пересматривались со времен СССР, поэтому давно не соответствуют реальным транспортным потребностям пассажиров и требованиям по скорости и комфортности перевозок. «Время не стоит на месте, мир постоянно меняется, и мы должны быть адекватными этим изменениям. Сегодня есть новые маршруты следования, способы передвижения пассажиров за счет большей популяризации авто- и авиатранспорта, и железнодорожный транспорт также должен приспосабливаться к этим изменениям и разрабатывать новые схемы организации перевозки пассажиров», - сказал он.

Как отмечают в «Укрзализныце», поезда дальнего следования в большинстве случаев не используются пассажирами по прямому назначению. В частности, пассажиры пользуются поездами дальнего следования как пригородными. Также курсирует много поездов, где количество пассажиров, путешествующих от начальной до конечной станции, менее 10%.

А.ИВАНЬКО подчеркнул, что сокращались только те поезда, которые не востребованы пассажирами. Например, поезд № 125/126 Дебальцево - Хмельницкий курсирует ежедневно в составе 14 пассажирских вагонов. За 9 месяцев в этом поезде было предложено 184 740 мест, из них всего 6 287 (4%) пассажиров воспользовались полным маршрутом следования, то есть, от Дебальцево до Хмельницкого.

За 9 месяцев текущего года ДЖД потратила на эксплуатацию данного поезда 56,7 млн. грн., а покрытие расходов составило лишь 39,7%. Убытки Донецкой железной дороги от перевозки пассажиров этим поездом за указанный период составили 34,2 млн. грн.

***

Больше информации по подписке в УНИАН-бизнес-онлайн. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63