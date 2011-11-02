Главное на 2 ноября (день)

Финансы

Украина создаст группу высокого уровня. Второй виток кризиса практически на «пороге»

В Украине будет создана группа высокого уровня, которая будет отслеживать ситуацию на финансовых мировых рынках.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сообщил сегодня на расширенном заседании Кабинета министров и Комитета экономических реформ.

Он подчеркнул, что создание такой группы необходимо, поскольку, по прогнозу экспертов, второй виток экономического кризиса в мире практически уже на «пороге».

В.ЯНУКОВИЧ сообщил, что договоренность о создании такой группы была достигнута на уровне высшего руководства страны.

«Мы договорились, что мы создаем группу высокого уровня специалистов, экспертов, которая в режиме он-лайн будет отслеживать ситуацию на мировых финансовых рынках и в целом все, что происходит сейчас в мире», - сказал Президент.

При этом он подчеркнул, что Украина все последние полтора года внимательно следила за развитием финансово-экономической ситуации в мире.

«Только мы, как говорится, никакой паники не поднимали, и сейчас не хотим поднимать. Никого мы не пугали и не будем пугать. Мы понимаем, что весь мир находится в таком напряженном состоянии», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

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Янукович: исполнительная власть оказалась недостаточно готовой для проведения реформ

Президент Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что исполнительная власть в Украине оказалась недостаточно готовой для проведения реформ в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на расширенном заседании Кабинета министров.

«Анализ состояния выполнения плана реформ показывает, что на сегодняшний день полностью выполнено только около половины мер, по которым наступили сроки. Не все из отмеченных мной приоритетов национального плана реализованы», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он подчеркнул, что с момента реализации Программы экономических реформ из 79 необходимых законопроектов в Верховную Раду внесено лишь 39.

«Это, уважаемые коллеги, не выдерживает никакой критики», - сказал В.ЯНУКОВЧ.

«Главная причина невыполнения заявленных приоритетов в том, что исполнительная власть оказалась недостаточно готовой к проведению реформ. Это такой общий вывод. Поэтому нужно разобраться в причинах такого состояния и немедленно предпринять неотложные меры для его исправления. И сегодня мы должны выйти из этого зала уже с конкретными решениями», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он подчеркнул, что реформы требуют компетенции и дисциплины от чиновников, а также принятия своевременных решений.

«Это касается как правительства, так и представителей местных госадминистраций», - сказал Президент Украины.

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Переход на рубли - первый шаг попадания Украины под протекторат РФ, заявляет Яценюк

Оппозиция требует, чтобы в парламенте выступили премьер-министр Украины, министр финансов и председатель НБУ с отчетом о переговорах с Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на заседании парламента народный депутат Украины Арсений ЯЦЕНЮК (фракция НУ-НС).

Он сказал: «Требуем, чтобы председатель НБУ вместе с министром финансов и премьер-министром Украины отчитался в парламенте, кто им давал право менять украинскую гривню на российский рубль». И добавил: «Мы требуем, чтобы Украина немедленно вступила в рабочую группу по вопросам вступления России в ВТО и выставила свои четкие требования относительно защиты национальных интересов: газовый контракт, неограниченный доступ украинских товаров на российский рынок, снятие всех торговых ограничений».

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что на днях премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ «сделал заявление, что он гордится принципиальной позицией российской стороны в переговорах с Украиной». «А мне стыдно за то, что в Украине есть такой премьер-министр, который гордится за чужую страну, который не борется за Украину, который не борется за ее национальные интересы, и который ничего не делает для того, чтобы Украина стала сильной страной», - добавил А.ЯЦЕНЮК.

При этом он отметил, что после такого заявления Н.АЗАРОВ должен был «не отходя, как говорят, от кассы, сразу написать заявление об отставке, и собраться вместе со всем правительством в отставку, так как они ничего не способны сделать».

А.ЯЦЕНЮК напомнил, что вчера председатель НБУ заявил о том, что Украина переходит на расчеты за российский газ в российских рублях. «Это является первым шагом к переходу Украины под полный протекторат Российской Федерации», - отметил он.

По его словам, «переход на расчеты в российских рублях означает только одно – уже не нужно вступать в таможенный союз, это фактически валютный союз, и Российский национальный банк будет контролировать все расчеты Украины, в том числе и за газ».

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что «Украина отказалась вступить в переговорную группу между Украиной и РФ по вопросам вступления РФ в ВТО, а отказ принимать участие в работе этой группы означает отказ от экономических требований Украины к России, а именно – мы не можем продавать наши товары в России, не можем получить новый контракт с РФ, мы не можем добиться снятия целого ряда ввозных пошлин на украинские товары».

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ЕС переходит на новую формулу помощи Украине - "больше за большее, меньше за меньшее"

Евросоюз с 2012 года прекратит финансирования проектов украинской власти, которые так и не были воплощены в жизнь, а будет направлять средства непосредственно на реформирование конкретных отраслей.

Об этом сообщил в интервью Deutsche Welle пресс-атташе представительства Еврсоюза в Украине Давид СТУЛИК.

"В следующем году форма помощи изменится. Теперь мы будем работать по принципу "Больше за большее, меньше за меньшее", - рассказал Д.СТУЛИК.

По его словам, ЕС хочет, чтобы Украина сама была заинтересована в реформах.

Как отметил Д.СТУЛИК, ежегодно Евросоюз будет выделять Украине до 180 млн. евро. Деньги будут поступать непосредственно в бюджет на реформирование конкретных отраслей. Впрочем, получить их Украина сможет только после того, как докажет серьезность своих намерений воплощать эти реформы в жизнь. "У нас есть проекты, которые были реализованы: эксперты разработали определенные рекомендации, помогли написать соответствующие законопроекты, но ничто так и не воплощено в жизнь", - отметил Д.СТУЛИК.

Среди ряда так и невоплощенных проектов представитель Евросоюза называет Избирательный кодекс Украины, антикоррупционное законодательство, закон о государственных закупках. "К выводам наших экспертов Украина как бы и прислушивается, как бы и вносятся изменения в законы, но они же не выполняются", - констатировал Д.СТУЛИК.

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Янукович возобновит работу комитета по вопросам предпринимательской деятельности

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что подготовлен указ о возобновлении работы комитета по вопросам предпринимательской деятельности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил на расширенном заседании правительства в среду.

По его словам, на сегодняшний день проект подготовлен, и он его подпишет после экспертизы Министерства юстиции.

В.ЯНУКОВИЧ выступил с критикой правительства относительно работы в сфере дерегулирования. В частности, Президент считает недостаточно эффективной работу правительства по упрощению условий деятельности бизнеса.

«Дерегулирование, задекларированное правительством, предприниматели слабо чувствуют. Не работают «единые окна». Остается значительным давление контролирующих органов на предприятия», - констатировал глава государства.

«В связи с этим спрашиваю: какие объективные трудности в сфере предпринимательства помешали правительству устранить многочисленные дублирования документов, которые подаются для получения разрешений; обеспечить изменение подходов к осуществлению государственного надзора с прямого контроля до профилактики и предотвращения нарушений законодательства?» - отметил Президент.

«Если единственная причина – это Комитет по предпринимательству, который ликвидировали, я вчера сказал Николаю Яновичу (АЗАРОВУ): возобновляем работу комитета. И давайте посмотрим, что из этого выйдет», - добавил В.ЯНУКОВИЧ.

Глава государства, кроме того, поставил перед правительственными чиновниками вопрос относительно до сих пор не разработанных законопроектов об установлении ответственности должностных лиц контролирующих органов за несоблюдение ими процедур контроля и за убытки, нанесенные субъекту ведения хозяйства.

