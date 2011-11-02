Главное на 2 ноября (вечер)

Энергетика

Украина планирует перейти на рубли при расчете за газ с Россией в ноябре-декабре.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил глава Национального банка Украины Сергей АРБУЗОВ.

Он отметил, что на сегодняшний день уже есть предварительное соглашение о переходе на расчеты в рублях.

«Я думаю, что мы будем говорить о переходе на рубли уже в следующий платеж», - сказал С.АРБУЗОВ.

При этом он не исключил, что попытка перейти на оплату в рублях может произойти и при расчете за газ, полученный в октябре, который необходимо провести до 6 ноября.

«Будем пробовать работать и с этим платежом, но, я думаю, объективно – это следующий платеж – в следующем месяце», - сказал С.АРБУЗОВ.

Он также сообщил, что для перехода к оплате в рублях изменения в контракт вноситься не будут, а будут подписаны дополнения к документу.

По словам С.АРБУЗОВА, соответствующие переговоры сейчас проводятся между компаниями АО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины». Министерства финансов и Нацбанки обеих стран все необходимые вопросы уже обсудили.

«Контракт подписан в долларах, но появится возможность оплаты и в долларах, и в рублях. Это будет дополнение к контракту. Оно сейчас рассматривается. "Нафтогаз" ведет переговоры с "Газпромом". На уровне Минфинов и Нацбанков Украины и России мы вопросы все уже обсудили», - сказал С.АРБУЗОВ.

Он подчеркнул, что проблем с оплатой в рублях быть не должно.

«Рубль – свободно конвертируемая валюта, поэтому здесь вопросов быть не может, так как есть котировки на рубль. Проблем не будет», - сказал С.АРБУЗОВ.

При этом он отметил, что в перспективе планируется переход в расчетах между Украиной и Россией на рубль не только при торговле газом, но и при сотрудничестве в других сферах.

Россия должна перевести продажу всех своих энергоносителей за рубли.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом в ходе видеоконференции Москва-Брюссель на тему: «Газ для Европы» сказал заместитель председателя Госдумы РФ, президент Российского газового общества Валерий ЯЗЕВ.

«Торговля российскими энергоресурсами – будь-то нефть, газ, услуги по обогащению урана – должны проводиться за рубли», - сказал В.ЯЗЕВ

По его словам, переход Украины на оплату российского газа рублями корреспондируется с задачей президента России создать в Москве международный финансовый центр.

«Я приветствую перевод расчетов», - сказал В.ЯЗЕВ.

При этом он заявил, что формула цены на газ для Украины примерно такая же, как и для других европейских стран. Он отметил, что на рынок газа в ЕС влияет спотовый рынок, которого вообще нет в Украине.

«Переговорный процесс непрерывно идет по снижению цены на газ целым рядом оптовых покупателей газа у «Газпрома» - кто-то успешно, кто-то менее успешно. Украинская сторона менее успешно проводит эти переговоры – надо дать возможность договориться по ценам «Газпрому» и «Нафтогазу», - сказал президент Российского газового общества.

При этом он заявил, что строительство газопровода «Южный поток» будет осуществляться независимо от переговоров о ГТС Украины.

«Все решения по строительству "Южного потока" приняты – они окончательные и пересмотру не подлежат… Для Киева важно – чтобы не забыли украинскую ГТС – идти на интеграционные процессы с «Газпромом». Другого пути у Украины нет», - сказал В.ЯЗЕВ.

По его словам, опасения руководства Украины относительно обходных газопроводов обоснованы. «Северный поток» и «Южный поток» будут иметь пропускную способность 54 и 63 млрд. куб. м газа в год соответственно.

Финансы

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО и министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО отбыли в Вашингтон для переговоров с руководством Международного валютного фонда для обсуждения вопроса дальнейшего сотрудничества Украины и МВФ.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь премьер-министра Украины Виталий ЛУКЬЯНЕНКО.

«По поручению премьер-министра Сергей ТИГИПКО и Федор ЯРОШЕНКО отбыли в Вашингтон для проведения переговоров с руководством МВФ», - сказал он.

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ поставил задачу перед руководителями регионов обеспечить работу «единых окон» в разрешительных центрах с 1 января 2012 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьера, такое задание А.КЛЮЕВ дал сегодня в ходе расширенного заседания Кабинета министров и Комитета экономических реформ.

«Согласно законодательству, «единые окна» в разрешительных центрах должны заработать с 1 января 2012 года, но подготовка к началу функционирования этой системы происходит очень медленно», - сказал А.КЛЮЕВ.

Он сообщил, что на сегодняшний день перечень видов деятельности, подлежащих лицензированию, сокращен с 78 до 57.

А.КЛЮЕВ также отметил масштабную корректировку законодательства в сфере строительства.

«Кардинально улучшена планировочная документация, максимально упрощена процедура ее согласования, сокращено время ее прохождения. Вся процедура получения разрешительных документов на сегодня занимает для объектов 1-3 категории сложности до 50 дней вместо 416. На сегодняшний день реформирование градостроительной деятельности на уровне актов законодательства и правительства практически завершено», - сказал А.КЛЮЕВ.

