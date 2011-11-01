ДАЙДЖЕСТ СМИ за 1 ноября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Украина начала «заманивать» инвесторов в проекты национального значения» пишет: Госинвестпроект начал road-show, основная цель которого – привлечь в Украину средства иностранных инвесторов под реализацию проектов национального значения. Кампания рассчитана на 16 мировых финансовых центров. Бюджет мероприятия – 12,8 млн гривен…

http://delo.ua/ukraine/ukraina-nachala-zamanivat-investorov-v-proekty-nacionalnogo-z-167071/

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Также «Дело» в публикации «Колесников обвинил в некачественном бензине 100 «левых» заводов» пишет: вице-премьер заявил, что в недополученном акцизном сборе на бензин и некачественном топливе на рынке виноваты 100 «левых» заводов. Эксперт считает, что нелегальные НПЗ не оказывают существенного влияния на рынок…

http://delo.ua/business/kolesnikov-obvinil-v-nekachestvennom-benzine-100-levyh-zavodov-167052/

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«Дело» в публикации «Хорхе Зукоски: Возвращение НДС при экспорте зерна поделит зернотрейдеров на три категории» пишет: по мнению главы Американской торговой палаты, деление будет выглядеть следующим образом – на тех, кому гарантировано возмещение благодаря близости к власти, тех, кто согласится платить взятки, и остальные компании, которым государство будет должно годами…

http://delo.ua/business/horhe-zukoski-vozvraschenie-nds-pri-eksporte-zerna-podelit-zernot-167048/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Списать не получится», в котором пишет: необходимость помочь "Нафтогазу" заставляет Кабинет министров отклониться от ранее взятого курса на реформу газового рынка. Правительство предложило парламенту запретить арестовывать распределительные счета облгазов и списывать с них задолженность по кредитам. Утверждение этой инициативы может спровоцировать очередной передел розничного газового рынка и противоречит обязательствам Украины перед странами ЕС. Но, похоже, решить проблему неплатежей по-другому у монополии не получается, отмечают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc/1807696

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Конечная остановка», в котором пишет: с сегодняшнего дня "Укрзализныця" начинает оптимизацию железнодорожных маршрутов. В ноябре ведомство отменит 23 поезда и изменит графики движения 13 ежедневных поездов. По замыслу руководителей ведомства, это позволит избежать убытков на маршрутах, которые не заполняются пассажирами. Представители профсоюзов опасаются, что отмена поездов приведет к сокращению рабочих мест, и готовы устроить всеукраинскую забастовку…

http://www.kommersant.ua/doc/1807741

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Трамвайный тендер по-киевски — чужие среди своих...» пишет: похоже, что те, кто лоббировал покупку для Киева питерских трамваев в 2009 году, по-прежнему имеют влияние на организацию тендеров. Так, условия недавно объявленного «трамвайного конкурса» выглядят откровенно дискриминационными по отношению к отечественному производителю…

http://economics.unian.net/rus/detail/108108

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Также сайт «УНИАН-экономика» публикуют материал «Чартеры подорожают?», в котором пишет: цены на турпутевки могут подняться. Под предлогом наведения порядка в отрасли регулятор расчищает место для крупных туроператоров…

http://economics.unian.net/rus/detail/107887

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Газета «Сегодня» в публикации «В Питер будем ехать на 2,5 часа дольше, а билеты теперь продают повагонно» пишет: два часа разницы с Россией потребовали нового расписания, поезда будут опаздывать до декабря…

http://www.segodnya.ua/news/14304996.html

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Также «Сегодня» в публикации «Киевские водители идут в суд из-за ям и отсутствия знаков» пишет: жители столицы стали подавать в суд на коммунальщиков за то, что попадают в ДТП в местах ремонтных работ…

http://www.segodnya.ua/news/14305008.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Ростехнадзор хочет проводить внезапные проверки на 1272 предприятиях» пишет: право Ростехнадзора проводить внезапные проверки — в любое время и без согласования с компаниями — эта служба хочет распространить практически на всю крупную промышленность. Минэкономразвития против, а бизнес опасается усиления административного давления…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1408624/proveryat_kak_shahterov

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Также «Ведомости» в публикации «Абрамович рассказал британцам о своих проблемах с российским законом» пишут: в понедельник Высокий суд Лондона начал заслушивать свидетельские показания Романа Абрамовича в ходе процесса по иску, поданному к нему как к бывшему партнеру предпринимателем Борисом Березовским…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1408394/abramovich_rasskazal_britancam_o_svoih_problemah_s

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Издание «Известия» в публикации «Генеральная прокуратура не верит Роскосмосу» пишет: официальные результаты проверки причин гибели корабля "Прогресс М-12М" показались прокурорским работникам неубедительными. Специалисты отрасли дают понять, что им виднее…

http://izvestia.ru/news/505387

(УНИАН)