Главное на 31 октября (вечер)

Финансы

Правительство выделило дополнительно 368 млн. грн. на зарплаты бюджетникам в регионах

В местные бюджеты дополнительно будет направлено 368 млн. 820,6 тыс. грн.

Как сообщает Правительственный портал, соответствующее постановление сегодня принял Кабинет министров.

Правительство выделило средства для обеспечения социально-защищенных расходов местных бюджетов. Деньги будут направлены на оплату труда работников бюджетных учреждений для недопущения какой-либо задолженности по этим выплатам.

В частности, средства будут потрачены на заработную плату педагогам, врачам, работникам сферы культуры, другим категориям бюджетников.

Дополнительные дотации выравнивания из госбюджета получат большинство областных бюджетов. Наибольшие финансовые вливания предусмотрены для Ивано-Франковской области - 31,3 млн. грн., Львовской – 32,7 млн. грн., Сумской - 24,8 млн. грн., Черниговской - 122,9 млн. грн.

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Золото продолжит движение вверх - эксперт

Золото в дальнейшем продолжит движение вверх.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Владимир СКИДАН.

По его словам, «хотя в середине октября золото корректировалось на уровень 1620, после неудачной встречи министров финансов еврозоны золото развернулось и начало расти, потому что инвесторы не верят в надежность евро и доллара и в меры, которые принимает Евросоюз и США по спасению экономики».

По информации В.СКИДАНА, аналитики Barclays Capital к концу 2011 года прогнозируют стоимость золота на уровне 1875 долларов за унцию, к концу первого квартала 2012 года - 1930 долларов, к концу второго квартала 2012 года 2075 долларов.

Как считает В.СКИДАН, «такому движению золота будут способствовать продолжение увеличения оборотов долгового кризиса в еврозоне. Также все чаще выходят призывы реструктурировать государственный долг Греции и распределить долг страны между остальными членами Евросоюза».

По мнению эксперта, причиной понижения цены на золото может быть только разрешение экономических проблем в евросоюзе и США. Саммит Евросоюза в Брюсселе 26-27 октября согласовал беспрецедентный пакет помощи Греции. Это 50-процентная реструктуризация госдолга объемом 350 миллиардов евро. Согласован план рекапитализация европейских банков. Банки должны к июню 2012 года довести доли своих первичных капиталов до 9 процентов от уровня своих активов. Европейский стабилизационный фонд будет увеличен до 1 триллиона евро. Ко всему этому, будет создана дополнительная финансовая стабилизационная структура - чтобы можно было привлекать деньги от зарубежных стран и частных кредиторов.

В.СКИДАН сообщил, что стоимость золота увеличилась к концу прошедшей недели на фоне уменьшения курса американской валюты, после того как стали известны решения лидеров ЕС по дальнейшей поддержке Греции, расширению фонда финстабильности и рекапитализации банков. Готовность к риску на рынке золота возросла, что привело к резкому падению курса долара и повышению золота.

Как полагает эксперт, «основными факторами поддержки стоимости золота, которое рассматривается инвесторами как более надежная альтернатива нестабильным валютам и подверженным серьезным колебаниям акциям компаний, остаются долговой кризис в Европе и ускорение инфляции в разных странах».

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«ПриватБанк» сократил чистую прибыль на 1,3% – до 979,718 млн. грн.

ПАО КБ «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) в январе-сентябре 2011 года, по сравнению с соответствующим периодом 2010 года, сократило чистую прибыль на 1,3% – до 979,718 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Урядовий курьер» от 28 октября 2011 года.

Активы банка за указанный период увеличились на 25%, и на 1 октября 2011 года составили 141,363 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - на 21,4%, до 123,697 млрд. грн., обязательства - на 23%, до 125,075 млрд. грн., уставный капитал - на 53%, до 13,545 млрд. грн., собственный капитал - на 37%, до 162,883 млрд. грн.

Справка УНИАН. ПАО КБ «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) основано в 1992 году, на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

По состоянию на 1 октября 2011 года, Игорь КОЛОМОЙСКИЙ и Геннадий БОГОЛЮБОВ владели по 33,7545% акций «ПриватБанка», кипрская Triantal Investments Ltd. - 24,98%.

