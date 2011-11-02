Курс НБУ на 03.11.11

Официальный курс НБУ на 03.11.11100 USD – 797.9300 (2 ноября – 797.8700)100 EUR – 1101.8615 (2 ноября – 1087.2574)10 RUR – 2.6006 (2 ноября – 2.6036)Учетные курсы банковских металлов на 03.11.11 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10 Золото-138121.68 (2 ноября-135797.47)961 XAG 10 Серебро – 2699.40 (2 ноября-2630.58)962XPT10Платина-127269.84(2 ноября-126143.25)964XPD10Палладий-51147.31 (2 ноября-50664.75)

Официальный курс НБУ на 03.11.11 100 USD – 797.9300 (2 ноября – 797.8700) 100 EUR – 1101.8615 (2 ноября – 1087.2574) 10 RUR – 2.6006 (2 ноября – 2.6036) Учетные курсы банковских металлов на 03.11.11 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10 Золото-138121.68 (2 ноября-135797.47) 961 XAG 10 Серебро – 2699.40 (2 ноября-2630.58) 962XPT10Платина-127269.84(2 ноября-126143.25) 964XPD10Палладий-51147.31 (2 ноября-50664.75)

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