«Надлежащее решение этих вопросов могло бы существенно улучшить бизнес- и инвестиционный климат в стране», - отметил Президент.

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ТЭК

Бойко: цена газа может начать рассчитываться в рублях уже с ноября

Министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО не исключает, что цена газа может начать рассчитываться в рублях уже с ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам на расширенном заседании Кабинета министров и Комитета экономических реформ в среду.

«Да, мы этим занимаемся уже сейчас», - сказал Ю.БОЙКО, отвечая на вопрос, может ли Украина начать рассчитываться за импортируемый российский газ в российских рублях начиная с ноября текущего года.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2008 года российский газовый концерн "Газпром" заявил о планах с 2009 года в расчетах с некоторыми своими контрагентами перейти на рубли.

В Украине вопрос о возможности взаимных расчетов с Россией в рублях при торгово-экономическом сотрудничестве рассматривается с 2010 года.

26 октября Национальный банк Украины договорился о возможности осуществления расчетов за потребленный Украиной газ в рублях.

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Президент ветировал закон о распространении «зеленых» тарифов на электроэнергию из биогаза

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ ветировал закон о распространении действия так называемых «зеленых» тарифов на электроэнергию, производимую из биогаза (законопроект № 8028).

Об этом сообщается на официальном сайте Верховной Рады.

Обосновывая свое решение, ссылаясь на данные Института возобновляемой энергетики (ИВЭ) НАН Украины, Президент отмечает, что себестоимость производства электроэнергии из биогаза сегодня равна себестоимости производства с использованием традиционных энергоносителей. При этом, по расчетам ИВЭ, стоимость производства электроэнергии из биогаза после 2017 года будет дороже электроэнергии из ископаемых видов топлива.

Президент также отмечает, что норма закона, предусматривающая возможность одновременного использования альтернативных источников энергии и традиционных видов топлива, может привести к злоупотреблениям со стороны производителей электроэнергии, из-за отсутствия в настоящее время методического обеспечения для осуществления контроля над комбинированной выработкой электроэнергии.

Кроме того, Президент указывает, что существующая на сегодняшний день резервная емкость Объединенной энергосистемы Украины для подключения генерирующих мощностей составляет 10 ГВт, тогда как от субъектов хозяйствования разных форм собственности на сегодняшний день поступили заявки на подключение к ОЭС мощностей объемом более 17 ГВт. В связи с этим Президент отмечает, что принятие закона, которое приведет к увеличению заявок на подключение генмощностей, будет иметь негативное влияние на уровень безопасности энергосистемы страны.

Как сообщал УНИАН, 6 октября. Верховная Рада Украины приняла в целом Закон "О внесении изменений в статью 171 Закона Украины "Об электроэнергетике" относительно совершенствования системы тарифообразования на электроэнергию, произведенную из биогаза.

Законом устанавливалось, что величина "зеленого" тарифа для субъектов ведения хозяйства, которые производят электрическую энергию из биомассы (неископаемого биологически возобновляемого вещества органического происхождения, при биологическом разложении) в виде продуктов, остатков и отходов сельского хозяйства (растениеводства и животноводства), пищевой промышленности, лесного хозяйства и технологически связанных с ними отраслей промышленности, которые могут быть использованы в качестве топлива, с целью превращения энергии, которая содержится в них, устанавливается на уровне розничного тарифа для потребителей второго класса напряжения на январь 2009 года, умноженного на коэффициент "зеленого" тарифа для электроэнергии, произведенной из биомассы.

Действующий закон дополнен положениями, согласно которым, в частности, в случае производства электроэнергии субъектами ведения хозяйства на объектах электроэнергетики, которые используют альтернативные источники энергии с частичным использованием традиционных источников энергии, "зеленый" тариф устанавливается на объем электроэнергии, произведенный с использованием только альтернативных источников энергии. При этом доля использования альтернативных источников должна составлять не менее 50% всех задействованных на объекте источников энергии.

