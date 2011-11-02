ДАЙДЖЕСТ СМИ за 2 ноября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Где в Украине самые низкие цены на овощи» пишет: самые низкие цены на овощи и картофель отмечаются в Волынской области. Это обусловлено резким ростом производства данной продукции в регионе, близостью области к Польше, где цены еще ниже, и большой удаленностью от основных рынков сбыта…

http://delo.ua/business/gde-v-ukraine-samye-nizkie-ceny-na-ovoschi-167125/

* * *

Также «Дело» в публикации «Упрощенцы» бегут с рынков, повально сдавая свидетельства» пишет: на украинских рынках массово появляются объявления типа «Сдам в аренду, продам». Владельцы даже самых удачных для торговли мест стремятся выйти из бизнеса. По данным Госкомстата, за год количество занятых в малом бизнесе сократилось на 1,6 млн. человек…

http://delo.ua/businessman/uproschency-begut-s-rynkov-povalno-sdavaja-svidetelstva-167089/

* * *

«Дело» в публикации «Как «чернобыльцы» сорвали попытку Партии регионов отменить льготы миллионов украинцев» пишет: во вторник оппозиционные депутаты вместе с «чернобыльцами» сорвали очередную попытку Партии регионов по-тихому отменить социальные льготы миллионов украинцев…

http://delo.ua/ukraine/itogi-dnja-kak-chernobylcy-sorvali-popytku-partii-regionov-otm-167127/

* * *

Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Доллары поменяли на рубли», в котором пишет: Россия добилась возможности активно продвигать рублевые расчеты с Украиной, а "Нафтогаз" — зарабатывать на валютных операциях и оплачивать газ российской валютой. Банкиры говорят, что для реализации этой схемы "Нафтогазу" придется покупать рубли на российском межбанке. При этом такое нововведение приведет к появлению рубля и в резервах НБУ…

http://www.kommersant.ua/doc/1808414

* * *

Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Безработные не станут бездомными», в котором пишет: в парламентском большинстве предлагают запретить банкам выселять неплатежеспособных безработных заемщиков из ипотечного жилья. При этом им на срок до одного года будет предоставляться отсрочка по уплате кредита. Одновременно коллекторам запретят взыскивать долги с населения. Эти инициативы предложены в законопроектах депутата от Партии регионов, зарегистрированных вчера в парламенте. Участники рынка прогнозируют, что принятие этих норм усложнит работу банкиров с заемщиками, которые должны им 150 млрд грн.

http://www.kommersant.ua/doc/1808377

* * *

Издание «Экономические известия» в публикации «ВТО затягивает авиапром» пишет: приоритеты правительства в вопросе обеспечения рынка авиаперевозок современной техникой, похоже, на стороне перевозчиков, а не авиапрома. Об этом говорит решение Кабмина о присоединении Украины к Соглашению о торговле гражданской авиатехникой…

http://state.eizvestia.com/full/vto-zatyagivaet-aviaprom

* * *

Также «Экономические известия» публикуют материал «Украинцы заплатят судам», в котором пишут: на этой неделе вступает в силу закон о судебном сборе, что для украинских граждан означает существенное удорожание правосудия. И все было бы не так уж плохо, если бы новация гарантированно повлекла за собой не менее существенные улучшения в работе отечественных судов. Проблема только в том, что закон о судебном сборе разрабатывали и внедряли те же люди, которые взяли под абсолютный контроль все ключевые рычаги влияния в судах…

http://markets.eizvestia.com/full/ukraincy-zaplatyat-sudam

* * *

Газета «Сегодня» в публикации «Самый хороший бензин должен сильно подешеветь» пишет: Антимонопольный комитет решил, что цены на топливо завышены…

http://www.segodnya.ua/news/14305422.html

* * *

Также «Сегодня» в публикации «В киевских больницах увеличились поборы с приезжих» пишет: если в прошлом году с иногородних брали за постановку на обслуживание 200 гривен или ничего, то сейчас до 300 гривен и... договор об аренде квартиры…

http://www.segodnya.ua/news/14305438.html

* * *

Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «НБУ включил «полиграф». Конфиденциальность обеспечена?» пишет: Нацбанк продолжает испытывать терпение украинцев своей политикой недопущения валютного ажиотажа на рынке. Сначала он «одокументил» обменные операции, а теперь взялся за подноготную клиентов...

http://economics.unian.net/rus/detail/108219

* * *

Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Абрамович рассказал о ключевой сделке в своей карьере» пишет: во вторник Роман Абрамович продолжил давать свидетельские показания по иску Бориса Березовского, который надеется отсудить свыше $5,5 млрд потерь от невыгодных сделок по продаже долей в «Сибнефти» и тогдашнем «Русале», якобы навязанных ему ответчиком с ведома Владимира Путина…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1409812/abramovich_rasskazal_o_klyuchevoj_sdelke_v_svoej_karere

* * *

Также «Ведомости» в публикации «Топливо в московских аэропортах подорожает на 20%» пишут: дефицит керосина в московских аэропортах вовсе не исчез. Поэтому сегодня топливо в «Шереметьево» подорожает на 22%, а в «Домодедово» и «Внуково» с воскресенья — на 20 и 7,5%, соответственно. Авиаторы приготовились повышать цены на билеты…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1409825/kerosina_vsem_ne_hvatit

* * *

Издание «Известия» в публикации «Россия решила построить авианосец» пишет: окончательное решение за президентом, но в ВМФ уже определились с тем, каким должен быть главный корабль. Строить его будут сразу на нескольких верфях, а соберут на «Севмаше»…

http://izvestia.ru/news/505655

(УНИАН)