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Россия готова предоставить Евросоюзу финансовую помощь в размере до 10 млрд. долл.

Москва. Россия готова предоставить Евросоюзу финансовую помощь в размере до 10 млрд. долл. через Международный валютный фонд.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом помощник Президента РФ Аркадий ДВОРКОВИЧ сказал на пресс-конференции в Москве.

«Речь идет о нашей доле в пакете МВФ… Нужно очень хорошо понимать, что заявленные цифры являются ориентировочными», - сказал А.ДВОРКОВИЧ.

Он отметил, что механизм МВФ для помощи еврозоне уже существует и Россия подтверждает свои обязательства.

А.ДВОРКОВИЧ подчеркнул, что РФ заинтересована в европейской стабильности.

Отвечая на вопрос журналистов, будет ли оказываться со стороны РФ помощь в проведении антикризисных мер на двухсторонней основе, А.ДВОРКОВИЧ сообщил, что формально никаких запросов от Евросоюза еще не было.

«Если наши европейские партнеры обратятся с таким запросом, мы этого не исключаем, тогда наши компетентные органы - Минфин, Центробанк, правительство, а им потребуется одобрение Президента, - будут серьезно рассматривать такой запрос», - сказал он.

По его словам, в таком случае России придется фактически создавать новый механизм мониторинга того, как будут расходоваться выделяемые средства, поэтому Москва пока предпочитает вариант поддержки Евросоюза через МВФ, добавил он.

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В столице открыли Единый разрешительный центр

В Дарницком районе столицы, на Днепровской набережной, 19-б, торжественно открыли Единый разрешительный центр.

Как передает корреспондент УНИАН, в открытии приняли участие председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ, профильный заместитель председателя КГГА Руслан КРАМАРЕНКО и предприниматели.

Открытие центра началось с перерезания символической красной ленты и экскурсии по центру.

После осмотра центра А.ПОПОВ выразил убеждение, что теперь в городе практически решена очень важная проблема дерегулирования административных услуг и разрешительной системы.

“На практике с завтрашнего дня киевляне – те, кто занимается бизнесом, или хотят начать заниматься бизнесом, - смогут убедиться, что этот проект именно для них, что он удобный и дает возможность без препятствий развивать бизнес у нас - в столице Украины”, - сказал председатель КГГА.

Говоря о том, почему Единый разрешительный центр не открыли раньше, А.ПОПОВ объяснил, что велись дискуссии относительно места его размещения.

“Те объекты, которые мы находили, они по различным причинам не удовлетворили проект в целом. Сегодня мы открываем разрешительный центр, имея возможность разместить здесь все структуры и внедрить современные информационные технологии. В других вариантах это сделать было невозможно. Поэтому из-за таких организационных моментов, связанных с недвижимостью, мы немного опоздали с реализацией этого проекта”, - объяснил А.ПОПОВ.

Он считает, что центр удобно расположен, потому что рядом есть станция метрополитена и остановки другого общественного транспорта.

“И, с другой стороны, мы должны максимум из центра города забирать разные услуги, которые предоставляют и чиновники, и местная власть, и переводить их в районы, чтобы меньше людей на авто приезжало в центр. Это стратегический такой вопрос, потому что нам центр нужно освободить от напряжения с точки зрения автомобильного транспорта на улицах”, - добавил А.ПОПОВ.

Для тех, кто будет приезжать в центр на собственных автомобилях, будет открыта парковочная площадка на 50 мест, а также подземный паркинг, построенный для жильцов жилых домов микрорайона.

На реализацию проекта потрачено около 4 млн. грн.

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Законопроект о декриминализации практически готов к рассмотрению в ВР - Ефремов

Законопроект о декриминализации экономических преступлений практически готов к рассмотрению в Верховной Раде.

Об этом сказал председатель фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ сегодня в ходе брифинга после окончания Согласительного совета парламента, сообщили УНИАН в пресс-службе ПР.

