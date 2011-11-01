Главное на 1 ноября (вечер)

Финансы

НБУ договорился о возможности расчетов за российский газ в рублях

Национальный банк Украины договорился о возможности осуществления расчетов за потребленный Украиной газ в рублях.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Данная договоренность была достигнута 26 октября т.г. в России в ходе встречи председателя Национального банка Украины Сергея АРБУЗОВА с исполняющим обязанности министра финансов Российской Федерации Антоном СИЛУАНОВЫМ, руководством Центрального банка Российской Федерации и ОАО «Газпром».

В НБУ отметили, что достигнутые договоренности предоставляют для украинской стороны возможность маневра при проведении платежей по оплате товаров импорта, в частности природного газа, а также позволят избегать колебаний на валютном рынке в случае проведения платежей с субъектами Российской Федерации.

Нацбанк Украины планирует и в дальнейшем проводить работу по валютной диверсификации в расчетах с основными торговыми партнерами Украины, как странами - членами Европейского Союза, так и Российской Федерацией, Китаем и другими.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2008 года российский газовый концерн "Газпром" заявил о планах с 2009 года в расчетах с некоторыми своими контрагентами перейти на рубли.

В Украине вопрос о возможности взаимных расчетов с Россией в рублях при торгово-экономическом сотрудничестве рассматривается с 2010 года.

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НБУ ужесточит правила потребкредитования

Кабинет министров Украины утвердил план мер по предотвращению отрицательного сальдо внешней торговли и, в частности, поручил Национальному банку Укарины (по согласию) ужесточить требования по предоставлению финансовыми учреждениями потребительских кредитов с учетом платежеспособности заемщика - физического лица.

Об этом говорится в плане мер по преодолению отрицательного сальдо во внешней торговле, утвержденном распоряжением правительства от 26 октября 2011 года № 1074-р, опубликованном сегодня на правительственном портале.

Также Кабмин поручило Министерству финансов, Министерству экономического развития и торговли Украины и Нацбанку (по согласию) до декабря 2011 г. направить кредитные средства из области потребительского кредитования в сферу производства (компенсация процентных ставок по кредитам, которые направлены на развитие или организацию производства).

Кроме того, НБУ поручено сохранять объемов международных валютных резервов на уровне, достаточном для обеспечения стабильности валютного курса, путем проведения валютных интервенций, также усовершенствовать инструменты хеджирования валютных рисков путем создания условий для форвардных валютных операций.

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В Киеве будет создан банк инвестиционных проектов

В Киеве будет создан банк инвестиционных проектов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, по словам председателя Киевской горгосадминистрации Александра ПОПОВА, во время деловых встреч представители немецких и французских бизнес-кругов выражали заинтересованность в сотрудничестве с Киевом и готовность инвестировать в проекты, реализация которых будет способствовать развитию города. Именно поэтому сегодня приоритетом для столичных властей является завершение работы над разработкой бизнес-предложений.

«Нам нужен банк инвестиционных проектов, которые мы будем предлагать инвесторам. Реализация этих проектов будет способствовать созданию новых рабочих мест и повысит уровень социальной защиты киевлян», – подчеркнул А.ПОПОВ.

Также он добавил, что на этой неделе к активной работе в указанном направлении присоединятся и районные администрации столицы.

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Соцполитика

Чернобыльцы обещают провести акцию протеста завтра под Кабмином

Представители чернобыльских организаций, которые сегодня пикетируют Верховную Раду, обещают завтра провести аналогичную акцию возле Кабинета министров, где состоится расширенное заседание правительства при участии Президента Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявили на митинге организаторы акции протеста.

Сегодняшняя акция подходит к концу. На данный момент возле входов в здание Верховной Рады находятся немного больше 100 человек.

Как сообщал УНИАН, участники акции протеста – чернобыльцы и афганцы – пытались сломать забор, ограждающий парламент. Под стенами ВР находилось около 500 участников акции. Они расшатывали забор. Препятствовали им сотрудники спецподразделения МВД «Беркута», которые выстроились вдоль забора. Все двери в Верховную Раду были закрыты и в здания парламента никого не пускали. Через пару минут участникам акции протеста удалось прорвать в нескольких местах забор. Они пытались прорваться на площадь перед парламентом, однако им мешали представители правоохранительных органов, вступая с ними в драку.

