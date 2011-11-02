Янукович освободил Цимбалюка от должности главы Львовской облгосадминистрации

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом № 1011/2011 освободил Михаила ЦИМБАЛЮКА от должности главы Львовской областной государственной администрации. Соответствующий указ размещен на сайте главы государства. В указе не содержится формулировка причины увольнения. Как сообщал УНИАН, 21 декабря 2010 года Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ назначил М.ЦИМБАЛЮКА председателем Львовской ОГА, освободив от этой должности Василия ГОРБАЛЯ.

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