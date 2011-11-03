ДАЙДЖЕСТ СМИ за 3 ноября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Януковича толкают на введение чрезвычайного положения в стране» пишет: Президент в среду резко отчитал правительство Азарова, назвал угрозой падение доверия к руководству страны и сенсационно заявил о готовящемся вооруженном захвате власти. Эксперты считают: такое заявление может стать прологом к введению ЧП в стране…

http://delo.ua/ukraine/itogi-dnja-janukovicha-tolkajut-na-vvedenie-chrezvychajnogo-polozhenija-167199/

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Также «Дело» в публикации «Депутаты отказались повысить минимальную зарплату до 1 606 гривен» пишет: Верховная Рада отказывается повышать минимальную зарплату до 1606 грн. За принятие законопроекта №9006 в первом чтении проголосовали 103 депутата при минимально необходимых 226…

http://delo.ua/ukraine/deputaty-otkazalis-povysit-minimalnuju-zarplatu-do-1-606-grive-167179/

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«Дело» в публикации «Янукович начал кадровую революцию с губернаторов» пишет: Президент, от которого ожидали чисток в правительстве, решил уволить двух губернаторов, работу которых раскритиковал премьер Николай Азаров…

http://delo.ua/ukraine/janukovich-nachal-kadrovuju-revoljuciju-s-gubernatorov-167193/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Украинцев готовят к зимней прохладе», в котором пишет: правительство нашло способ, как не допустить роста задолженности теплокоммунэнерго за потребленный газ перед НАК "Нафтогаз Украины". Для этого планируется разрешить облгазам ограничивать поставки топлива должникам до минимальных объемов, достаточных для поддержания отопительной системы в рабочем состоянии. Это должно улучшить платежную дисциплину потребителей, поскольку в противном случае им стоит быть готовыми к низкой температуре в домах в зимний период…

http://www.kommersant.ua/doc/1809387

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Вкладчики заключили «Союз», в котором пишет: почти все крупнейшие банки столкнулись в III квартале с оттоком гривневых средств со счетов клиентов-физических лиц. Прирост портфеля показали лишь ПриватБанк и Ощадбанк. Впрочем, в абсолютные лидеры по притоку вкладов вырвался небольшой банк "Союз", располагающий всего четырьмя офисами. С июля по сентябрь учреждение привлекло 1,2 млрд грн., что позволило ему увеличить портфель гривневых вкладов населения в 41 раз. Эксперты связывают банк "Союз" с бывшими владельцами Родовид Банка, который в докризисный период также быстро рос…

http://www.kommersant.ua/doc/1809446

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Издание «Экономические известия» в публикации «Газ будет дорогим» пишет: реальная расчетная стоимость российского газа для Украины превзошла ожидания Кабмина. В IV кв. 2011 г. она составляет $456 за 1 куб. м вместо $400, озвучиваемых ранее в прогнозах Минэнергоугля. Это обстоятельство провоцирует правительство активизировать работу в поиске ресурсов, альтернативных дорогостоящему импортному топливу…

http://state.eizvestia.com/full/gaz-budet-dorogim

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Россияне заработают на «Укрзалiзницi», в котором пишут: крупнейший за всю историю «Укрзалiзницi» заказ на 500 локомотивов предварительно уже распределен. Основная часть подвижного состава будет поставляться российскими компаниями…

http://finance.eizvestia.com/full/rossiyane-zarabotayut-na-ukrzaliznici

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Газета «Сегодня» в публикации «Греция шокировала Европу, это может аукнуться и Украине» пишет: в Афинах заявили, что не примут помощь Европы, не посоветовавшись с народом. Биржи обвалились…

http://www.segodnya.ua/news/14305836.html

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Также «Сегодня» в публикации «Черновецкий унес из мэрии любимую статуэтку улыбающегося себя» пишет: музей подарков киевской мэрии опустел. Нынешний глава КГГА Александр Попов, а также его заместители не сдают сюда свои подарки. А вот мэр Леонид Черновецкий, которого месяцами не видят на работе, умудрился забрать самые дорогие подношения…

http://www.segodnya.ua/news/14305848.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Свертывание соцвыплат: докатились…» пишет: Тигипко рассказал, кого Кабмин считает целесообразным лишить льгот. К примеру, правительство решило изменить с гарантированного на заявительный принцип начисления помощи матерям...

http://economics.unian.net/rus/detail/108460

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Доходы граждан могут обложить новым сбором после выборов» пишет: новому правительству в 2012 г. придется думать об увеличении поступлений от граждан. Среди вариантов - дополнительный сбор с доходов физлиц…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1411082/oblozhat_posle_vyborov

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Также «Ведомости» в публикации «Президент Медведев провалился на 47 позиций в рейтинге Forbes» пишут: в рейтинге 70 самых влиятельных людей по версии Forbes российский премьер Владимир Путин занял 2-е место, поднявшись с 4-го в 2010 г., а действующий президент России Дмитрий Медведев — 59-е, провалившись с прошлого года сразу на 47 позиций. В топ-3 на 1-м месте президент США Барак Обама, на 3-ем — председатель КНР Ху Цзиньтао…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1411222/v_desyatke_samyh_vliyatelnyh_lyudej_rejtinga_forbes_odna

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Издание «Известия» в публикации «Россия и Грузия договорились по ВТО» пишет: РФ согласилась на компромиссный вариант, предложенный Швейцарией…

http://izvestia.ru/news/505819

(УНИАН)