Как передает корреспондент УНИАН, представители чернобыльских организаций предприняли попытку прорвать милицейский кордон у второго подъезда здания Верховной Рады, пытаясь попасть внутрь. К бойцам спецподразделения милиции, находившихся в цепи возле входов в парламент, подошло подкрепление, которое пыталось оттеснить участников акции протестантов, толкая их к центру двора возле Верховной Рады.

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Чернобыльцы: Литвин пообещал не выносить на рассмотрение законопроект 9127 до обсуждения с КМУ

Организаторы сегодняшней акции протеста чернобыльцев, которые встретились с председателем Верховной Рады Владимиром ЛИТВИНЫМ, заявляют, что он пообещал не выносить законопроект 9127 на рассмотрение парламента до обсуждения с правительством.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом, выступая перед участниками акции протеста, заявил один из членов инициативной группы чернобыльцев, которая проводила переговоры с руководством парламента.

«Председатель Верховной Рады В.ЛИТВИН заверил нас, что злополучный законопроект 9127 не будет вынесен на рассмотрение, пока мы не договоримся с правительством», - заявил один из организаторов акции.

По его словам, председатель украинского парламента заверил представителей чернобыльских организаций, что сообщит Президенту и премьер-министру информацию о ситуации, которая сложилась с льготами ликвидаторов аварии на ЧАЭС, на завтрашнем расширенном заседании правительства.

Кроме того, участники переговоров отметили, что также в парламенте была создана депутатская комиссия, в которую войдут представители профильных ведомств и чернобыльских организаций, чтобы проанализировать «все, что сегодня происходит не только в чернобыльском законодательстве, но и вокруг него».

Вместе с тем, организаторы акции протеста заявили, что они категорически не будут воспринимать предложенный вариант выплаты льгот в виде государственного долга.

«Того, что выплаты превратятся в государственный долг и будут выплачены когда-нибудь, как это было с выплатами вкладов Сбербанка, мы не допустим», - заверили организаторы акций протеста ликвидаторов аварии на ЧАЭС.

Также они заявили, что в организации «Союз Чернобыль» должна быть осуществлена смена руководства, поскольку существующие лидеры поступают вопреки интересам чернобыльцев.

По словам выступающих, если этого не произойдет, будет создана другая организация чернобыльцев, о чем сегодня уже принято предварительное решение.

Комментируя сегодняшние события, организаторы акций протеста заявили, «то, что сегодня произошло возле Верховной Рады, - мы показали, что мы не быдло, мы люди и с нами нужно считаться. А если так и дальше будет продолжаться, народ скажет власти «хватит, уходите, народ от вас устал».

Выступающие призвали чернобыльцев продолжить завтра свою акцию в 9.00 возле здания правительства.

На сегодня акция протеста завершена, ее участники стали расходиться, тем не менее центральный вход в здание парламента продолжает находиться в плотном окружении бойцов милицейского подразделения «Беркут».

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12 миллионов украинцев проживают в зонах возможного химического заражения – МЧС

12 миллионов украинцев проживают в зонах возможного химического заражения от потенциально опасных объектов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в МЧС сообщил исполняющий обязанности председателя Государственной инспекции техногенной безопасности Украины Игорь ГАСЕК.

«Всего в зонах возможного химического заражения от этих объектов проживает около 12 миллионов человек», - сказал И.ГАСЕК.

По его словам, химически опасные объекты вызывают особую обеспокоенность в МЧС.

“В Украине функционирует 1211 объектов промышленности, на которых хранятся или используются в производственной деятельности более 805 тыс. тонн опасных химических веществ, в том числе более 6 тыс. тонн хлора, 176 тыс. тонн аммиака и более 623 тыс. тонн других опасных химических веществ”, - сказал И.ГАСЕК.

Он отметил, что только в Киеве почти 2/3 территории подпадает под возможные негативные последствия чрезвычайных ситуаций на химически опасных объектах.

