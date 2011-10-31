Анонс на 1 ноября

* Президент Украины Виктор Янукович примет участие в международных муниципальных слушаниях «Развитие надлежащего управления на местном и региональном уровнях».

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Состоится брифинг первого зампредседателя Антимонопольного комитета Украины Рафаэля Кузьмина относительно действий органов Комитета на рынке бензинов. Во время мероприятия Рафаэль Кузьмин даст оценку соответствию формирования цен на бензины повышенного качества крупнейшими операторами рынка требованиям конкурентного законодательства.

* Состоится презентация результатов исследования IFC «Инвестиционный климат в Украине: каким его видит бизнес», 2011 г. Участники: Мартин Райзер, директор Всемирного банка по Украине, Беларуси и Молдове; Руфат Алимарданов, председатель регионального представительства Международной финансовой корпорации (IFC) в Украине и Беларуси; Елена Волошина, руководитель деятельности IFC в Украине; Сергей Осаволюк, руководитель проекта IFC «Инвестиционный климат в Украине».

* Состоится пресс-конференция MasterCard, ПриватБанка и сети «МегаМаркет», посвященная запуску уникальной «скоростной» технологии бесконтактных платежей MasterCard PayPass™ в Украине. Участники: Сергей Равняго, глава представительства MasterCard Europe в Украине; Александр Дубилет, председатель правления ПриватБанка; Владислав Цымбал, финансовый директор сети «МегаМаркет». В ходе мероприятия специальный гость мероприятия, известный автогонщик и эксперт-испытатель Алексей Мочанов совершит первую бесконтактную транзакцию в Украине с помощью карты PayPass.

* В рамках 15-й международной выставки "Нефть и газ" начнется конференция генерального партнера выставки - Группы компаний „Надра”, в начале которой состоится брифинг на тему: “Есть ли в Украине достаточные запасы газа для энергонезависимости?” Участники: Павел Загороднюк, основатель компании, председатель совета директоров, гендиректор ООО «Интегрированные нефтегазовые технологии Надра»; Иван Гафич, заместитель гендиректора ООО «Интегрированные нефтегазовые технологии Надра»; Хериберт Ленхард, зам.ген. директора ООО «Интегрированнеы нефтегазовые технологии Надра»; Георгий Лисний, зампредседателя правления ПрАТ «Центр обработки данных Надра»; Богдан Лелик, гендиректор ООО «Буровая компания Надра».

* В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Марш пустых кошельков»: что дальше?". Участники: председатель Федерации профсоюзов работников малого и среднего предпринимательства Украины Вячеслав Рой, заместитель председателя Всеукраинского профсоюза "Столица-Регионы" Юрий Еременко, председатель ГО «Предприниматели Подолья» Галина Кулик, директор Винницкого информационно-аналитического Центра проблем предпринимательства Ирина Касьян, председатель Черниговского профсоюза предпринимателей Елена Варнакова, координатор Донецкого региона Олег Котенко.

* В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Альтернативные виды заработка в период безработицы». Безработица, на сегодняшний день, является одной из самых глобальных и острых проблем не только в нашей стране, но и во всем мире. Ситуация на рынке труда заставляет многих искать дополнительный заработок и рассматривать альтернативные виды дохода. Вопросы: трудоустройство и занятость украинцев в период тяжелой экономической ситуации; уровень безработицы в стране; самые актуальные виды дохода во время кризиса, их плюсы и минусы. Участники: Оксана Продан - председатель Всеукраинского объединения малого и среднего бизнеса; Владимир Швец, зам.директора Центра трудоустройства студентов и выпускников КНУ им. Т.Шевченко; Юта Романченко, директор официального представительства дилингового центра «FOREX ММСІS GROUP» в Украине; Андрей Блинов, главный редактор журнала «Эксперт».

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