По его словам, в сфере упрощения создания и прекращения бизнеса внедрен электронный взаимообмен информацией между всеми участниками государственной регистрации, что обеспечивает оперативность и прозрачность всех процедур. Обеспечивается возможность осуществлять хозяйственную деятельность без свидетельства о государственной регистрации.

Первый вице-премьер-министр также отметил, что для организации предпринимательской деятельности установлена возможность для юридических лиц создавать уставные фонды в необходимых размерах и упразднено требование относительно обязательного нотариального оформления документов.

А.КЛЮЕВ сообщил, что в сфере регуляторной политики фактически завершена работа над пересмотром регуляторных актов, принятых органами и должностными лицами местного самоуправления. «Проанализировано более 58,6 тыс. регуляторных актов. Лишь 23,2 тыс. актов (39% от общего количества) были отнесены к числу регуляторных, соответствующих принципам государственной регуляторной политики. Остальные 35,4 тыс. регуляторных актов были признаны не соответствующими принципам государственной регуляторной политики, и практически все из них отменены», - сказал А.КЛЮЕВ.

Первый вице-премьер обратил внимание на то, что более 60% регуляторных актов органов местного самоуправления нарушали принципы партнерства между властью и бизнесом. «Мы и в дальнейшем будем проводить мониторинг тех решений, которые принимаются на местах», - заявил А.КЛЮЕВ.

Он также напомнил, что продолжается реформа системы административных услуг. «Уже сокращены 254 платные услуги - это 46% всех платных административных услуг», - подчеркнул А.КЛЮЕВ.

Он также сообщил, что в Верховной Раде находится на рассмотрении пакет законопроектов по вопросам дерегуляции, приватизации и управления государственной собственностью, и выразил уверенность, что все они будут рассмотрены в ближайшее время.

«План мероприятий по выполнению Программы реформ Президента Украины будет выполнен на 100%», - заверил А.КЛЮЕВ.

Социальная политика

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что сегодня в Украине закупается оружие для совершения нападений на органы власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на расширенном заседании правительства.

В.ЯНУКОВИЧ рассказал, что ему правоохранительные органы передали информацию о том, что сейчас идет закупка оружия и подготовка к нападениям на органы власти.

«Что это за люди, они уже потеряли страх и совесть», - сказал Президент, критикуя попытку дестабилизировать ситуацию в стране.

В.ЯНУКОВИЧ рассказал, что в одном из регионов Украины работает семья юристов, которые помогают людям через суд получать средства, не доплаченные по льготам. По его словам, поскольку отец в этой семье работает судьей, то решения принимаются мгновенно. В.ЯНУКОВИЧ пожаловался, что подобные случаи приводят к тому, что последний раз пришлось снять с казначейского счета 6 млрд. грн., что привело к небольшой задержке в выплате пенсий.

«Нам удалось компенсировать эти 6 миллиардов, но еще же удар ниже пояса. Мы промолчали, вытерпели. Сейчас пришли ломать заборы те, кто получил по решению суда пенсию в размере около 30 тыс. грн., а одноразовые компенсации 700-600 тыс. грн.», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

«Что, нужно сорвать стабильность финансовую, сорвать политическую стабильность, начинать всем выходить на улицы с вилами и делить все, что есть? Или что нужно? Есть призывы к революции», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

В.ЯНУКОВИЧ уверен, что все это организуют не те люди, которым тяжелее всех живется. «Люди, которым тяжелее всего, молчат, терпят и ожидают», - сказал Президент.

В.ЯНУКОВИЧ призвал вести диалог с обществом. «Давайте выходить к людям, нам нечего бояться. У нас есть недостатки, есть просчеты, мы о них говорим, и мы их исправляем. Мы говорим правду», - сказал он.

Органы власти Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ предлагает министрам, которые не справляются со своими задачами в контексте проведения реформ в стране, самостоятельно подавать заявления об отставке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на расширенном заседании Кабинета министров и Комитета экономических реформ.

«Я и требую, и приглашаю вас на путь борьбы за лучшую жизнь людей. На это мы с вами должны тратить всю энергию, как говорят, до конца, кто встал на этот путь. А кто не выдерживает, должен отойти в сторонку или взять работу какую-то полегче на себя. Лучше добровольно. Лучше… Потому что я против того, чтобы мы людей за недостатки, как говорят, били», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он подчеркнул, что недостатки есть у каждого.

«Нам нужно иметь авангард – сильный и мощный, который должен тянуть вперед прогресс», - сказал Президент.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом № 1013/2011 назначил Михаила КОСТЮКА председателем Львовской областной государственной администрации.

Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

Сегодня Президент уволил с этой должности Михаила ЦЫМБАЛЮКА.

Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Александра ПЕКЛУШЕНКО председателем Запорожской областной государственной администрации.

Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

Сегодня Президент уволил с этой должности Бориса ПЕТРОВА.

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