Как сообщил И.ГАСЕК, всего в Украине насчитывается более 24 тыс. потенциально опасных объектов, из которых 6,5 тыс. относятся к объектам повышенной опасности. При этом 41% из общего количества составляют пожароопасные объекты, 37% - взрывоопасные, 7,9% - химически опасные, 2,1% - радиационно опасные, 1,85% - гидродинамически опасные, 1,8% - биологически опасные объекты.

По словам И.ГАСЕКА, наибольшее количество опасных объектов расположено на территории Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Львовской областей.

В то же время он отметил, что специалистами Государственной инспекции техногенной безопасности проводятся плановые и внеплановые проверки соблюдения состояния безопасности на указанных объектах.

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Для улучшения соцзащиты «чернобыльцев» в Азарова создали консультационный совет

Кабинет министров Украины создал консультационный совет по вопросам улучшения социальной защиты граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

Состав совета и положение о нем утверждено правительственным постановлением №1112 от 26 октября 2011 года, текст которого размещен на официальном сайте Кабмина.

В состав совета входят: вице-премьер-министр - министр социальной политики (председатель совета), заместитель министра соцполитики (заместитель председателя совета), первый заместитель министра экономического развития и торговли, заместитель министра регионального развития, заместитель министра финансов и т.д.

Консультационный совет является временным органом правительства, созданным с целью подготовки предложений относительно решения вопросов социальной защиты граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

Предложения и рекомендации совета могут быть реализованы путем принятия Кабмином соответствующих решений.

Организационное и материально-техническое обеспечение совета осуществляет Минсоцполитики.

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ТЭК

Кабмин одобрил концепцию перехода на биржевую форму продажи угля

Кабинет министров Украины одобрил Концепцию перехода на биржевую форму продажи угля.

Концепция одобрена распоряжением Кабмина №1070-р от 26 октября, текст которого обнародован на правительственном портале.

В документе отмечается, что существующая модель рынка реализации угля через единого государственного оператора госпредприятие «Уголь Украины» сыгравшая позитивную роль на переходном этапе, в настоящее время приводит к снижению инвестиционной привлекательности угольной отрасли в связи с непрозрачностью ценообразования и регулирования сбыта.

Между тем, переход к биржевой модели торговли в первую очередь энергетическим углем будет способствовать созданию прозрачного рынка угольной продукции в Украине и внедрению рыночного механизма ценообразования на основе реального баланса спроса и предложения.

Согласно концепции, государство в лице профильного министерства планирует осуществлять контроль над биржевыми торгами. В частности, Министерство энергетики и угольной промышленности будет устанавливать допустимые коридоры колебания котировок энергетического угля по марочной принадлежности, формировать квалификационные требования к участникам торгов, а также контролировать соблюдение участниками и биржей установленных правил.

Положения концепции планируется реализовать в 2011-2012 гг.

В связи с этим, Кабмин поручил Минэнергоугля совместно с другими заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок подать на утверждение правительства план мероприятий по реализации положений концепции перехода на биржевые торги углем.

Напомним, согласно Программе экономических реформ на 2010-2014 гг., разработанной Комитетом по экономическим реформам при Президенте Украины, до конца 2012 года планируется ликвидировать ГП «Уголь Украины».

Справка УНИАН. «Уголь Украины» является оператором оптового рынка угольной продукции, производимой на государственных шахтах. В 2010 году предприятие поставило потребителям 16,4 млн. тонн угольной продукции (из них 15,9 млн. тонн - энергетический уголь), или 65% от общего объема поставок государственными шахтами.

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Украина и Польша 3 ноября обсудят возможность достройки нефтепровода «Одесса-Броды»

Украина и Польша в рамках очередного заседания межправительственной комиссии 3 ноября обсудят вопрос развития европейско-азиатского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК), в частности, вопрос финансирования строительства участка магистрального нефтепровода «Одесса-Броды» от Брод до Адамовой заставы и Плоцка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель правления ПАО «Укртранснафта» Александр ЛАЗОРКО.

По его словам, в ходе переговоров украинская сторона планирует «понять позицию польской стороны по этому участку».