В частности, по его словам, законопроект о либерализации Уголовного кодекса практически готов к рассмотрению в ВР. «Этот документ касается вопросов либерализации в отношении экономических преступлений, которые совершаются в бизнесе. Президент подал именно такой закон. И чем раньше мы его примем, тем благоприятнее будет бизнес-климат в стране», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

«То есть гражданин, который нарушил какие-то экономические законы, по решению суда может компенсировать нанесенный государству ущерб и продолжать работать, но уже в рамках законодательства, принося государству пользу, а не подвергаться уголовному преследованию, результатом чего может стать его содержание за счет средств налогоплательщиков», – отметил депутат.

Вместе с тем, как заявил А.ЕФРЕМОВ, «нас сдерживает, к сожалению, политизация данного вопроса». По его словам, речь идет о попытке внести в список «экономических» преступлений статью Уголовного кодекса, по которой была осуждена экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

«Я говорил со многими гражданами, которые высказывают непонимание ситуации, когда существующее законодательство меняется только для того, чтобы оправдать бывшего высокопоставленного чиновника, который преступил закон», – заявил А.ЕФРЕМОВ. «И люди говорят, что если закон менять под одного человека, тогда правового государства у нас нет. Очень тяжело что-то возразить, когда вопрос ставится таким образом», – добавил он.

«Поэтому я глубоко убежден, что мы не можем менять законы, особенно – УК, под одного человека», – сказал А.ЕФРЕМОВ.

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ТЭК

Кабмин увеличил уставный фонд «Нафтогаза Украины» на 4 млрд. грн.

Кабинет министров Украины своим постановлением увеличил уставный фонд НАК «Нафтогаз Украины» на 4 млрд. грн. – до 49 млрд. 840,905 млн. грн. путем выпуска дополнительных акций существующей номинальной стоимости с сохранением 100% акций в собственности государства.

Соответствующее постановление Кабмина №1088 от 24 октября обнародовано на правительственном портале.

Согласно документу, Министерству финансов поручено осуществить выпуск облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в размере 4 млрд. грн. со сроком обращения 6-7 лет и процентной ставкой дохода на уровне не выше 9,5% годовых и внести их от имени государства в оплату дополнительных акций НАК «Нафтогаз Украины».

Вместе с тем Кабмин поручил НАК «Нафтогаз Украины» обеспечить использование полученных ОВГЗ в хозяйственной деятельности в соответствии с уставом компании.

Министерству энергетики и угольной промышленности поручено принять решение о частном размещении дополнительных акций НАК «Нафтогаз Украины», выпущенных согласно пункту 1 этого постановления, и обеспечить осуществление мер, связанных с выполнением этого постановления.

Как сообщал УНИАН, 26 октября Кабмин утвердил изменения в Уставе НАК «Нафтогаз Украины» в связи с увеличением уставного капитала на 3,5 млрд. грн. – до 45 млрд. 840,905 млн. грн.

Ранее, 23 мая, Кабмин увеличил уставный фонд НАК «Нафтогаз Украины» на 3,5 млрд. грн. – до 45 млрд. 840,905 млн. грн. Согласно документу, акции будут оплачены облигациями внутреннего государственного займа сроком обращения 5-7 лет. Процентная ставка по облигациям не должна превышать 9% годовых.

Напомним, капитализировать «Нафтогаз Украины» за счет выпуска ОВГЗ правительство начало еще летом 2009 г.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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Миллер и Бойко провели очередной раунд переговоров

Сегодня в центральном офисе ОАО «Газпром» состоялась рабочая встреча председателя правления российской компании Алексея МИЛЛЕРА и министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия БОЙКО.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации ОАО «Газпром».

В сообщении отмечается, что стороны провели очередной раунд переговоров по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества. Было подчеркнуто, что диалог идет в конструктивном ключе.

Также в сообщении отмечено, что А.МИЛЛЕР и Ю.БОЙКО высказали единое мнение, что «Газпром» и Украина будут строго соблюдать действующие контракты на поставку и транзит газа до достижения новых договоренностей.

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.

Цена на газ устанавливается поквартально. Цена импортного природного газа для Украины в І квартале 2011 года составляла около 264 долл. за тыс. куб. м, во ІІ – 295,6 долл. за тыс. куб. м, в ІІІ – 354 долл. за тыс. куб. м.

Украина добивается пересмотра газовых контрактов с РФ, считая цену на газ завышенной, а на транзит - напротив, заниженной.

