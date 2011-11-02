Украина начала входить во вторую волну кризиса

Украинская экономика уже начала входить во вторую волну мирового кризиса.

Такое мнение сегодня в ходе круглого стола на тему: «Чем грозит Украине вторая волна мирового кризиса?», организованного Институтом Горшенина, высказал экс-замминистра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ.

По его словам, о том, что вторая волна кризиса уже докатилась до Украины, свидетельствует снижение производства в такой ключевой отрасли экономики как горно-металлургический комплекс. «Кризис в Украине уже начался — он начался в финансовой системе еще в сентябре. Вслед за рядом европейских машиностроительных компаний, которые уже приняли решение об остановке конвееров на неопределенный срок, началось снижение промышленного производства и в Украине», - отметил И.УМАНСКИЙ и добавил: «Если посмотреть на один из основных наших экономических индикаторов — цены на металл, то можно увидеть, что во всем мире цена металла начала снижаться. Рынки сбыта украинского металла постоянно сокращаются».

По мнению И.УМАНСКОГО, тот факт, что в среднесрочной перспективе украинская экономика, как и вся мировая экономика в целом, будет испытывать влияние кризисных явлений, уже ни у кого не вызывает сомнений. «Другой вопрос — насколько глубоким будет этот кризис. Я не думаю, что сегодня есть основания говорить о том, что кризис будет настолько же глубоким, как в 2008-2009 годах. Хотя если посмотреть на реакцию украинских властей, то возникает ощущение дежавю. Как и в 2008 году, украинские власти продолжают говорить, что у нас все хорошо, тогда как внешнеторговый баланс продолжает ухудшаться», - отметил эксперт.

Он убежден, что нынешней украинской власти не хватит ресурсов для того, чтобы удерживать относительную экономическую стабильность в государстве до выборов 2012 года. «Ресурсов Национального банка, при текущих тенденциях, хватит для того, чтобы удерживать нынешний курс гривны максимум до конца текущего года. Планомерную, подконтрольную девальвацию гривны следовало начинать еще с июня этого года. Тогда бы мы не имели тех шоковых последствий, которые мы пережили в конце 2008 года, которые недавно пережила Белоруссия, и к которым нас, к сожалению, опять подводит нынешняя власть», - подытожил И.УМАНСКИЙ.