Янукович примет участие в расширенном заседании Кабмина и Комитета экономических реформ

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ второго ноября примет участие в заседании Кабинета министров в расширенном составе и Комитета экономических реформ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила первый заместитель главы Администрации Президента Ирина АКИМОВА.

Она отметила, что в ходе этого заседания будет проанализировано выполнение программы экономических реформ. «Очень подробно будет анализироваться исполнение плана национальных действий по реализации программы экономических реформ - по срокам и по содержанию», - сказала И.АКИМОВА.