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Украина ожидает до конца года получить ассоциированное членство в ЦЕРН

Украина ожидает до конца этого года подписания соглашения о предоставлении ассоциированного членства в Европейской организации ядерных исследований (Conseil Europйen pour la Recherche Nuclйaire – CERN или ЦЕРН).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного агентства по вопросам науки, инноваций и информатизации Украины.

В Госинформнауки напомнили, что 20 октября правительство одобрило распоряжение о подписании соглашения между Кабинетом министров и ЦЕРН о предоставлении Украине статуса ассоциированного члена и уполномочило подписать документ председателя Госинформнауки Владимира СЕМИНОЖЕНКО.

“Приобретение Украиной статуса государства – ассоциированного члена ЦЕРН создаст правовые основания для максимального участия украинских научных учреждений в программах ЦЕРН, будет содействовать комплексному развитию ГРИД-технологий в Украине и совершенствованию подготовки молодых ученых в области теоретической и прикладной физики”, - говорится в сообщении Госинформнауки.

Как сообщалось, в марте 2011 года в г. Женеве была заключена декларация Кабинета министров Украины и ЦЕРН, которой положено начало смешанной рабочей группе по научно-техническому сотрудничеству, и подписано совместное заявление о намерении относительно возможной украинской заявки о приобретении статуса государства – ассоциированного члена ЦЕРН.

***ЦЕРН является ведущей европейской межправительственной организацией по изучению физики высоких энергий. Украинские научные работники хорошо известны в этой организации благодаря их успешному участию над проектом Большого адронного колайдера. Также ЦЕРН является одним из центров развития новой сетевой технологии ГРИД, способной хранить и оперативно обрабатывать большие объемы данных, которые появляются после запуска Большого адронного колайдера.

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«Укргазвыдобування» привлекла кредитные линии на 0,9 млрд. грн.

Крупнейшая в Украине газодобывающая компания «Укргазвыдобування», которая является дочерней компанией НАК «Нафтогаз Украины», привлекла у двух банков пять кредитных линий на общую сумму 0,9 млрд. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном на официальном веб-портале «Государственные закупки» (№129 от 28 октября).

Согласно сообщению, в частности, компания привлекла 4 кредитные линии (две – по 150 млн. грн. и две – по 250 млн. грн.) у ПАО «КБ «Надра» (Киев) и 1 кредитную линию на 100 млн. грн. у ПАО «Дочерний банк Сбербанка России» (Киев).

Суммарная стоимость договоров составляет: у ПАО «КБ «Надра» – 144 млн. грн. (без НДС), у ПАО «Дочерний банк Сбербанка России» – 17,5 млн. грн. (без НДС).

Договора были заключены 21 октября. Срок кредитования по всем договорам – 12 месяцев.

Справка УНИАН. ДК «Укргазвыдобування» - крупнейшая газодобывающая компания Украины. В состав ДК «Укргазвыдобування» входят 4 газопромышленных управления: ГПУ «Шебелинкагазвыдобування», ГПУ «Полтавагазвыдобування», ГПУ «Харьковгазвыдобування» и ГПУ «Львовгазвыдобування».

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Строительство

В Киеве планируют создать Инспекцию по благоустройству города

Киевская городская государственная администрация предлагает реорганизовать свое Главное управление контроля над благоустройством в Инспекцию по благоустройству города.

Соответствующий проект решения Киевского городского совета обнародован на официальном сайте КГГА.

Согласно проекту решения, за Инспекцией по благоустройству города Киева исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) будет закреплено право оперативного управления имуществом реорганизованного Главного управления контроля над благоустройством.

Городская власть считает целесообразным подчинить Инспекции по благоустройству Киева коммунальное предприятие "Киевблагоустройство".

Кстати, реорганизацию своей структуры предложило Главное управление контроля над благоустройством КГГА.

В Управлении считают, что на данное время в столице существует насущная необходимость создания единого государственного органа контроля над благоустройством в городе Киеве, а именно - городской Инспекции по благоустройству города Киева в составе Киевской городской государственной администрации с подчинением ее председателю или соответствующему заместителю председателя КГГА в соответствии с распределением обязанностей.

