Янукович: ход реформ будет еще раз проанализирован в конце года

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отмечает, что в конце года будет еще раз проанализирован ход реализации реформ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на расширенном заседании правительства.

«Не думайте, что наш разговор (сегодняшний – УНИАН) закончится просто так – поговорили и разошлись», - сказал он.

Президент заметил, что в 20-х числах декабря будет проведена еще одна встреча с тем, чтобы посмотреть, что сделано, «кто с какой скоростью и качеством проходит подтягивание этой работы». Он подчеркнул, что нужно находить существующие препятствия на пути развития экономики. И единственный путь это сделать – это проводить реформы, которые будут создавать возможность для развития страны. В частности, относительно энергетической отрасли Президент заметил, что то, что говорил премьер-министр Николай АЗАРОВ по газовому вопросу, является очень чувствительной проблемой для Украины.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, людей не интересует, как решать эту проблему, они говорят, что не могут платить больше за ЖКУ. «БЛИЗНЮК (министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолий БЛИЗНЮК - УНИАН) стонет каждый день, но мы держим тарифы», - сказал глава государства. По его словам, он не хочет опережать события и говорить заранее, но он уверен и верит в то, что до конца года Украине удастся урегулировать этот системный вопрос.