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Уровень энергии из альтернативных источников в Украине в 2011 г. увеличится в 2,5 раза - Бойко

Уровень энергии из альтернативных источников в Украине в 2011 году увеличится в 2,5 раза, в 2012 планируется его увеличение в 4 раза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО на расширенном заседании Кабинета министров и Комитета экономических реформ.

«В 2,3 раза у нас увеличен уровень альтернативной энергетики в этом году по сравнению с прошлым. А в следующем году мы ожидаем увеличения роста альтернативной энергетики в 4 раза», - сказал Ю.БОЙКО.

Он отметил, что в 2012 году уровень альтернативной энергетики составит приблизительно около 3,4% в общем балансе.

Как сообщал УНИАН, согласно правительственному законопроекту "Госпрограмма экономического и социального развития Украины на 2012 год", в 2012 году производство электроэнергии на ветровых и солнечных электростанциях в Украине вырастет в 8 раз, или на 0,7 млрд. кВт/ч по сравнению с ожидаемой фактической выработкой в 2011 году (0,1 млрд. кВт/ч) – до 0,8 млрд. кВт/ч.

При этом доля электроэнергии, вырабатываемой на этих генерирующих мощностях, в общем энергобалансе страны возрастет до 0,4% с 0,05% ожидаемых в текущем году.

Справка УНИАН. Производство электроэнергии из возобновляемых источников в Украине в І полугодии составило 0,3 млрд. кВт/ч

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«Черноморнефтегаз» и Rigas Kugu Buvetava подписали договор на поставку плавучей буровой

Сегодня в Киеве ГАО «Черноморнефтегаз» (г. Симферополь, АР Крым) и компания Rigas Kugu Buvetava (ОАО «Рижская суфоверфь», Рига, Латвия) подписали договор на поставку самоподъемной плавучей буровой установки (СПБУ).

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, документы подписали председатель правления ОАО «Рижская судоверфь» Василий МЕЛЬНИК и председатель правления ГАО «Черноморнефтегаз» Валерий ЯСЮК в присутствии министра экономики Латвии Даниэля ПАВЛЮТСА и председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгения БАКУЛИНА.

Как отметил В.ЯСЮК, приобретаемая установка является установкой пятого поколения и будет способна бурить на глубине моря 120 м скважины глубиной до 9000 м.

В свою очередь, Е.БАКУЛИН отметил, что с помощью этой установки и буровой платформы «Петр Годованец» компания уже в 2013 году сможет проводить поисково-разведочное бурение на двух перспективных участках залегания углеводородов в Черном море: площади Субботина и структуре Рифтовая-Осетровая.

«Высокие темпы бурения, которые обеспечивают новые установки, позволят нам быстро исследовать черноморский шельф и, в соответствии с задачами, поставленными Президентом Украины, увеличить добычу в 1,8-2 раза до 2015 года», - сказал он.

Е.БАКУЛИН также добавил, что весь процесс проведения закупки проходил публично и при участии СМИ.

Председатель правления «Рижская судоверфь» В.МЕЛЬНИК подчеркнул, что контракт с украинской компанией является чрезвычайно важным для его страны и заверил, что «Рижская судоверфь» приложит максимум усилий для его качественного исполнения согласно предусмотренных сроков.

Как сообщал УНИАН, 17 октября тендерный комитет ГАО «Черноморнефтегаз» признал компанию Rigas Kugu Buvetava (ОАО «Рижская суфоверфь», Рига, Латвия) победителем открытого тендера на закупку еще одной СПБУ. «Рижская судоверфь» предложила «Черноморнефтегазу» поставку плавучей буровой установки по самой низкой цене из всех претендентов - 399,8 млн. долл.