"Это позволит более оперативно, эффективно и централизовано выполнять поставленные руководством города задачи по наведению порядка в сфере благоустройства города, в том числе относительно: размещения, функционирования и проведения демонтажа временных сооружений, элементов благоустройства и рекламных носителей, установленных самовольно или без соответствующей на то документации, проведения комплекса работ по инженерной защите, расчистке, осушению и озеленению территорий, а также проведения социально-экономических, организационно-правовых и экологических мероприятий по улучшению микроклимата, санитарной очистки и создания условий для защиты и возобновления жизнедеятельности человека и окружающей среды в городе", - подчеркнули в Главном управлении контроля над благоустройством.

Специалисты также считают, что создание Инспекции по благоустройству города "обеспечит действенную систему регулирования вопросов в сфере благоустройства территории города Киева, а также предотвратит возникновение негативных факторов в процессе нарушения и возобновления существующего благоустройства территории города".

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Строительство вертолетных площадок будут финансировать инвесторы - Попов

Проект по строительству вертолетных площадок в столице никогда не будет финансироваться из бюджета Киева, заверил председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам.

По словам А.ПОПОВА, в реализации проекта есть интересы и государства, и Киева, и интересы соответствующих министерств, в частности Минздрава и МЧС, а также есть “запросы бизнеса относительно этого”.

“Это проект, который никогда не будет финансироваться за счет городского или государственного бюджета. Я абсолютно убежден, что это могут быть площадки, которые будут построены с учетом интересов и города, и одновременно бизнеса, но использоваться в разных направлениях. Поэтому средств мы на это выделять не будем”, - сказал А.ПОПОВ.

Кроме того, по словам председателя КГГА, окончательно места, где расположатся площадки для вертолетов, определят с учетом уже нового Генплана, после того, как сделают детальное планирование территорий.

Как сообщал УНИАН, согласно распоряжению КГГА от 5 октября, вертолетные площадки в городе планируют обустроить на просп. Бажана, 12а, возле клиники «Борис»; на Харьковском шоссе, 121, возле Киевской городской больницы (КГБ) № 1; возле Международного выставочного центра на Броварском просп., 15; возле Киевской детской больницы № 2 на ул. Алишера Навои, 3; на ул. Богатырской, 30, возле больницы № 1; на ул. Кондратюка, 8, возле КГБ № 8; на ул. Шелковичной, 39/1, возле центральной больницы (Александровской); на Спортивной площади, 1, возле НСК “Олимпийский”; на ул. Подвысоцкого, 4А, возле КГБ № 12; на ул. Мостицкой, 11; на ул. Котельникова, 95, возле КГБ № 7; возле КГБ № 6 на просп. Комарова, 3; возле стадиона “Старт” на ул. Шолуденко, 26-28/4; возле КГБ № 4 на ул. Соломенской, 17; возле Киевской областной больницы на ул. Баггоутовской, 1 и возле Киевской городской детской инфекционной больницы на ул. Дегтяревской, 23. Всего 16 мест для посадок.

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«Сбербанк России» будет кредитовать очередников по госпрограмме доступного жилья

АО «Сбербанк России» 17 октября т.г. заключило договор о сотрудничестве с Государственным фондом содействию молодежному жилищному строительству по предоставлению ипотечных кредитов по программе доступного жилья.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил председатель правления АО «Сбербанк России» Игорь ЮШКО.

По его словам, с ноября т.г. граждане, находящиеся на квартирном учете и имеющие право на предоставление государственной безвозвратной 30% субсидии, которая также может являться первым взносом по ипотеке, могут получить кредит на оставшиеся 70% стоимости квартиры в объектах ХК «Киевгорстрой». Ипотечный кредит под залог имущественных прав на будущие квартиры будет предоставляться сроком до 20 лет под плавающую либо фиксированную ставку. При этом И.ЮШКО не уточнил размер фиксированной и верхнюю границу плавающей ставки по ипотеке.

Председатель правления банка отметил, что на сегодня в «Сбербанке России» для участия в данной программе аккредитована только ХК «Киевгорстрой». Банк также рассматривает возможность участия в программе ипотечного кредитования по программе доступного жилья объектов компании «Лико Холдинг» и нескольких других застройщиков. В целом предусматривается, что принять участие в программе ипотечного кредитования банка смогут объекты строительных компаний, которые пожелают аккредитоваться в банке и которые аккредитованы в Государственном фонде содействию молодежному жилищному строительству.

