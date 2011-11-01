Законопроект о декриминализации планируется рассмотреть в пятницу - Литвин

Верховная Рада Украины планирует в пятницу, 4 ноября, рассмотреть законопроект о декриминализации ряда статей Уголовного кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня после открытия пленарного заседания сообщил председатель парламента Владимир ЛИТВИН по итогам Согласительного совета.

В.ЛИТВИН напомнил, что только вчера закончился прием предложений в соответствующий законопроект, а завтра должно состояться заседание профильного комитета для принятия окончательного решения по данному законопроекту.

«Мы договорились рекомендовать Верховной Раде Украины рассмотреть этот вопрос в пятницу, после Часа вопросов к правительству», - сказал В.ЛИТВИН.

Перед этим, по его словам, будут проведены консультации руководителей фракций по законопроекту.

В.ЛИТВИН также сообщил, что в пятницу будет рассмотрен вопрос преследования семьи народного депутата от "БЮТ-Батьківщини" Евгения СУСЛОВА. По словам спикера, была достигнута договоренность, что депутаты во время Часа вопросов к правительству будут иметь возможность поставить вопрос министру внутренних дел Украины Анатолию МОГИЛЕВУ.

После этого члены фракции "БЮТ-Батьківщина" полностью разблокировали работу ВР и заняли свои рабочие места.