Кроме того, как сообщил глава «Укртранснафты», в ходе переговоров с польской стороной планируется также обсудить вопрос транзита азербайджанской нефти через Украину и Беларусь в Польшу до окончания строительства участка до Плоцка.

А.ЛАЗОРКО отметил, что в случае позитивной реакции польской стороны на данный проект азербайджанская государственная компания SOCAR как поставщик заключит соответствующие договора с хозсубъектами Украины и Беларуси на транзит нефти.

Глава компании также добавил, "Укртранснафта" в 2011 году прокачает 29-30 млн. тонн нефти.

Справка УНИАН. Идея проекта строительства евроазиатского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК) Одесса – Броды – Плоцк – Гданьск возникла в середине 90-х годов. Она предусматривала строительство нового транспортного коридора нефти, который позволил бы поставлять каспийскую нефть в страны Западной и Центральной Европы.

Нефтепровод «Одесса–Броды» длиной 674 км и мощностью 9 млн. тонн в год, который соединил морской нефтяной терминал (МНТ) «Южный» (Одесская обл.) и систему магистральных нефтепроводов «Дружба» в районе г. Броды (Львовская обл.), был введен в эксплуатацию в 2001 году. С самого начала он строился для прокачки легкой каспийской нефти в Европе, однако до 2004 года простаивал, а затем использовался в реверсивном режиме (в направлении терминала «Южный»).

23 мая 2003 года в Брюсселе правительства Украины, Польши и Еврокомиссия подписали совместную декларацию о поддержке проекта ЕАНТК. Еврокомиссия также выделила 2 млн. евро на проведение ТЭО строительства трубопровода Броды – Плоцк, который позволил бы протянуть уже построенную украинскую трубу из Одессы до польского Гданьска.

Стоимость реализации ЕАНТК на базе нефтепровода «Одесса–Броды», согласно утвержденному ТЭО, составляет от 2 до 8 млрд. долл. в зависимости от объемов транспортировки нефти.

13 апреля т.г. премьер-министр Польши Дональд ТУСК заявил, что Польша подтверждает заинтересованность в достройке нефтепровода "Одесса–Броды" до Гданьска.

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Строительство

ВР планирует повысить ответственность в сфере градостроительной деятельности

Верховная Рада приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» о повышении ответственности и усовершенствование государственной регуляции в сфере градостроительной деятельности.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта проголосовали 238 народных депутатов из 373 зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроект предусматривает, что нарушение требований законодательства, строительных норм, государственных стандартов и правил и утвержденных проектных решений во время строительства, реконструкции, реставрации, капитального ремонта объектов или сооружений влечет за собой наложение штрафа на граждан - заказчиков объектов строительства и должностных лиц в размере 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Действия, совершенные человеком, который в течение года подвергался административному взысканию за такие же нарушения, влекут за собой наложение штрафа на граждан - заказчиков объектов строительства и должностных лиц в размере 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Выполнение подготовительных работ без отправления сообщения о начале выполнения указанных работ в случаях, когда отправление такого сообщения является обязательным, а также предоставление недостоверных данных в сообщении о начале выполнения подготовительных работ влечет за собой наложение штрафа на граждан - заказчиков объектов строительства и должностных лиц в размере 400 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Выполнение подготовительных работ без регистрации декларации о начале выполнения указанных работ, если такие работы не выполнялись на основании зарегистрированной декларации о начале выполнения строительных работ или разрешения на выполнение строительных работ, а также предоставление недостоверных данных в декларации о начале выполнения подготовительных работ влечет за собой наложение штрафа на граждан - заказчиков объектов строительства и должностных лиц в размере 1 тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Выполнение строительных работ без сообщения о начале выполнения указанных работ, а также предоставление недостоверных данных в таком сообщении влечет за собой наложение штрафа на граждан - заказчиков объектов строительства и должностных лиц в размере 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Самовольное строительство объектов общей площадью до 300 кв. м, инженерных сооружений высотой или протяженностью до 30 м, а также самовольное изменение архитектурного вида домов или сооружений (кроме внешнего утепления) во время эксплуатации влечет за собой наложение штрафа на граждан - заказчиков объектов строительства и должностных лиц в размере 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

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Утвержден временный порядок определения оценочной стоимости недвижимости

Кабинет министров своим постановлением №1103 от 26 октября т.г. утвердил Временный порядок определения оценочной стоимости недвижимости и объектов незавершенного строительства, которые продаются (обмениваются).