И.ЮШКО также отметил, что банк готов поддерживать застройщиков кредитными линиями stand-by по достройке жилья при возникновении кассовых разрывов.

По словам главы правления Государственного фонда содействию молодежному жилищному строительству Леонида РЫСУХИНА, на сегодня по программе ипотечного кредитования доступного жилья фонд работает только со «Сбербанком России».

В свою очередь президент ХК «Киевгорстрой» Михаил ГОЛИЦА сообщил, что в этом году компания предложит для данной программы около 700 квартир в Киеве, Севастополе, Буче, Полтаве, Житомире, Луганске.

Справка УНИАН. Государственная целевая социально-экономическая программа строительства доступного жилья на 2010-2017 годы, которую реализует Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству, предусматривает предоставление гражданам 30% безвозвратной субсидии за счет средств госбюджета на строительство жилья. Участвовать в программе могут граждане, которые состоят на квартирном учете.

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Агро

Президент поручил Кабмину улучшить господдержку животноводства

По результатам рассмотрения вопросов повестки дня заседания Совета регионов, которое состоялось 15 сентября 2011 года, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сделал ряд поручений.

Текст поручения опубликован на сайте Президента.

В частности, главе правительства Николаю АЗАРОВУ поручено до 31 марта 2012г. проработать с участием Национального банка Украины вопрос стимулирования долгосрочного кредитования строительства животноводческих комплексов и по результатам внести в установленном порядке соответствующие предложения.

Н.АЗАРОВУ, Совету министров АР Крым, председателям областных государственных администраций до конца 2011 г. поручено проработать вопрос о совершенствовании механизмов государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся выращиванием продукции животноводства, в частности, скотоводства, для стимулирования крупнотоварного производства, развития фермерских, личных крестьянских и домохозяйств обслуживающей инфраструктуры производства и заготовки животноводческой продукции, и по результатам внести в установленном порядке соответствующие предложения.

Н.АЗАРОВУ, Совету министров АР Крым, председателям областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций до 1 декабря 2011г. поручено принять исчерпывающие меры для завершения работ по проведению нормативной денежной оценки земли в регионах.

Кроме того, Андрею КЛЮЕВУ, Федору ЯРОШЕНКО и Николаю ПРИСЯЖНЮКУ до конца 2011 г. поручено осуществить анализ результатов применения в 2011 году механизма государственной поддержки отрасли животноводства за счет сумм налога на добавленную стоимость, уплачиваемого в бюджет перерабатывающими предприятиями всех форм собственности за реализованные ими молоко, молочное сырье и молочные продукты, мясо и мясопродукты, другую продукцию переработки животных, закупленных в живом весе (шкуры, субпродукты, мясокостная мука), и по итогам проведения анализа принять безотлагательные меры для устранения причин, которые обусловили существенное снижение уровня государственной поддержки отрасли животноводства по сравнению с предыдущими годами.

Также Совету министров АР Крым, председателям областных государственных администраций до конца 2011 г. поручено разработать региональные программы развития скотоводства, в которых предусмотреть меры, направленные на расширение объемов привлечения инвестиций в отрасль животноводства, и представить их в установленном порядке на утверждение.

Также Совету министров АР Крым, председателям областных, Киевской и Севастопольской

городских государственных администраций до 1 декабря 2011 г. поручено взять под личный контроль вопросы формирования региональных резервов зерна и обеспечить их наполнение в полном объеме, а также ежеквартально докладывать о принятии исчерпывающих мер для обеспечения внесения субъектами хозяйствования арендной платы собственникам земельных паев.

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Соцполитика

Акцию протеста 3 ноября уже готовы поддержать тысячи предпринимателей – «Вперед!»

На акцию протеста 3 ноября 2011 готовы выйти несколько тысяч предпринимателей, а также представителей около 250 общественных организаций из всей Украины, сообщил УНИАН начальник штаба Всеукраинской гражданской акции «Вперед!» Андрей ПАНАЭТОВ.

