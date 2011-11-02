Курс НБУ на 03.11.11
20:39, 02 ноября 2011Разное
2
Официальный курс НБУ на 03.11.11100 USD – 797.9300 (2 ноября – 797.8700)100 EUR – 1101.8615 (2 ноября – 1087.2574)10 RUR – 2.6006 (2 ноября – 2.6036)Учетные курсы банковских металлов на 03.11.11 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10 Золото-138121.68 (2 ноября-135797.47)961 XAG 10 Серебро – 2699.40 (2 ноября-2630.58)962XPT10Платина-127269.84(2 ноября-126143.25)964XPD10Палладий-51147.31 (2 ноября-50664.75)
Официальный курс НБУ на 03.11.11
100 USD – 797.9300 (2 ноября – 797.8700)
100 EUR – 1101.8615 (2 ноября – 1087.2574)
10 RUR – 2.6006 (2 ноября – 2.6036)
Учетные курсы банковских металлов на 03.11.11 за 10 тройских унций (грн.)
959XAU10 Золото-138121.68 (2 ноября-135797.47)
961 XAG 10 Серебро – 2699.40 (2 ноября-2630.58)
962XPT10Платина-127269.84(2 ноября-126143.25)
964XPD10Палладий-51147.31 (2 ноября-50664.75)
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter