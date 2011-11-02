Лукашенко обрек себя на уступки России – польские эксперты

Варшава. Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО своим нежеланием изменять ситуацию в стране и неуступчивостью в контактах с западными политиками обрек себя на уступки своему крупнейшему восточному соседу – Российской Федерации.

Об этом идет речь в анализе Центра восточных исследований (OSW, Варшава), которым располагает УНИАН.

Эксперты назвали наиболее правдоподобным сценарием на ближайшее будущее последующее ухудшение экономической ситуации в Беларуси из-за нежелания власти внедрять кардинальные экономические реформы.

„Антикризисные мероприятия власти имеют частичный и ограниченный характер, чтобы привести к реальному улучшению дел”, - написали аналитики, отметив, что белорусский Президент пытается „законсервировать” действующую систему для сохранения своей власти.

Эксперты отметили, что А.ЛУКАШЕНКО обострением конфликта с Западом, который, кроме экономических реформ, требует от него освобождения политических узников, лишил себя поля маневра.

”В связи с этим Россия может намного эффективнее добиваться от Беларуси уступок в важных для нее делах, в частности, в продаже акций стратегических предприятий”, - отметили польские аналитики.

По их мнению, белорусская власть не знает не только как выйти из экономического кризиса, который с начала года привел к обесцениванию белорусского рубля в три раза и почти 100% инфляции, но и как вообще управлять страной.

„В результате Александр ЛУКАШЕНКО в ближайшей перспективе будет обречен на уступки России, которая будет постепенно ограничивать его независимость, но, с другой стороны, позволит отложить во времени угрозу неконтролируемого социального взрыва”, - резюмировали эксперты.

Как сообщал УНИАН, белорусская власть бойкотировала саммит новой политики Европейского Союза в отношении государств – восточных соседей „Восточное партнерство” в Варшаве в конце сентября.

Отношения Беларуси и Евросоюза резко ухудшились после разгона в Минске демонстрантов против фальсификации выборов в декабре 2010 года и ареста оппозиционных кандидатов, боровшихся за пост главы Беларуси с А.ЛУКАШЕНКО, который руководит страной уже 17 лет.

Ряд экспертов замечают, что избранный Президентом Украины в начале 2010 года Виктор ЯНУКОВИЧ своей политикой напоминает А.ЛУКАШЕНКО, и прогнозируют украинцам нынешнюю судьбу белорусов, если украинская власть откажется от европейской интеграции ради вступления в Таможенный союз с Россией, Беларусью и Казахстаном.