Планируется, что первая буровая установка «Петр Годованец» будет введена в эксплуатацию на шельфе Черного моря уже в начале 2012 года, вторая - в конце 2012 года. График работы новой СПБУ «Петр Годованец» уже расписан на несколько лет вперед. Основным местом ее работы станет нефтяное Субботинское месторождение, освоить которое в короткий срок с помощью действующих СПБУ по техническим причинам невозможно.

Все шесть морских месторождений, которые ГАО «Черноморнефтегаз» разрабатывает в Черном и Азовском морях, были открыты и освоены с помощью СПБУ «Таврида» и «Сиваш». Эти установки способны работать на глубине моря до 70 м и бурить скважины до 5000 м. СПБУ «Петр Годованец» позволит «Черноморнефтегазу» выйти на глубины до 120 м с бурением скважин до 9000 м.

На новых глубинах, на которых «Черноморнефтегаз» сможет вести работы, в настоящий момент обнаружено 11 перспективных структур. Прогнозные ресурсы пяти из них составляют около 70 млрд. куб. м газа, а ресурсы других шести – свыше 70 млн. тонн нефти. Кроме того, появится возможность доразведать действующие месторождения, например морское газоконденсатное месторождение «Штормовое».

Справка УНИАН. Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» - единственное предприятие в Украине, которое самостоятельно проводит разведку, освоение и разработку месторождений нефти и газа в украинском секторе Черного и Азовского морей, подготовку углеводородного сырья, его транспортировку и хранение.

«Черноморнефтегаз» осуществляет бесперебойное снабжение газом потребителей Крыма. Является одним из крупнейших бюджетообразующих предприятий Крыма и Украины.

100% акций «Черноморнефтегаза» находятся в управлении НАК «Нафтогаз Украины».

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Соцполитика

Возле Кабмина проходит акция протеста чернобыльцев. «Беркут» окружает участников

Сотрудники спецподразделения «Беркут» окружают участников акции протеста возле Кабмина.

Как передает корреспондент УНИАН, несколько десятков работников «Беркута» подошли к митингующим и выстроились по периметру.

В данное время возле Кабмина находятся уже около 500 митингующих. К ним пришел народный депутат Украины Олег ЛЯШКО, который предложил протестующим создать рабочую группу для переговоров с правительством.

В данное время сотрудники Кабинета министров сопровождают около 10 участников митинга, которые выбраны для проведения переговоров с правительством.

Акция протеста проходит без столкновений.

Как сообщал УНИАН, возле здания Кабинета министров собрались чернобыльцы, которые протестуют против законопроекта против отмены им льгот.

Вчера, 1 ноября, чернобыльцы протестовали возле Верховной Рады. Участники акции дважды пытались пробиться к входу в Верховную Раду. От здания парламента участников протестов оттеснило спецподразделение "Беркут". При этом недавно возведенный забор был поврежден. Парламент окружили двойным кордоном милиции.

Вместе с тем на переговорах чернобыльцев с председателем ВР Владимиром ЛИТВИНЫМ вчера была достигнута договоренность, что в сессионный зал не будет внесен законопроект об отмене льгот, пока не будет договоренности между чернобыльцами и правительством.

Верховная Рада 9 сентября приняла в первом чтении правительственный проект Закона "О гарантиях государства об исполнении судебных решений" (№9127).

Этим законопроектом, по сути, отменяется ряд льгот для граждан, пострадавших от аварии на ЧАЭС. Также предусматривается отменить ряд льгот для граждан, проживающих на территориях радиоактивного загрязнения, медицинским и фармацевтическим работникам, участникам боевых действий и лицам, приравненным к ним.

Кроме того, законопроектом предусмотрено сокращение льгот для участников войны и ветеранов труда, а также лицам, имеющим особые трудовые заслуги перед Родиной.

20 сентября парламент должен был рассмотреть данный закон во втором чтении и в целом. В тот день около тысячи человек пикетировали Верховную Раду с требованием не принимать закон "О гарантиях государства об исполнении судебных решений".