Об этом говорится в тексте постановления, размещенном на правительственном портале.

Согласно документу, порядок определяет механизм определения оценочной стоимости недвижимости и объектов незавершенного строительства, которая используется для определения дохода от продажи (обмена) объекта недвижимости и другого дохода плательщика налога в виде полученной им денежной компенсации от отчуждения объекта недвижимости, кроме случаев его унаследования и дарения.

Действие порядка распространяется на земельные улучшения (объекты малоэтажного жилого строительства, в том числе дачного и усадебного типа, а также их части, объекта многоэтажного жилого строительства, а также их части, объекты нежилого фонда, а также их части, объекты незавершенного строительства), земельные участки.

Оценочную стоимость определяют: для земельных улучшений — субъекты хозяйствования, соответствующие требованиям, установленным законом «Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональную оценочную деятельность в Украине», для земельных участков — юридическими лицами — субъекты хозяйствования и физические лица — субъекты предпринимательской деятельности, которые получили соответствующие лицензии, а также Госземагентство.

Кабмин поручил Фонду государственного имущества утвердить в двухмесячный срок форму представления субъектами оценочной деятельности, уполномоченными проводить оценку земельных улучшений, информации о таких улучшениях, а также для объекта незавершенного строительства - информацию о степени строительной готовности.

Кроме того, в шестимесячный срок ФГИ должен внести на рассмотрение Кабмина проект Закона Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и Закон Украины" Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности в Украине" по определению органа, который будет проводить оценку недвижимости и объектов незавершенного строительства, доход от продажи (обмена) которых облагается налогом согласно Налоговому кодексу Украины.

Также ФГИ и Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства должны разработать и утвердить Порядок определения стоимости восстановления или замещения земельных улучшений - домов, зданий и сооружений многоэтажного жилищного строительства.

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Транспорт/Связь

Кабмин продлил программу реформирования ж/д транспорта до 2019 года

Кабинет министров Украины своим постановлением №1106 от 26 октября т.г. продлил срок действия Государственной целевой программы реформирования железнодорожного транспорта до 2019 года (включительно).

Об этом говорится в постановлении, размещенном на правительственном портале.

Согласно документу, на первом этапе (2010-2012 гг.) предусматривается усовершенствование нормативно-правовой базы, создание государственного акционерного общества железнодорожного транспорта, внедрение механизма распределения финансовых потоков по видам хозяйственной деятельности.

На втором этапе (2013-2015 гг.) планируется формирование вертикально интегрированной производственно-технологической системы ж/д транспорта, структурированной по видам деятельности, с внедрением автоматизированной системы учета и управления; усовершенствование тарифной политики, обеспечение свободного ценообразования в конкурентных секторах рынка транспортных услуг; создание головного и регионального центров управления перевозками; внедрение механизма финансовой поддержки пассажирских перевозок; создание организационно-правовых условий для функционирования частных операторов пассажирских перевозок; создание в сфере пригородных и региональных пассажирских перевозок хозяйственных обществ, корпоративные права на которые будут принадлежать органам исполнительной власти; оптимизация организационной структуры ж/д транспорта.

На третьем этапе (2016-2019 гг.) предусматривается ликвидация перекрестного субсидирования пассажирских перевозок за счет грузовых путем внедрения механизма финансовой поддержки пассажирских перевозок; создание хозяйственного общества в сфере пассажирских перевозок в далеком и местном сообщениях, корпоративные права на которое будут принадлежать обществу; увеличение количества частных компаний, владеющих парком пассажирских вагонов; создание местных железных дорог, владеющих объектами инфраструктуры и движимым составом, на базе подразделений промышленного ж/д транспорта, малодейственных и узкоколейных участков; развитие сети логистических комплексов, складских и распределительных терминалов.