По его словам, «цинизм власти переходит все границы. Если раньше, так называемыми «реформами», власть сколачивала гроб для предпринимательства, то антинародным законом №8521 уже приготовлена и крышка с гвоздями. Малый бизнес приносят в жертву популизму и безответственности».

В то же время он подчеркнул, что предприниматели не будут сидеть, сложа руки, и будут наблюдать, как уничтожают активнейший класс общества. «Ведь мы не только кормим себя и свои семьи, но и приносим огромные средства в бюджет в виде налогов и отчислений. И мы намерены 3 ноября выйти на улицы и вынудить считаться с нашим мнением», - заявил общественный лидер.

А.ПАНАЭТОВ подчеркнул, что протестующие намерены требовать от Президента Виктора ЯНУКОВИЧА ветировать недавно принятый закон №8521 об упрощенной системе налогообложения, поскольку он, по убеждению предпринимателей, направлен на дискриминацию малого бизнеса в Украине.

Вице-президент общественного объединения «Союз перевозчиков Украины» Сергей ОВЧИННИКОВ также подтвердил нашему агентству, что 3 ноября состоится новый Автомайдан.

Начальник штаба Всеукраинской гражданской акции «Вперед!» А.ПАНАЭТОВ призвал всех небезразличных украинцев присоединиться к акции протеста в этот день.

«Если парламент не способен прислушиваться к голосу народа, а готов принимать только те законы, которые обслуживают власть, то такой парламент должен быть распущен. Если для того, чтобы власть повернулась лицом к своему народу, надо будет провести сотни акций протеста, Автомайданов, Налоговых майданов - то мы к этому готовы. Когда сотни тысяч предпринимателей и их семей выбрасывают за грань выживания, то мы это молча терпеть не будем», - заявил А.ПАНАЭТОВ.

Как сообщал УНИАН, Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины (относительно упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства)" Верховная Рада Украины приняла 20 октября 2011 года.

По мнению экспертов, данный закон упрощает процедуру репрессий контролирующих и силовых органов по отношению к бизнесу. Так, в законе закреплено право налоговиков аннулировать свидетельство налогоплательщика по результатам проверок; ставка налогообложения привязана к минимальной зарплате; ликвидируется фиксированный патент, который приведет к тому, что люди вынуждены будут платить налоги независимо от того, получили они доходы от бизнеса или нет. Также закон отменяет мораторий на проверки, которого предприниматели добились после Налогового майдана. Кроме того, в законе не учтено требование предпринимателей – отменить запрет физическим лицам-предпринимателям на работу с юридическими лицами, которая была введена с января с.г. Налоговым кодексом.

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Мировая экономика находится на пороге нового и более глубокого кризиса занятости - МОТ

Мировая экономика находится на пороге нового и более глубокого кризиса занятости, предупреждает Международная организация труда (МОТ).

Эксперты МОТ считают, что нехватка рабочих мест может стать причиной социальных волнений, а возврат к докризисному уровню в странах с развитой экономикой может занять не менее пяти лет, передает Би-Би-Си.

Опасность социальных волнений выросла в 45 из 118 стран, где МОТ проводила исследования.

Тем временем, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) заявила, что план спасения зоны хождения евро, принятый лидерами Евросоюза 26 октября, стал первым шагом, но их решения должны быть реализованы "решительно и в срочном порядке".

ОЭСР полагает, что лидеры Большой двадцатки должны принять ряд "смелых решений" на встрече в Каннах, которая состоится на этой неделе.

В докладе МОТ "Мир труда 2011" сказано, что замедление темпов восстановления мировой экономики "значительно повлияло" на рынок труда.

В течение ближайших двух лет нужно будет создать примерно 80 млн. новых рабочих мест, чтобы вернуться к докризисному уровню занятости, утверждают эксперты МОТ.

Но они также уверены, что реально может быть создана лишь половина требуемых рабочих мест, причиной чего является недавнее снижение темпов роста мировой экономики.

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Пенсионеры и чернобыльцы перекрыли трассу Киев-Днепропетровск

Сегодня в городе Кагарлык Киевской области пенсионеры и чернобыльцы перекрыли трассу Киев-Днепропетровск с требованиями не допустить отмену льгот.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Всеукраинского объединения «Свобода», около двух тысяч жителей города вышли требовать от райгосадминистрации не допустить отмену льгот, которую власть планирует провести уже 1 ноября этого года.