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Льготы чернобыльцам не сократят, наоборот, повысят на 25%, уверяет Янукович

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что никто сокращать льготы чернобыльцам не собирается, наоборот, они будут повышены в следующем году на 25%

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на расширенном заседании Кабинета министров.

В.ЯНУКОВИЧ сделал замечание чиновникам и лично премьер-министру Николаю АЗАРОВУ, что они не говорят людям правду по поводу настоящей политики по социальной защите граждан.

«Мы должны говорить людям правду, что за последние годы были приняты многие популистские законы, которые не были подкреплены средствами», - сказал Президент, напомнив, что для обеспечения всех законов о льготах «нужны 5 бюджетов страны».

В то же время он призвал рассказывать людям, что льготы сокращаться не будут, а будут совершенствоваться для того, чтобы повысить защиту людей. «Это наша политика», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он посоветовал не ждать, пока люди будут приходить под стены парламента ломать заграждения, а говорить с ними об этом постоянно. В частности, он отметил, что если принято решение повысить чернобыльцам в следующем году уровень защиты на 25%, об этом нужно говорить. «Я вижу, что рост экономики есть, но социальная защита идет опережающими темпами», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

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Кабмин считает целесообразным лишать льгот тех, кто имеет дополнительные источники доходов

Правительство Украины считает целесообразным лишать льгот тех, кто имеет дополнительные источники доходов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО сегодня во время расширенного заседания правительства.

«Речь идет о том, что если человек имеет определенный объем дохода, он не будет иметь право на те или другие льготы, - сказал С.ТИГИПКО. – Условно, если ветеран войны имеет дополнительный доход, он владеет бизнесом, мы не будем доплачивать, больше оставим тем, кто на пенсии и не имеет таких денег».

При этом он отметил, что правительство сегодня не может подойти настолько жестко к ситуации, потому что «это будет колоссальная политическая дискуссия». По словам С.ТИГИПКО, сейчас разработан законопроект, в котором предусмотрено применение вышеуказанного принципа к профессиональным льготам.

Напомним, статья 22 Конституции Украины запрещает сужение прав граждан, в том числе социальных: «Конституционные права и свободы гарантируются и не могут быть отменены. При принятии новых законов или внесении изменений в действующие законы не допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод».

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Агро

Кабмин утвердил план действий по проведению земельной реформы

Кабинет министров своим распоряжением №1072 от 26 октября т.г. утвердил план действий по проведению земельной реформы и созданию прозрачного рынка земель сельскохозяйственного назначения.

Об этом говорится в тексте распоряжения, размещенного на правительственном портале.

Согласно документу, законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно упрощения процедуры установления границ населенных пунктов» должен быть разработан и подан на рассмотрение правительства в октябре-ноябре этого года, "Об утверждении Общегосударственной целевой программы развития земельных отношений в Украине на период до 2020 года" - в феврале 2012 года, "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отмены бесплатной приватизации земельных участков" - в августе 2012 года.

Кроме того, в декабре 2011 года должен быть разработан и подан на рассмотрение Кабмина проект постановления «Об утверждении Концепции Общегосударственной программы использования и охраны земель», а в ноябре 2011 года - «О внесении изменений в Методику нормативной денежной оценки земель сельскохозяйственного назначения и населенных пунктов».

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Завтра в Украине без осадков, лишь в Крыму пройдет небольшой дождь

3 ноября в Украине, по прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность, без осадков. Лишь в Крыму местами пройдет небольшой дождь.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ночью и утром в западных областях местами будет наблюдаться туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в Крыму северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, на побережье Крыма до 8°, днем 6-11° тепла; на Закарпатье и Прикарпатье ночью от 2 тепла до 3° мороза, днем 10-15° тепла, в горах 4-9° тепла.

В Киеве и области осадков не ожидается. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура по области ночью 0-5° тепла, днем 6-11°. По г. Киеву температура ночью 3-5° тепла, днем 8-10°.

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