Ориентировочный объем средств для выполнения первого и второго этапов программы составляет 9 млрд. 329,95 млн. грн.(из госбюджета — 4 млрд. 094,9 млн. грн., из местных бюджетов — 3 млрд. 953,6 млн. грн., других источников — 1 млрд. 281,45 млн. грн.). Объем средств, необходимый для реализации третьего этапа программы, будет определен во время утверждения соответствующих задач и мероприятий.

Напомним, 16 декабря 2009 г. правительство одобрило проект постановления об утверждении Госпрограммы реформирования железнодорожного транспорта на 2010-2015 годы. В соответствии с проектом, Государственная программа реформирования железнодорожного транспорта до 2015 г. будет осуществляться в три этапа.

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В Украине с начала года отремонтировано и построено 1510 автодорог

В Украине с начала года (по состоянию на 26 октября т.г.) отремонтировано и построено 1510 автодорог общего пользования, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры.

В частности, в текущем году открыта транспортная развязка на 128 км автодороги Киев - Чоп вблизи Житомира. На маршруте Москва - Харьков - Симферополь введены в эксплуатацию 28 км автодороги Харьков - Щербаковка, в Сумской области - 88,1 км автомобильной дороги М-02 Копти - Глухов - Бачевск, на Волыни - 27 км автомобильной дороги М-07 Киев - Ковель - Ягодин, на Черниговщине и Киевщине - дорога Чернигов - Пакуль - Славутич протяженностью 73 км.

Кроме того, в текущем году открыто движение на новом обходе пгт Бабанка Черкасской области международной автодороги Стрый - Тернополь - Кировоград - Знаменка, соединяющей Восток и Запад Украины, а также на автодорогах Ульяновка - Николаев, Севастополь - Балаклава, Одесса – Мелитополь - Новоазовск (на Таганрог) и др.

В пресс-службе отметили, что сегодня продолжаются работы на автодорогах Киев-Житомир и Киев-Харьков-Довжанский (от Полтавы до Лубен), строится подъезд к г. Ирпень, завершается строительство обхода города Днепропетровск.

Кроме того, к концу 2011 года планируется завершить ремонтные работы на подъездах к международным пунктам пропуска Львов – Рава-Русская, Львов - Шегини и открыть движение на дороге Львов - Краковец протяженностью 54,4 км.

В министерстве напомнили, что Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ поставлена задача открыть в 2012 году движение не менее чем на 2000 км отечественных дорог.

Справка УНИАН. В Украине в 2010 году было отремонтировано и открыто движение на автодорогах общественного пользования протяженностью 973 км, в 2009 году - на 92 км дорог.

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Фондовый рынок

Верховная Рада отказалась разрешить приватизацию ряда предприятий

Верховная Рада Украины отказалась включить в перечень предприятий, которые подлежат приватизации, ряд предприятий.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта «О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам приватизации" проголосовали лишь 212 народных депутатов из 392 зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предлагалось снять ограничение на приватизацию предприятий Национального космического агентства Украины, предприятий авиационной промышленности, предприятий по производству основной железнодорожной техники, предприятий, которые вошли в уставный капитал ГАК "Хлеб Украины" и не обеспечивают хранения зерна государственного резерва, некоторых объектов портовой инфраструктуры, имущественных комплексов по производству вина и ликероводочных изделий, предприятий солевой промышленности, объектов государственной системы сертификации и т.п.

Кроме того, законопроектом предлагалось исключить из перечня 675 объектов, которые были реорганизованы, ликвидированы или утратили признаки общегосударственного значения.

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Завтра в Украине немного похолодает

В среду, 2 ноября, в Украине немного похолодает.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, завтра в Украине переменная облачность. В Крыму, Приазовье и восточных областях местами пройдет небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северный, в западных областях юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью - 1-6° тепла, в Карпатах, Закарпатье и в степной части Крыма местами – 3-0° мороза; днем - 6-11° тепла, в Закарпатье и Прикарпатье 10-15°.

В Киевской области переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью - 1-6° тепла, днем - 6-11°.

В Киеве переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью - 4-6° тепла, днем - 7-9°.

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