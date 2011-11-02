Анонс на 3 ноября

* Премьер-министр Украины Николай Азаров примет участие в открытии 17-й сессии Конференции министров стран-членов Совета Европы, ответственных за местное и региональное самоуправление. Организаторы: Секретариат РЕ и Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины. Участники: Генеральный секретарь Совета Европы Турбйорн Ягланд, президент Парламентской ассамблеи СЕ Мевлут Чавушоглу, президент Конгресса местных и региональных властей СЕ Кит Витмор, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Анатолий Близнюк и министр иностранных дел Украины Константин Грищенко.

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Состоится брифинг первого зам.председателя Антимонопольного комитета Украины Рафаэля Кузьмина, посвященный вопросу наведения порядка в тарифообразовании на услуги по размещению телекоммуникационных сетей в зданиях коммунальной собственности столицы. В частности, будет сообщено о требованиях Комитета, выдвинутых с этой целью к Киевскому горсовету.

* Круглый стол на тему: "Молочные реки" обмелели: чем грозит украинцам кризис в молочном скотоводстве?". Участники: директор департамента рынков животноводства Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Андрей Гетя; президент Ассоциации производителей молока Украины Андрей Дикун; директор Группы компаний "Biona" Артур Карганян; представители передового украинского хозяйства по разведению КРС.

* Пресс-конференция председателя Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Ивана Бисюка на тему: “Африканская чума: потенциальные угрозы эпизоотии и возможные последствия для Украины”.

* Пресс-конференция на тему: «Ситуация в банковской отрасли Украины. АУБ инициирует законопроект, который должен защитить украинские банки». Участники: Станислав Аржевитин, председатель Совета АУБ, народный депутат Украины, Комитет ВРУ по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики; Александр Сугоняко, президент АУБ, вице-президент Центрально-евразийской банковской федерации.

* Состоится заседание Специальной контрольной комиссии ВРУ по вопросам приватизации. Будут рассматриваться: проект Закона «О Фонде государственного имущества Украины»; информация Фонда государственного имущества Украины об изменениях условий договора покупки-продажи пакета акций «ОАО Криворожсталь» (о заключении дополнительного соглашения).

ИНДЕНКО 14-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Как руководство «Дарынка» выбросило на улицу 60 работников». Речь пойдет о конфликте на одном из крупнейших рынков Украины. Кто блокирует работу заведений общественного питания, расположенных на территории «Дарынка»? Почему крепкие молодые люди не пускают людей на свои рабочие места? Почему арендаторов, которые имеют соглашения до конца 2013 года, выбросили на улицу? В работе примет участие директор ООО «Фастфуд Украина» и ООО «КВИШ», которые являются собственниками ресторанов на «Дарынке», Роберт Стрыжов (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужная аккредитация. Телефон: 067-504-58-50.

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