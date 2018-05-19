Рекордный джек-пот стал по силам экс-чемпиону Украины по вольной борьбе

38-летний житель ЛьвоваОлег (фамилия по вполне понятным причинам не сообщается) 29 октября сорвал джек-пот лотереи «Мегалот» на сумму 13 млн. 810 тыс. гривен. Это - крупнейший джек-пот за всю историю существования «Мегалота» и самый большой в Украине на данный момент. Ставку счастливчик в 20 грн. сделал 28 октября в супермаркете Львова.

Победителя можно назвать профессионалом - Олег играет в лотерею порядка пяти лет. Началось все в Германии, где он одно время жил, вернувшись в Украину от «хобби» не отказался, стал играть в «Мегалот», покупая 2 раза в неделю по 3 билета. Счастливыми для Олега стали даты дней рождения его родственников, именно эти числа он вносил в лотерейный билет.

«Силищи» на лотерейном поприще Олегу не занимать. Он является экс-чемпионом Украины по вольной борьбе. А радость разделит с самыми близкими – женой и двумя детьми - 10-летней дочкой и 18-летним сыном. Работает Олег страховым агентом, получив выигрыш, увольняться не собирается.

Всех присутствующих на пресс-конференции, посвященной такому знаменательному событию, журналистов интересовало в основном, на что потратит новоиспеченный миллионер свой куш. По словам Олега, у него пожилые родители и много родственников, соответственно, сначала он намерен поделиться с ними.

«У меня пожилые родители, большая родня. Себе пока ничего (покупать не буду - ред.), пока близким, брату, сестре, маме», - пояснил он.

После пресс-конференции корреспонденту УНИАН он все же «рассекретил» свои планы. Олег хочет построить дом, купить жене шубу, которую она ему уже заказала, а также поехать отдохнуть. При этом он сожалеет, что выигранные деньги не помогут осуществить главную мечту - стать чемпионом мира по вольной борьбе.

По словам Олега, после выигрыша его друзья тут же побежали покупать лотерейные билеты, да и сам не намерен отказываться от этой невредной привычки.

Как отметил генеральный директор оператора государственных лотерей МСЛ Евгений Власенко, максимальный срок, на протяжении которого победителю выплачивается вся сумма выигрыша, составляет 12 месяцев. При этом он заверил, что в данном случае деньги перечислят раньше. Порядок и форма выплаты оговаривается непосредственно с победителем.

***«МСЛ» («Молодьспортлото») является правопреемником «Спортлото» и работает на лотерейном рынке уже 35 лет. «МСЛ» объединяет такие бренды, как «Лото-Забава», «Хто там», «Мегалот», «Спротпрогноз». Также есть большой выбор мгновенных лотерей. «Мегалот» является классической числовой лотереей по игровой формуле, близкой к многим западным лотереям, которая дает возможность накапливать большие джек-поты.

Как отметил Е.Власенко, лотерея достаточно популярна в Украине. Каждую неделю в нее играют более 1 млн. человек, из них 65% мужчины, 35% - женщины. 10% из общего числа участников лотереи можно назвать профессиональными игроками, они разрабатывают свои системы и (как принято у игроков) верят в особые приметы.

За свою историю существования «Мегалот» (с 2001 года) 12 человек сделал миллионерами. Предыдущий джек-пот был сорван в августе 2007 года, тогда счастливчику досталось 4,425 млн. грн.

Е.Власенко отметил, что МСЛ не отслеживает, как крупный выигрыш повлиял на жизнь победителей. Обычно ими являются представители среднего класса, тратится выигрыш, как правило, на строительство или покупку дома, машины, обучение детей. Некоторые открывают собственный бизнес.

В целом, 2011 год щедрый на крупные подарки. Так, 16 октября 53-летний инженер-строитель киевлянин Валерий выиграл в лотерею «Лото-Забава» 10 млн. грн., на которые планировал основать строительную компанию.

Алексей Савченко (УНИАН)