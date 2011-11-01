Анонс на 2 ноября

* Состоится II Ежегодный Экономический Форум стран СНГ и Ближнего Востока – 2011. Участники: народные депутаты Украины Наталья Королевская, глава Комитета ВРУ по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства, Василий Горбаль, член Наблюдательного Совета Национального банка Украины, Ирина Бережная, глава подкомитета ВРУ, Андрей Пинчук, Глава подкомитета по вопросам контроля и законодательного обеспечения, регулирования рынков финансовых услуг. А также иностранные гости – ведущие менеджеры компаний-инвесторов.

* Состоится расширенное заседание Кабинета Министров Украины при участии Президента Украины Виктора Януковича.

* Пресс-конференция директора ООО «Консалтинговая группа «А-95» Сергея Куюна на тему: «Ситуация на рынке нефтепродуктов, или Почему автомобилисты выбирают общественный транспорт».

* Круглый стол на тему: «Чем грозит Украине вторая волна мирового кризиса?». Организатор – Институт Горшенина. Темы: Основные причины начала второй волны мирового финансового кризиса. Оценка «прочности» украинской экономики. К чему приведет вторая волна мирового кризиса? Станет ли Китай первой экономикой в мире? Внешнеэкономические приоритеты Украины: ЕС, РФ или Азия? Участники: Леонид Козаченко, глава Совета предпринимателей при КМУ; Игорь Уманский, экс-первый замминистра финансов Украины; Олег Устенко, исполнительный директор Международного Фонда Блейзера; Алексей Блинов, начальник аналитического отдела ПАО «Альфа-Банк»; Виктор Матчук, народный депутат Украины («Наша Украина»).

* В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Сорван МЕГА джек-пот». 29.10.2011 был сорван рекордный Мега джек-пот лотереи «Мегалот» в 13810000 гривен. Это самый большой джек-пот за всю историю существования лотереи «Мегалот» и крупнейший в Украине на данный момент. Участники пресс-конференции: Евгений Власенко, гендиректор МСЛ; Виктория Цомая, директор по маркетингу МСЛ; Юлия Чернявская, пресс-секретарь МСЛ; Олег, новый украинский мультимиллионер. «Мегалот» - числовая государственная лотерея, которая существует с 1 сентября 2001г. «Мегалот» является правопреемником советской лотереи «Спортлото». За всю историю существования лотереи «Мегалот» сделала миллионерами 12 игроков. С начала существования лотереи было выиграно свыше 85 млн. грн.

* Состоится заседание Комитета ВРУ по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики. Будут рассматриваться: проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании законодательства о ценных бумагах; проект Закона о внесении изменения в ст. 6 Закона Украины "О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте" и др.

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