«Если льготы отменят, люди будут недополучать 1000 гривень положенных им выплат. Еще месяц назад Кагарлыкская «Свобода», зная о таком преступном плане, провела многочисленную акцию протеста и направила свои требования районной и областной власти. Еще во время «свободовского» митинга руководитель РГА Иван ШЕВЧЕНКО пытался сорвать мероприятие», - заявил председатель Кагарлыкской районной организации ВО «Свобода» Юрий БАБИЧ.

Он также добавил, что руководитель района пытался помешать проведению сегодняшней акции.

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Транспорт/Связь

В Киеве еще на 16 улицах введут одностороннее движение автотранспорта

В Киеве еще на 16 улицах введут одностороннее движением автотранспорта.

Об этом говорится в соответствующем распоряжении Киевской городской государственной администрации от 25 октября, обнародованном на сайте столичной власти.

Так, согласно документу, одностороннее движение будет введено на улицах Голосеевского района: просп. Голосеевском, ул. Васильковской, пер. Ужгородском, ул. М.Стельмаха, ул. А.Бубнова, ул. Бурмистенко, пер. Жуковского и пер. Коломыйском; Печерского района: улицах Анищенко и Аистова; Святошинского: улицах Львовской, Верховинной, И.Крамского и А.Петрицкого; Шевченковского района: улицах Рейтарской и Золотоворотский (изменение направления одностороннего движения) в комплексе с осуществлением светофорного объекта на перекрестке улиц Владимирской и Ирининской.

Заказчиком разработки проектно-сметной документации и выполнения работ по внедрению одностороннего движения, согласно распоряжением, выступит КП "Киевдорсервис".

Предусматривается, что одностороннее движение на указанных улицах должно быть введено на протяжении 2012-2013 гг.

Как сообщал УНИАН, в 2007 году киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал распоряжение о введении одностороннего движения транспорта на 12 улицах Подольского района. Согласно решению, одностороннее движение решено было организовать на улицах: Ильинская, Григория Сковороды, Спасская, Хорива, Валашская, Почайнинская, Ярославская, Щекавицкая, Введенская, Оболонская, Юрковская и Еленовская.

В тот же год было открыто одностороннее движение на улицах Жилянской и Саксаганского. Общая стоимость работ по реконструкции обеих улиц для введения одностороннего движения составляла 49,5 млн. грн.

По данным КГГА, с 2007 до текущего года в столице в одностороннем режиме заработали около 40 улиц.

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Работы по замене дорожного покрытия в Киеве планируют завершить до 20 ноября

Работы по замене дорожного покрытия на улицах Киева планируется завершить до 20 ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ в интервью журналистам, которые поинтересовались началом соответствующих работ в столице одновременно на нескольких автодорогах, в частности, улице Артема.

“Завтра - послезавтра пойдут первые 30 млн. грн. на оплату уже тех работ, которые выполнены на сегодняшний день. И, я думаю, что до 20 ноября, если позволят нам погодные условия, мы эти работы завершим”, - сказал руководитель КГГА.

В то же время он заметил, что если будет снег и мороз, то работы по укладке асфальта будут прекращены и перенесены на весну.

«Но хотелось бы в этом году завершить», - добавил А.ПОПОВ.

По словам председателя КГГА, в целом на работы по замене дорожного покрытия городу выделено около 140 млн. грн.

Он объяснил, что заменять асфальт начали только сейчас, осенью, потому что город поздно получил соответствующие средства, которые были выделены после принятия парламентом изменений к госбюджету.

“Это было летом. После этого идут определенные процедуры, которые связаны с проведением тендеров, проектная документация и все такое...”, - объяснил А.ПОПОВ.

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1 ноября в Украине возможен небольшой дождь, днем - 5-14° тепла

Во вторник, 1 ноября, в Украине возможен небольшой дождь, днем - 5-14° тепла.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, завтра в Украине переменная облачность. Ночью и утром в западной, северной части, а днем и в центральных областях местами пройдет небольшой дождь, на остальной те