Главное на 1 ноября (день)

Социальная политика

Представители чернобыльских организаций предприняли попытку прорвать милицейский кордон у второго подъезда здания Верховной Рады, пытаясь попасть внутрь.

Как передает корреспондент УНИАН, к бойцам спецподразделения милиции, находившихся в цепи возле входов в парламент, подошло подкрепление, которое пытается оттеснить участников акции протестантов, толкая их к центру двора возле Верховной Рады.

Милиция предупреждает - применит спецсредства для расчистки площади перед парламентом, если митингующие снова попробуют штурмовать ВР.

Об этом в интервью "Украинской правде" сообщил начальник Главного управления МВД в Киеве Алексей КРИКУН.

"Если сегодня больше не будет нарушений общественного порядка, то милиция не будет расчищать площадь от митингующих. Но если митингующие будут пытаться сломать двери парламента, то милиция расчистит площадь, поскольку это ее обязанность, ведь парламент - это государственное учреждение", - сказал он.

По его словам, после прорыва митингующими забора на площади, работает следственно-оперативная группа МВД. "Будет ли возбуждено дело, определит следователь. По моему личному мнению, эти события тянут, по меньшей мере, на статью "хулиганство", по которой наступают последствия - 7 лет лишения свободы", - добавил начальник киевской милиции.

По словам А.КРИКУНА, "милицией задокументировано, кто был инициатором штурма, кто давал команду ломать забор".

Как говорит руководитель киевского МВД, милиция активно не препятствовала митингующим прорываться в парламент.

"Если бы милиция начала активное сопротивление, когда ломали забор, была бы очень большая драка. Ведь организаторы акции наставляют людей на нарушение закона", - сказал А.КРИКУН.

"Милиция держала забор, но, к сожалению, не удержала, - добавил он. - Чтобы удержать, пришлось бы применять спецсредства".

По словам А.КРИКУНА, "есть оперативная информация, что политики будут продолжать такие акции".

"Политические силы принимают участие в акции и подстрекают людей. Посмотрите, на площади присутствуют ВОЛЫНЕЦ, КОРОЛЕВСКАЯ, ЛЯШКО", - сказал начальник киевской милиции.

"Когда первый раз сломали забор во время митинга афганцев, никто дело не возбуждал. А если бы тогда возбудили, то сегодня бы никто забор не ломал, а люди бы мирно митинговали без повреждения имущества", - уверен милиционер.

Иностранные эксперты продолжают спорить с российскими чиновниками по поводу демографических перспектив страны. Накануне ученые Берлинского института населения и развития представили доклад "Исчезающая мировая держава" (в формате .pdf), согласно которому количество жителей РФ будет сокращаться быстрее, чем предполагает самый пессимистический официальный прогноз.

По их данным, к 2030 году население РФ сократится на 15 млн человек. А к 2050 году – даже несмотря на приток мигрантов – Россия опустится на 14-е место по количеству жителей в мире, убыль населения составит почти 20%, в стране будет насчитываться не более 116 млн человек, пишет "Независимая газета".

При этом основное сокращение испытает когорта трудоспособных граждан, которые являются опорой экономики. К 2030 году в стране также будет меньше детей, здоровых работников и больше стариков.

Главные причины убыли трудоспособного населения, прежде всего мужчин, – это высокая смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, а также от болезней и несчастных случаев, связанных со злоупотреблением алкоголем. Также "делают успехи", по словам демографов, инфекционные заболевания, такие как СПИД и туберкулез.

Даже приток в страну мигрантов не может сейчас переломить эту тенденцию. Хотя именно на мигрантов авторы доклада возлагают надежды, например, по восстановлению отдаленных уголков страны с тяжелыми условиями жизни.

Авторы доклада добавляют, что и резкий бум рождаемости – даже если он вдруг и произойдет – тоже в каком-то смысле опасен, так как он потребует повышения трат государства на социальную сферу. И только потом – при условии достаточного здоровья и образования – эти потенциальные работники начнут приумножать богатство страны, передает NEWSru.

Финансы

В 2012 году планируется рост ВВП Украины на уровне 1,5 трлн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, выступая на международных муниципальных слушаниях «Развитие должного управления на местном и региональном уровнях» сегодня в Киеве.

«Полтора года назад ВВП был на уровне около 1 триллиона, сейчас мы уже на 2012 год планируем 1,5 трлн.», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Государственный долг Беларуси на 1 октября 2011 года составил 83,967 трлн. белорусских рублей, что на 9,2% больше, чем на 1 сентября.

Как предает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Беларуси.

«Внутренний госдолг достиг 16,939 трлн. белорусских рублей, увеличился на 9,1% за сентябрь. Внешний долг в эквиваленте национальной валюты составил 67,028 трлн. белорусских рублей, увеличился на 9,2% за сентябрь», – говорится в сообщении пресс-службы.

По данным Минфина РБ, долг, гарантированный центральным правительством, составил на 1 октября 15,39 трлн. белорусских рублей – рост на 10,5%, в том числе внутренний - 12,119 трлн. белорусских рублей, внешний – 3,271 трлн. белорусских рублей.

Энергетика

26 октября Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) рекомендовал ПИИ «ЛУКОЙЛ-Украина», ЧП «ОККО нефтепродукт», ООО «Золотой экватор» (WOG) и ООО «Альянс Холдинг» (Shell) установить конкурентные розничные цены на фирменные бензины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель председателя АМКУ Рафаэль КУЗЬМИН, сегодня, 1 ноября, на брифинге в Киеве.

По его словам, по имеющейся в АМКУ информации, в течение сентября 2011 года на АЗС, которые работают, в частности, под брендами «ЛУКОЙЛ», «ОККО», WOG, произошел синхронный рост стоимости бензинов повышенного качества («брендовые бензины»). Ценовые показатели достигли отметки 11,35 -11,50 грн./литр, а на заправках под брендом Shell -11,89 грн./литр.

В частности, стоимость бензинов на АЗС ПИИ «ЛУКОЙЛ-Украина», ЧП «ОККО нефтепродукт», ООО «Золотой экватор» и ООО «Альянс Холдинг» на 1,00 – 1,80 грн./литр выше, чем у других операторов рынка.

При этом он отметил, что повышение цен на фирменные бензины произошло при условии стабильности курса доллара и наличия тенденции к снижению показателя Platts, стабильности курса евро и стоимости сырой нефти на мировом рынке.

«Удерживание высокой цены на премиум-бензин дает предпосылки для удержания цен на обычный А-95», – сказал он.

Также Р.КУЗЬМИН отметил, что нефтетрейдеры должны в 10-дневный срок сообщить в АМКУ о проделанной работе по установлению экономически обоснованных цен на фирменный бензин.

Законодательство

Верховная Рада Украины планирует в пятницу, 4 ноября, рассмотреть законопроект о декриминализации ряда статей Уголовного кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня после открытия пленарного заседания сообщил председатель парламента Владимир ЛИТВИН по итогам Согласительного совета.

В.ЛИТВИН напомнил, что только вчера закончился прием предложений в соответствующий законопроект, а завтра должно состояться заседание профильного комитета для принятия окончательного решения по данному законопроекту.

«Мы договорились рекомендовать Верховной Раде Украины рассмотреть этот вопрос в пятницу, после Часа вопросов к правительству», - сказал В.ЛИТВИН.

Перед этим, по его словам, будут проведены консультации руководителей фракций по законопроекту.

В.ЛИТВИН также сообщил, что в пятницу будет рассмотрен вопрос преследования семьи народного депутата от "БЮТ-Батьківщини" Евгения СУСЛОВА. По словам спикера, была достигнута договоренность, что депутаты во время Часа вопросов к правительству будут иметь возможность поставить вопрос министру внутренних дел Украины Анатолию МОГИЛЕВУ.

После этого члены фракции "БЮТ-Батьківщина" полностью разблокировали работу ВР и заняли свои рабочие места.

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